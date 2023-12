Kozel o možném odchodu z Liberce: Vedení mě ujistilo, že trenérská změna se zatím nechystá

Navzdory spekulacím, že s příchodem nového majitele by Slovan Liberec mohl sáhnout ke trenérské změně, byl kouč Luboš Kozel (52) vedením ujištěn, že vše zatím zůstává při starém. Bývalý obránce počítá s tím, že mužstvo povede i v jarní části sezony. Věří, že tým po zimním přestupním období setrvá pohromadě a zaútočí na první šestku tabulky, případně i příčky znamenající účast v evropských pohárech. Řekl to při Silvestrovském derby.

Podnikatel Ondřej Kania krátce před Vánoci získal opci na koupi 75 procent akcií Slovanu od dosavadního majitele klubu Ludvíka Karla. Podle spekulací médií se budoucí většinový vlastník Severočechů sešel s trenérem Radoslavem Kováčem, který aktuálně vede pardubický celek.

"To možná víte líp než já. Samozřejmě že to člověku neunikne, když se to někde objevuje. Pro mě je ale důležité, co mi říkají lidé, kteří jsou k tomu kompetentní a jsou nade mnou. Ti mě ubezpečili v tom, že se zatím nic nemění," řekl Kozel, který má smlouvu do konce sezony a součástí má být opce.

S Kaniou se zatím neviděli. "Možná na klubu ještě ani nebyl, možná teď přes svátky, když bylo volno. Nějaká jednání asi probíhala, ale my jsme se nepotkali. Pro mě se nic nezměnilo."

"Myslím, že Liberec nového majitele ještě nemá. Má k tomu dojít až za nějakou dobu. Co já mám informace, tak platí to, co platilo na podzim. A jedeme dál," doplnil bývalý český reprezentant.

S týmem začne přípravu 3. ledna. Severočeši prohráli jen minulé z posledních osmi kol a po podzimní části figurují na osmém místě ligové tabulky. "Podzim jsme měli takový rozdělený. První půlka nebyla nic moc, druhá byla slušná až na poslední zápas v Pardubicích. Dotáhli jsme se zhruba tam, kde bychom chtěli být," řekl Kozel.

"Pokud by byla šance, chtěli bychom útočit i na první šestku, eventuálně na místa zaručující poháry. To ale obnáší plno věcí, které musejí fungovat. Jsme i ve čtvrtfinále poháru, tam také cítíme určitou šanci. Na tyhle věci se upínáme," zmínil Kozel.

Věří, že i díky blížícímu se nástupu nového majitele by Slovan nemusela potkat obvyklá výrazná obměna kádru. "Nějaké zprávy samozřejmě jsou, ale přestupové okno se otevírá až v lednu. Do začátku přípravy zůstane mužstvo z 99 procent pohromadě. Doufám, že se nám mužstvo úplně nerozuteče. Pokud má klub nějakou finanční jistotu a možnosti, je vždy vyšší šance, že se tým udrží nebo případně bude posilovat," prohlásil Kozel.

V Silvestrovském derby si zahrál utkání veteránů nad 45 let a se Slavií musel strávit porážku od Sparty 2:5. Navíc utrpěl na umělém trávníku v Edenu bolestivý pád. "Cítil jsem úder do stehna, bolí to. Teď se mi to rozleželo, takže takový klasický koňar," řekl Kozel.