Experti o derby Sparta - Slavia: Víc věří domácím, klíčem bude i aktivita sešívaných

Slavné derby pražských "S" napíše v sobotu večer další kapitolu. Duel, který se bude hrát na Letné od 17:30 může hodně napovědět při rozluštění mistrovské tajenky. Obhájce titulu Sparta vede před druhým kolem nadstavby tabulku o čtyři body. Livesport Zprávy a eFotbal oslovili experty s třemi otázkami. Z nich plyne, že se před výkopem více věří Letenským. Na tom, zda má v rudém dresu naskočit do duelu hříšník Angelo Preciado (26), se oslovení neshodnou. Pokud chce Slavia uspět, musí být hodně aktivní.

ANKETA před derby "S"

1) Jak může Trpišovský porazit Priskeho?

2) Postavili byste do derby Preciada a proč?

3) Jak derby dopadne a proč?

Roman Polom

(bývalý ligový hráč, stříbrný na ME do 19 let)

Klíčový bude výkon Ševčíka

"Slavia musí hrát a musí být aktivní. Klíčovou postavou zápasu je pro mě Petr Ševčík, protože je to pro Slavii stěžejní hráč, který jí dělá hru. Rozhodne se tedy ve středu pole, zda bude dominovat Ševčík, nebo Kairinen. Kdo víc, jeho tým bude lepší. A potom nemá Slavia vyřešeno, v jakém složení nastoupí, jestli Ogbu, nebo Zima, v jaké formaci… Přijde mi, že momentálně tam jsou nějaké otazníky. Je otázka, jak moc budou chtít hrát vysoko, protože bránit útočnou trojku Sparty na 60 metrech za vámi, je sakra složité. S tím se budou muset nějak popasovat."

Ano, tým posune o úroveň výš

"Jsem jednoznačně toho názoru, že musí hrát. Jeho kvality jsou nesporné. Nezapomeňme, že před jeho incidenty jsme se tu všichni shodovali na tom, že je to fotbalista, který nemá v české lize co dělat. Převyšoval ji svými výkony. Věřím, že Tomáš Rosický i Brian Priske s ním o tom měli promluvu a je to snad natolik inteligentní hráč, aby věděl, o co Sparta hraje."

Sparta má sebevědomí na výhru

"Sparta se dostala z herního útlumu, je ve formě. Hodně ji pomohlo utkání na Slovácku, kde uhrála tři body a zároveň se ji nikdo nevykartoval na derby. Takže si myslím, že jdou do derby v dobrém rozpoložení a tím, že hrají doma, mají sebevědomí a jsou schopni zápas vyhrát. Nemyslím si však, že by padlo hodně branek. Viděl bych to, že to bude o gól."

Martin Frýdek

(vicemistr Evropy 1996, trojnásobný mistr ligy v dresu Sparty)

Velká taktická bitva

"Už ho jednou porazil, na podzim loňského roku to po 30 minutách bylo 3:0 pro Slavii. Samozřejmě bych si ale přál, aby v sobotu zvítězila Sparta. Je jasné, že Slavia bude hrát na vítězství, otevřený zápas ale neočekávám. Spíš to bude velká taktická bitva. Trenér Priske kluky znovu skvěle připraví, v tomhle je on hodně silný. I kdybych tedy věděl, jak na něj může Trpišovský vyzrát, stejně bych mu neporadil. Samozřejmě totiž doufám, že slavit bude Sparta. Že vyhraje, případně udělá alespoň bod."

Jako malé dítě na pískovišti

"Já bych ho nepostavil. Čeká nás totiž zápas o titul a Preciado se mi zdá být hrozně nevyzpytatelný. Když jsem viděl, jakým způsobem je schopný oslabit mančaft, připadal mi jako malé dítě na pískovišti, které vás kopne, když mu seberete hračku. Kdyby někoho přepálil na půlce, překazil tím vyloženou šanci, tak neřeknu půl slova. On se ale dopustil dvou naprosto zbytečných faulů. Z tohoto důvodu bych ho do derby nenasadil."

