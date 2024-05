Derby Sparta – Slavia: Návraty Slavie nejsou vhodné, je čas na obměnu, myslí si expert

V posledních týdnech se kroky Slavie hodně diskutují. Má natolik široký kádr, že si v podstatě může rozmyslet, jestli v sobotu v derby proti Spartě vsadí na dlouhodobé opory z úspěšné éry, nebo dá příležitost hráčům, kteří jsou stále defacto nováčky, ale mají potenciál do budoucna. Minulý víkend proti Baníku ukázal trenér Jindřich Trpišovský na "starou" Slavii. "Není to vhodná cesta," myslí si expert Jan Rajnoch (42).

Jednoznačně to je ve Vršovicích v posledních týdnech zajímavé téma. Mají hrát klíčové zápasy Jan Bořil, nebo Ondřej Zmrzlý? David Zima, nebo Tomáš Vlček? Conrad Wallem, nebo Lukáš Provod? Ivan Schranz, nebo Mojmír Chytil?

"Konec ligy je jiný druh soutěže než celá sezona, je pro jiné hráče. Potřebujeme stabilitu, nezahrát jen jeden zápas z pěti, ale čtyři až pět z pěti. A to zvládají hlavou a zkušenostmi jen někteří," řekl trenér Jindřich Trpišovský po výhře proti Baníku.

Návraty nejsou cesta

Dá se z toho vyčíst, že opět vsadí na své staré známé. Touha po zvratu v boji o titul je jasná, avšak někdejší ligový fotbalista a dnes televizní expert Jan Rajnoch by rád viděl zařazení mladíků. Může se to totiž časem vyplatit. "Bylo by to logické. Určitě hraje roli více okolností, trenér preferuje zkušenější hráče. Otázkou je, za jakou cenu to je, tedy jestli by nebylo lepší obouchat mladé hráče. Mládež má Slavii dobrou, stejně jako síť hostování. Proč je dlouhodobě nezkoušet?"

Je to vlastně narativ, který se se Slavií v poslední době táhne. Tíhne k časům minulým, což dokazuje nejen nákladný návrat Davida Zimy z Itálie, ale také kontakty s nedávno odejivšími Ondřejem Lingrem nebo Peterem Olayinkou, což potvrdil sám šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

"Myslím si, že tohle není úplně cesta," tvrdí Rajnoch. "Kluci stárnou, což je pochopitelné. Zaměřoval bych se na skautování mladých tváří nebo implementaci kluků z hostování. Mají spoustu zajímavých hráčů, ti by se do týmu měli zabudovat. Podle mě je načase, aby takovéto změny začaly probíhat," dodal.

Nabízí se totiž scénář, že se situace vymkne z rukou a z nadějného systému, který Slavia díky výborné akademii a perspektivním hráčům rozsetých po hostováních má, se nemusí zrodit úspěšný projekt. "Podle mě je ideální čas na obměnu a omlazení," má jasno někdejší obránce. "A je jedno, jestli bude titul, nebo ne. Klidně se může stát, že se to bude oddalovat do bodu, kdy to začne být značně komplikované."

Chybí velká osobnost

Slavii by totiž mohli utéct zajímaví hráči, kteří mají velký potenciál, ale nedostanou prostor. Poslední výsledky však mluví spíš pro trenéra a jeho tah s vyzkoušenými hráči, kteří Slavii dovedli k vítězství 5:0 nad Baníkem.

"Chybí mi tam větší individuality. Vždycky tam byly. Fotbalové i osobnostní," myslí si však Rajnoch. A tím se zpět vrátil do koloběhu. Peter Olayinka, Ondřej Lingr, Nicolae Stanciu, ti všichni působil ve Slavii v jejím největším rozkvětu. Teď ale tyto typy hráčů chybí, avšak neznamená to, že by se měli vrátit. "Chybí mi tam hlad po úspěchu. A osobnost, která by dokázala zápas strhnout. Jsou tam výrazní hráči, ale někdo, kdo by dokázal strhnout diváky nebo udělat zápas sám, tam zatím není," myslí si Rajnoch.

V sestavě sice není, v klubu ale prý ano. "Takový hráč by mohl být Ewerton. Nevím, proč se ho Slavia tak jednoduše zbavuje, ale nevidím do toho. Nicméně vidět, jak platný je pro Baník, dává celkem do kontrastu občasné ofenzivní trápení Slavie," dal Rajnoch konkrétní případ.

Ewertonovi se v Baníku daří. Opta by Stats Perform

A když už šikovný Brazilec hostuje, mělo by se podle něj dát víc prostoru Matěji Juráskovi. Mladý záložník s výstavní levačkou však v posledních čtyřech ligových utkáních odehrál jen devadesát minut. "Dal bych mu víc šancí, násobně to pak klubu vrátí," nepochybuje Rajnoch.

Od nové sezony by pak přivítal například Daniela Filu. Ten se v Teplicích dostatečně otrkal a zasloužil by si dle Rajnocha v létě velkou šanci. Mohla ale podle něj přijít už dřív. "Fila je jejich hráč, mohl by hrát, ale je pryč. A ještě k tomu se spekuluje o dalších příchodech (Luka Kulenovič z Liberce, pozn. red) do útoku. To mi spíš přijde, že Slavia chce vykoupit a oslabit konkurenci. Ne jako koncepční plán, jak klub pozvednout," dodává Rajnoch.