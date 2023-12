Silvestrovské derby si znovu podmanila Sparta, hattrickem rozhodl Matějovský

Internacionálové Sparty porazili v Silvestrovském derby v Edenu po obratu Slavii 3:2. Hattrickem se o to postaral Marek Matějovský (42), jeden ze tří stále aktivních ligových hráčů v zápase. Letenští v tradičním exhibičním utkání na konci roku pošesté za sebou neprohráli a v 37. ročníku si připsali 11. triumf. Sparta vyhrála i duel veteránů nad 45 let, červenobílé porazila 5:2.

Slavia v kategorii internacionálů nezvítězila od roku 2016 a ve snaze zlomit nepříznivou sérii výrazně posílila mužstvo. Za červenobílé naskočilo šest nováčků – brankář Jakub Diviš, Tomáš Jablonský, Ondřej Kúdela, Milan Škoda, Michal Švec a stále aktivní ligový hráč Marek Suchý, jenž nastoupil proti týmovému spoluhráči z Mladé Boleslavi Matějovskému. Ze Letenské se představil jablonecký Tomáš Hübschman, poprvé v Silvestrovském derby hráli gólman Miroslav Miller, Jiří Kladrubský a Jakub Podaný.

Slavia začala zápas na 2x25 minut lépe a jeden z nováčků Jablonský ji v 17. minutě poslal do vedení. Za chvíli zvýšil z penalty za tři rohové kopy David Kalivoda, ale poté začal velký sparťanský obrat. Matějovský ve 23. minutě rovněž z pokutového kopu snížil a následně dalekonosnou ranou srovnal.

Dvaačtyřicetiletý veterán pak necelých sedm minut po přestávce dokonal další povedenou ranou z dálky obrat. Ve 44. minutě mohl Matějovský před vyprodaným hledištěm skórovat počtvrté, ale penaltu dloubákem mu brankář Diviš "přečetl".

"Vypadá to, že si to vždy šetřím v lize a pak něco dám tady. Snad jsem si to tady nevystřílel. Ještě jsem se pak klukům omlouval, že dělám nesmysly. Myslím tu penaltu, to bych dělat neměl. S Dívou se známe, asi to čekal," řekl s úsměvem Matějovský.

"Poslední zápasy jsou zajímavé, není to takové vyprdění, jak se vždy říkalo. Bylo vidět, že slávisti to hodně omladili, chtěli více kousat. Nám ještě někdo odpadl, tak jsme si říkali, jestli to uběháme... Ale nakonec jsme to zvládli," dodal bývalý reprezentační záložník.

Slávisté měli v druhé půli řadu velkých šancí, na gólmana Millera ale již nevyzráli. Sparťané znovu trochu vylepšili celkovou bilanci v Silvestrovském derby, kterou má nadále výrazně příznivější rival z Edenu.

"Užil jsem si to z pohledu, že jsem potkal bývalé spoluhráče i ty, na které jsem třeba koukal v televizi. I ty, proti kterým jsem nastupoval. Z druhé strany jsem si nějak extra dobře nezahrál, padlo málo branek a ještě jsme prohráli. Takže mě to docela mrzí," řekl nováček Škoda.

"V druhé půli jsme měli plno šancí, ale gólman chytal výborně, měl to zamčené. Mělo to docela tempo, nikdo nedal nikomu ani metr a tím pádem padlo míň gólů," doplnil bývalý slávistický kapitán.

Před zápasem internacionálů se tradičně na 2x20 minut hrálo derby veteránů. V jubilejním 20. ročníku teprve počtvrté zvítězila Sparta, která ale zároveň neprohrála od roku 2017. Hned po 23 sekundách otevřel skóre nejlepší střelec české reprezentační historie Jan Koller, pak sice za slávisty rychle srovnal Roman Janoušek, ale další čtyři branky dali Letenští. Dvakrát se prosadil Tomáš Čížek.

"My nedávali šance, byly tam dvě tyče. Sparta byla asi lepší a zaslouženě vyhrála," připustil slávista Luboš Kozel, trenér prvoligového Liberce. "Bylo dobré, že jsme dali takhle brzy gól. Jsme spokojení. Já jsem si dobře zachytal. Spadl jsem asi jen jednou, proto to bylo dobré," řekl s úsměvem sparťanský brankář Jaromír Blažek.