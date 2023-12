Ligový semafor: Bohemians shánějí střelce, Boleslavi došla šťáva a hody ve Zlíně

Ještě před měsícem aspirovali fotbalisté Mladé Boleslavi na třetí místo ligové tabulky. Poté přišla reprezentační pauza a Středočeši úplně vypadli z tempa. Z následujících pěti utkání vydolovali jediný bod a po další porážce, tentokrát od Slovácka, se propadli do středu tabulky a do jara mají rozhodně na čem pracovat. Podzim zakončili nevýrazným výkonem také Bohemians, bezbrankovou remízou s Českými Budějovicemi potvrdili mizernou ofenzivu. Částečně se naopak může slavit ve Zlíně. Svěřenci kouče Bronislava Červenky si vyšlápli na Hradec Králové (4:0) a bez inkasované branky vyhráli nejvyšším rozdílem od postupu mezi elitu v roce 2015.

ČERVENÁ – BOLESLAVI DOŠLA ŠŤÁVA

Mladá Boleslav měla nakročeno ke třetímu místu po podzimní části, její závěr však vůbec nezvládla a vše korunovala sobotní domácí porážkou se Slováckem. Během celého střetnutí vystřelila mezi tři tyče jen jednou, což je v rámci ofenzivní činnosti její druhý nejhorší výkon po dalším domácím klání – ve 4. kole se Slavií nevyslala jediný přesný pokus.

Středočeši tak od výhry s Pardubicemi mají sérii bez vítězství, která se porážkou se Slováckem prodloužila na pět utkání. Chlácholit je snad může jedině fakt, že poměrně nedávno (v sezoně 2020/21) zažili sled 12 klání bez tříbodového zápisu do tabulky.

Kouč Marek Kulič tak má v zimní přestávce rozhodně o čem přemýšlet. Nespokojený je ale i s obranou svého týmu, jelikož za celý podzim udržela čisté konto jen jednou. "Opustilo nás střelecké štěstí, z toho jsem samozřejmě zklamaný. Ale celkově hlavně z toho, že jen jednou z 19 zápasů jsme udrželi čisté konto," pravil na tiskové konferenci. "Podzim jsme měli dobře rozjetý, ale pokazili jsme si ho. V kabině převládá zklamání," navázal stoper Ondřej Karafiát.

Co se čistých kont týče, obdobná situace nastala i ve zmíněném ročníku 2020/21. Z 20 úvodních zápasů tehdy trio Petr Mikulec, Jan Šeda, Jakub Markovič vychytalo jen dvě nuly, přičemž o obě se postaral prvně jmenovaný. Nyní má klub jedinou nulu z 19 střetnutí, což zní paradoxně, jelikož v létě získal do branky Matouše Trmala z portugalské Vitórie Guimaraes.

ORANŽOVÁ – KLOKANI BEZ STŘELCE

Jen dva soupeři nedokázali v sezoně vstřelit branku posledním Českým Budějovicím. Vedle Karviné se to "povedlo" pražským Bohemians, a to hned dvakrát! Naposledy si takto své ofenzivní statistiky zhoršili v sezoně 2007/08, kdy Budějovicím dvakrát podlehli poměrem 0:2.

Klokani přesně pět poločasů nevstřelili branku, navíc je to potkalo na podzim už podruhé. Na přelomu října a listopadu byli bez branky dlouhých 296 minut. Právě ofenziva dělala svěřencům Jaroslava Veselého největší problémy. Vždyť za celý podzim vstřelili jen 15 branek a právě se svým sobotním soupeřem a s Pardubicemi se dělí o pozici týmu s nejhorším útokem v celé FORTUNA:LIZE.

Pořadí ve středu tabulky. Livesport

Nejlepším střelcem týmu je s pouhými třemi góly slovenský útočník Emil Prekop a je zřejmé, že přes zimu bude muset kouč Veselý sehnat útočníka, který tuto statistiku výrazně zlepší. "V poslední době se nám dopředu nedaří. Závěrečné dva zápasy to ukázaly, gól jsme v nich nedali. Je to další podnět k tomu, abychom na ofenzivní stránce zapracovali," řekl pro klubový web 28letý bek Lukáš Hůlka. "V plné nahotě se ukazuje, že největším problémem je produktivita. Nevytváříme si šance, remíza je spravedlivá," hlesl na tiskové konferenci rozmrzelý Veselý.

ZELENÁ – DOSTÁL PŘEKONAL BARÁNKA

V takový závěr podzimní části FORTUNA:LIGY asi žádný zlínský fanoušek nevěřil. Kouč Bronislav Červenka se svou družinou sehrál proti Hradci Králové výtečné utkání se čtyřgólovým vyvrcholením už v první půli.

Na podzim si moravský celek vytrpěl své. Po devítigólové sprše od Mladé Boleslavi vyměnil trenéra, sedm branek dostal od Plzně, pět od Baníku a Liberce. Na závěr však překvapil, především produktivitou a efektivitou. Ze čtyř střel na branku vytěžil čtyři góly, poprvé se v novém působišti gólově uvedl Filip Žák (hned dvakrát) a čisté konto si se sedmi zásahy připsal Stanislav Dostál. Pro zkušeného gólmana šlo o 37. nulu za Zlín, čímž překonal svého předchůdce Víta Baránka.

"Vůbec jsem to nevěděl, statistiky nesleduju. Je to příjemné a mám samozřejmě radost. S Víťou jsem tady začínal, byl to pro mě vzor, v zápasech dokázal zachovávat klid a když bylo potřeba, předváděl dobré zákroky. Nic nevzdával, a když se naopak dařilo, byl pokorný," vyznal se Dostál na tiskové konferenci.

Zlín se od postupu mezi elitu v sezoně 2015/16 doma trefil čtyřikrát teprve potřetí a vůbec poprvé při tom neinkasoval. Pro Červenku a spol. tak jde o výrazný impulz do zimní přípravy.