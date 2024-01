Dynamo zahájilo přípravu bez trenérské změny, čeká na vstup strategického partnera

České Budějovice vstoupily do zimní přípravy s trenérskou dvojicí Jiří Lerch, Jiří Kladrubský.

Fotbalisté Českých Budějovic začali zimní přípravu s trenérským duem Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, kteří vedli mužstvo v závěrečném utkání podzimní části sezony. Nového kouče zatím poslední tým prvoligové tabulky neangažoval. Pro výběr trenéra mít hlavní slovo budoucí nový majitel klubu, s nímž vedení Dynama jedná. Jihočeši to uvedli na svém webu.

"Zatím nevíme, jak dlouho budeme s mužstvem pracovat. Včera (ve středu) jsme se oficiálně dozvěděli, že budeme pokračovat jako trenéři, ale my jsme se na to už nějak připravili. Už jsme se v posledních dnech s Jirkou Kladrubským scházeli a mluvili o tom, že to možná zůstane na nás," řekl novinářům Lerch.

Na konci listopadu nejprve u českobudějovického týmu skončil Marek Nikl a před posledním utkáním podzimní části rezignoval druhý z trenérské dvojice Tomáš Zápotočný. V zápase na stadionu Bohemians 1905 vedli mužstvo dosavadní asistenti Lerch s Kladrubským.

Jihočeši v Ďolíčku remizovali bez branek a bodovali po sérii sedmi ligových porážek. Na dně tabulky ztrácejí tři body na předposlední Zlín, který má ale jedno odložené utkání k dobru. "Naším hlavním cílem je na jaře se vyhnout sestupu. Věřím, že mužstvo má potenciál na to, aby se zachránilo," uvedl Lerch.

Českobudějovičtí podle médií jednali během zimní přestávky s několika trenéry, údajně i s dvojicí bývalých koučů české reprezentace Karlem Jarolímem a Jozefem Chovancem. Na čtvrtečním startu přípravy ale mužstvo vedla dvojice dosavadních asistentů.

Dynamo je na dně tabulky s 11 body. Livesport

Trenérské obsazení by měl vyřešit nový majitel. Dynamo vlastní od roku 2021 právník Vladimír Koubek. "Vedení klubu v posledních týdnech intenzivně jedná s novým strategickým partnerem, který se chystá k převzetí klubu. Budoucí majitel bude mít pro volbu nového trenéra A-týmu rozhodující slovo. Vzhledem ke stále probíhajícím jednáním však vedení prozatím nebude tuto situaci detailněji komentovat," uvedl v prohlášení českobudějovický klub.

Kádr Dynama zatím nikdo neopustil, naopak Jihočeši přivedli na zkoušku dvaadvacetiletého německého útočníka Jakoba Tranzisku. Českobudějovičtí dosud mají v zimní přípravě naplánovaná dvě utkání a jednají o případném soustředění. Jarní část první ligy zahájí Dynamo 10. února zápasem proti Baníku Ostrava.