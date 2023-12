Liberec potvrdil nového majitele. Cílem je boj o nejvyšší příčky a Evropu, řekl Kania

Zatímco samotná FORTUNA:LIGA už udělala za rokem 2023 soutěžní tečku, její účastníci nikoliv. Velmi živo je v Liberci, kde se tamní Slovan ve čtvrtek rozhodl potvrdit spekulace široké veřejnosti. "Jsme velice rádi, že se podařilo uzavřít smlouvu o budoucím prodeji majoritního podílu," uvedla společnost PRECIOSA a.s. na libereckém webu. Severočeský klub může v případě uplatnění opce do 15. května příštího roku převzít ze 75 % podnikatel Ondřej Kania (31).

"Velice si vážím možnosti podílet se na budoucím směrování čtvrtého nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu za poslední čtvrtstoletí. Mým jednoznačným cílem je ve střednědobém horizontu navázat na úspěchy, kterých Slovan konzistentně dosahoval v nedávné minulosti – tedy boj o nejvyšší příčky ve FORTUNA:LIZE a účast v evropských pohárech. Zároveň se chci osobně angažovat v rozvoji mládežnického a ženského fotbalu v rámci klubu," uvedl pro klubový web Kania.

Kania, výkonný ředitel společnosti Consilium, která zřizuje sítě amerických škol v Česku, Španělsku a Chorvatsku, má se Slovanem velké plány. Už od zimy by totiž podle informací serveru inFotbal.cz mohl mít vliv na přestupovou politiku Jan Nezmar, jenž by měl pod Ještědem navázat na působení v roli sportovního ředitele z let 2012 až 2017.

Od roku 1996, kdy jej svým vstupem zachránil od krachu, je majitelem klubu Ludvík Karl. Už v minulosti byl několikrát blízko prodeje, ten se tak bude realizovat až nyní, na prahu jeho osmdesátky. Za jeho působení získal Liberec tři tituly (2002, 2006, 2012), dlouho byl nejsilnějším mimopražským hráčem. Co do počtu mistrovských pohárů je Slovan v historické tabulce české ligy čtvrtý za Spartou, Slavií a Plzní.

Vedle toho se na jaře 2002 probil do čtvrtfinále Poháru UEFA (dnešní Evropská liga), na stadion U Nisy přijely slavné značky jako Liverpool či AC Milán. S ním se Nezmar a spol. utkali v předkole Ligy mistrů, jíž Italové v té sezoně nakonec vyhráli. To všechno Liberec pod Karlem zažil, v Česku patřil ke klubům s nejdéle působícím stejným vlastníkem.

Teď jej mění, podobně jako další členové historicky elitního domácího kvarteta. Plzeň už má převod od letošního června za sebou, u Slavie se aktuálně spekuluje o převodu z čínských majitelů na českého miliardáře Pavla Tykače.