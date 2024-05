Preciado do derby? Tanec ve vteřině střídá vztek, ale je to jasná volba, říkají bývalí sparťané

Jde do tuhého. Pokud Sparta v sobotu na Letné neprohraje derby se Slavií, výrazně se přiblíží k obhajobě mistrovského titulu. Kolem tábora rudých však visí otazník nad tím, zda u klíčového utkání nadstavby bude po čtyřzápasovém disciplinárním trestu navrátivší se obránce Angelo Preciado (26).

Stopku na čtyři zápasy vyfasoval ekvádorský reprezentant v utkání 27. kola proti Mladé Boleslavi, když se ohnal proti soupeři. Disciplinární komise vzala v potaz jeho recidivu z březnového derby (tři zápasy stop) a dlouhá pauza byla na světě. Nutno podotknout, že červenou měl Angelo Preciado vidět i v podzimním derby, ale sudí Ladislav Szikszay mu ji podle Komise rozhodčích chybně neudělil.

Návrat na hřiště může přijít právě dnes na Letné v bitvě se Slavií. Tedy soupeřem, proti kterému Preciado viděl, nebo měl vidět červenou kartu. Logicky se tak nabízí otázka, zda by se měl nejproduktivnější krajní wingback Sparty znovu implementovat do základní sestavy.

"Jsem jednoznačně toho názoru, že musí hrát," neváhá někdejší sparťanský obránce Roman Polom. "Jeho kvality jsou nesporné. Nezapomeňme, že před jeho incidenty jsme se tu všichni shodovali na tom, že je to fotbalista, který nemá v české lize co dělat. Převyšoval ji svými výkony."

Ano, pokud nebyl Preciado v trestu či zraněný, nastoupil do všech těžkých zápasů. Ať už doma či v Evropské lize. Obzvlášť dvojzápas proti Galatasarayi Istanbul byl jeho možná nejlepším představením, co v rudém dresu předvedl.

Jenže dvě hloupé červené mohou leccos změnit. Obzvlášť v momentě, kdy jsou za ten samý prohřešek v rozmezí jednoho měsíce. Pro trenéra Briana Priskeho to jednoznačně musí být velkým varováním.

"Kluci z Jižní Ameriky jsou zkrátka impulzivnější," zamýšlí se nad Preciadovým chováním další někdejší ligový záložník Zdeněk Folprecht, jenž poznal fotbalisty z latinské Ameriky na Kypru či v Ázerbájdžánu. "Dokážou se rychle nadchnout a tančit, ale také ve vteřině rychle naštvat a udělat blbost."

S hráčem podobné mentality jako je Preciado má zkušenost. "Na Kypru jsem jich poznal hodně. Třeba Brayan Angulo z Kolumbie jsem si řekl přesně to samé co u Preciada – sakra co tady dělá takový hráč, proč není někde v Bundeslize? Ale přesně se časem ukázalo, že je extrémně nedisciplinovaný a né úplně tréninkový typ."

Tím se dostáváme k atributům, které přímo odporují Priskeho filozofii. Nemáš disciplínu? Nehraješ. Nechceš trénovat? Nehraješ. Oba experti se však shodují, že Preciado by neměl být tímto typem hráče a nechá si říct. "Věřím, že Tomáš Rosický i Brian Priske s ním o tom měli promluvu a je to snad natolik inteligentní hráč, aby věděl, o co Sparta momentálně hraje," neváhá Polom.

"Hráč, kterého jsem poznal na Kypru, si domluvit nenechal. Nakonec z klubu musel odejít. Preciado je ale ještě o level výš než byl náš Kolumbijec, takže i v tom by měl být dál," přidává se Folprecht.

Jazyková bariéra

Domluva s ekvádorským obráncem však není složitá. Není žádným tajemstvím, že se nedomluví dobře anglicky. Pro vybrané účely, jako třeba jednání Disciplinární komise, klub využil služeb překladatele. Logicky se tak Preciado drží bokem i v kolektivu, jelikož si s většinou hráčů jednoduše nemá jak popovídat.

"Překladatel je vždy problém," tvrdí Folprecht. "Zažil jsem ho, když jsem hrál v Baku. Hráče i trenéra to dost omezuje. U hráče by měla být snaha učit se a jsem přesvědčený, že za 3-4 měsíce se může naučit základy angličtiny tak, aby se jakž takž domluvil. Ale řekl bych, že Jihoameričanům se do toho obecně moc nechce."