Angelo Preciado už ve Spartě posbíral pár červených karet. Profimedia

Sparta zvítězí 2:1

"Pro fanoušky by bylo skvělé, kdyby padla rychlá branka. Ať už by ji vstřelil kdokoliv, ten druhý mančaft by to musel otevřít, Slavia přímo dvojnásob. Hrál by se pak zcela jiný fotbal, bohužel si však myslím, že hlavně v první půli bude zápas svázaný taktikou. Sparta vsadí na hru zezadu. Bude spoléhat na brejky a standardní situace. Pokud co nejdéle udrží nerozhodný výsledek, případně půjde sama do vedení, Slavia to potom otevře a začne se hrát nahoru a dolů. Každopádně ale věřím, že to Sparta zvládne a zvítězí 2:1."

Karel Jarolím

(bývalý trenér české reprezentace či pražské Slavie, dvojnásobný mistr ligy)

Aktivita ve všech směrech

"Předpokládám, že si Slavia poradí sama. Že do zápasu vstoupí tak, aby byla byla aktivní ve všech směrech, aby od prvních minut bylo každému jasné, že si jde pro vítězství. To znamená hrát útočně s tím, že její hra musí být vyvážená, vyprdnout se na to směrem dozadu samozřejmě nemůže. Jak říkám, Slavia musí být hlavně aktivní. Musí z ní být cítit, že na Letnou přijela pro tři body."

Riziko tu je

"To fakt nevím, tohle není otázka pro mě. Nejsem s týmem a nevím, jak je Preciado na tom, v jakém trénuje rozpoložení. Rozhodnout se, zda bude hrát či ne, tak musí pouze jeho trenéři. Samozřejmě ale chápu, proč se na něj ptáte. Jelikož ty blikance udělal už dva, existuje riziko, že ho udělá i potřetí. Jak moc je velké, si však musí vyhodnotit někdo jiný."

Přál bych si výhru Slavie

"Všechno se bude odvíjet od toho, jak bude Slavia hrát, v jakém vstoupí do zápasu rozpoložení. Pokud splní to, co jsem říkal na začátku, tak věřím tomu, že má slušnou šanci na Spartě uspět, dojít si tam pro vítězství. Přál bych si, aby se tak stalo. Aby Slavia vyhrála a liga se zdramatizovala."

Aktuální postavení tří nejlepších týmů v tabulce. Livesport

Jakub Podaný

(bývalý prvoligový hráč, nyní expert O2 TV)

Slavia je pro mě trochu nečitelná

"Uvidíme, co vymyslí. Slavia je pro mě na rozdíl od Sparty trochu nečitelná. Letenským se v poslední době docela daří a nemají důvod nic měnit. Trenér Priske je navíc věrný systému, takže předpokládám, že bude hrát 3-4-3 a jediný otazník vidím na pozici wingbeka. U Slavie je to o něco složitější, a mám tam několik otazníků. Sešívaní v derby několikrát zkusili překvapit. Hráli vzadu jeden na jednoho, zahušťovali střed v rozestavení 3-5-2. Jsem zvědavý, co vymyslí tentokrát. Musí snížit ztrátu, takže jsou na tahu."

Preciada bych si schoval jako žolíka

"Trenérský tým Sparty měl teď hodně času zapracovat na tom, aby se Preciado trochu uklidnil. Rozhodování trenérského týmu se podle mě bude hodně odvíjet právě od toho, jak na to Preciado zareagoval. Jeden exces se může stát, ale že se to stalo podruhé, to je hlavně vůči týmu nešťastné. I proto bych osobně postavil spíš Tomáše Wiesnera, který v poslední době odehrál docela dobré zápasy. Preciada bych si schoval jako žolíka, protože je nebezpečnější dopředu."

Pár procent navíc dávám Spartě

"Derby se těžko tipují. Oba týmy jsou v pohodě, což nahrává tomu, že nás čeká vyrovnaný souboj. Pár procent navíc ale dávám Spartě. Letenští jsou díky čtyřbodovému náskoku na čele v lepší pozici a navíc hrají doma."