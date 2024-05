Derby Sparta – Slavia: Na Letné se mi hraje dobře. Potřebuji kontakt s lidmi, i ten negativní, říká Douděra

Druhé kolo nadstavbové skupiny o titul nabídne možná rozhodující zápas v boji o první místo v nejvyšší soutěži. Lídr tabulky a obhájce trofeje Sparta přivítá v derby druhou Slavii, na kterou má čtyři utkání před koncem soutěže čtyřbodový náskok. Duel na vyprodané Letné začne v sobotu v 17:30 a jako hlavní rozhodčí ho odřídí Dalibor Černý. "Každý je radši, když jde v zápase o hodně. Musí to mít náboj a derby ho má. A velký," směje se slávista David Douděra (25).

Sešívaní moc dobře vědí, co je v sázce. Porážka by je takřka definitivně poslala ze hry o titul, naopak vítězství by situaci na špici tabulky řádně zdramatizovalo. "Těšíme se. Víme, jaké jsme na Letné odehráli dobré a povedené zápasy. Dali jsme tam v minulé sezoně i dost gólů, ale také jsme dostali zbytečné branky. Musíme si z toho vzít ponaučení. Budou rozhodovat detaily," tuší kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Ten bude mít k dispozici i Tomáše Holeše. "Měl pohmožděninu kotníku, což je bolestivé, ale měl by být připravený," prozradil kouč vršovického týmu.

Nažhavení jsou všichni hráči vicemistra. "Těžko říct, s čím vyrukuje Sparta. Ale poslední zápasy byly z naší strany rozdílné od toho nepovedeného v Plzni. Největším plusem je mentální nastavení a bojovnost. Každý se musí obětovat pro tým, to dělá velké mužtvo a poháry," burcuje Douděra.

Na Letnou má i báječnou vzpomínku, když před rokem právě na půdě Sparty rozhodl o triumfu sešívaných v pohárové soutěži. "Na Letné se mi hraje dobře, má to něco do sebe, i když je to stadion soupeře," směje se. "Asi to o mě všichni vědí, potřebuju kontakt s lidmi, pozitivní i negativní. Pak se cítím dobře. Na Letnou jsem si zvyknul, nemáme se čeho bát," dodává.