Ale zpátky na hřiště. Pokud se by se Priske opravdu rozhodl pro konzervativnější variantu, zřejmě by ukázal na Tomáše Wiesnera, který odehrál v této sezoně o tisíc minut více než Preciado.

Při srovnání na základě dat v průměru na 90 minut navíc Wiesner výrazně nezaostává za letní posilou, do které Sparta v létě investovala více než dva miliony eur. Méně fauluje, má vyšší úspěšnost v obranných soubojích i vzdušných soubojích. Ekvádorec má mírně navrch v zachycených míčích, úspěšnosti driblinku či přesných přihrávkách do pokutového území.

Jestliže v něčem Preciado vybočuje, tak je to především produktivita, kterou má ještě o asistenci lepší. Na hřišti navíc klame tělem. I letenské tribuny okamžitě poznaly, že kudrnatý rošťák je přesně ten hráč, na kterého roky čekali, až zacelí kráter na pravém kraji. Hezky se na něj dívá. Umí diváky pobavit nečekaným rozhodnutím či finesou.

"Tomáš Wiesner je dlouho pod kritikou fanoušků, že jeho výkony jsou nedostatečné a nedosahují kvalit Sparty, takže pokud mám k dispozici takto kvalitního hráče jako je Preciado, šel by do něj. I s tím rizikem, že se bude jednat o vyhrocený zápas a může se cokoliv semlít," stojí si za svým Polom.

Pravdou je, že Wiesner poslední záskok za Preciada zvládá. Zároveň však u jeho kolonky svítí červená kontrolka, s faktem, že byl na hřišti u dvou jediných porážek Sparty v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY: v Mladé Boleslavi (1:3) a v Plzni (0:4). Do obou ligových derby šel pouze jako střídající hráč. S Preciadem v lize neprohrála, a to narazila na Slavii, Plzeň, Baník, Slovácko či Mladou Boleslav.

Ustojí střet s Bořilem?

"Preciadův návrat bude mít na tým velký vliv. Kluci musí vnímat, že předtím hrál fakt dobře. Viděli jsme to všichni, že fotbalově má na daleko lepší soutěže směrem na západ, takže věřím tomu, že by to pro tým byla vzpruha, když může mít tak dobrého hráče v sestavě," přidává Polom další argument, proč by měl šestadvacetiletý Ekvádorec hrát.

Pokud se tak stane, pravděpodobně na pravé straně narazí na Jana Bořila. Hráče, který pro rýpnutí nejde daleko a na kterém se nechal vyloučit, když se po něm v přerušené hře ohnal nohou a zasáhl ho, čímž se znovu dostáváme k rébusu, zda je rozumné vrátit Preciada zrovna při derby. Do duelu se Slavií navíc Sparta půjde s devíti hráči jimž hrozí stopka na úterní zápas s Baníkem v případě žluté karty. "Preciado vs. Bořil je něco, co vidět chci," má však jasno Folprecht.

"Myslím si, že Slavia na to bude chtít trochu vsadit a bude chtít využít slabé stránky na straně Sparty. Bořil je v tomhle specialista, což se ví z minulosti, že se do podobných konfliktů zapojuje a je to takřka jedna ze složek jeho hry," přitakává Polom.

Podle sparťanského odchovance se však dá jakékoliv kontroverzi vyhnout, záležet však bude na vývoji zápasu. "Pokud bude Sparta hrát dobře, bude Slavii přehrávat, výsledek se bude vyvíjet v její prospěch, tak se nemá čeho obávat. Když kontrolujete zápas, nemusíte v podstatě ani faulovat… Pokud bude tahat za kratší konec, budou podráždění, hádat se, tak se může cokoliv stát. A to nejen u Preciada."

V případě, že by si Preciado řekl i ve třetím ligovém derby v řadě o další červenou kartu, znamenalo by to pravděpodobně velké komplikace pro jeho další působení na Letné. "To už by nešlo přejít. Jedna věc je hráčova kvalita, ale také se říká, že nejlepší schopnost hráče je schopnost být na hřišti. A pokud máte dobrého hráče, ale nemůžete ho využívat, tak je vám k ničemu," varuje Polom.

Folprecht však věří, že sedm vynechaných zápasů ekvádorského reprezentanta už dostatečně vytrestalo. "Nedokážu si představit, že by se Angelo nepoučil ani po dvou zkratech, takže mu věřím a do derby bych ho poslal."