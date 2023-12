Matějovského mrzí Kuličův konec v Boleslavi. Ohledně pokračování kariéry se ještě nerozhodl

Mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský (42) připustil, že ho odvolání kouče Marka Kuliče (48) na závěr roku překvapilo. Zkušeného záložníka mrzí trenérův konec u týmu o to víc, že k němu má blízko. Někdejší reprezentant věří, že středočeský celek v jarní části zapomene na výsledkové trápení ze závěru podzimu a ještě zkusí zabojovat o účast v evropských pohárech. Po pražském Silvestrovském derby také prohlásil, že zatím není rozhodnutý, zda bude po sezoně pokračovat v kariéře.

Mladoboleslavský klub odůvodnil odvolání Kuliče a jeho asistentů špatnými výsledky v závěru podzimu a také údajnou nedostatečnou komunikací s vedením. "Svým způsobem to bylo překvapivé. O něčem se mluvilo, ale jak šel čas, tak jsme si říkali, že asi žádná změna nebude. A najednou tohle," řekl Matějovský.

Kuličova nástupce by mělo vedení klubu oznámit v nejbližších dnech, podle médií by jím mohl být současný trenér české reprezentace do 19 let David Holoubek. "Čekáme, až se sejdeme 3. ledna a dozvíme se bližší informace a více podrobností. Zatím nic podrobnějšího nemáme," prohlásil bývalý sparťan.

Litoval, že Kulič, s nímž v minulosti hrával, u aktuálně sedmého týmu ligové tabulky skončil. "Mě osobně to mrzí, protože se s Kuldou známe hodně dlouho a máme k sobě blízko. Je mi to líto, ale jak víme, tohle fotbalový život přináší. Asi se to bude hodnotit až po sezoně, jak to dopadne," poznamenal Matějovský.

Kulič při prvoligové premiéře v roli hlavního kouče začal s Boleslaví podzimní část dobře. Jeho svěřenci dokonce jako jediní v ligové sezoně dokázali porazit obhájce titulu Spartu, od té doby ale vyhráli jen jedno ze sedmi kol. Na čtvrtý celek tabulky Slovácko aktuálně Středočeši ztrácejí osm bodů.

"Závěr podzimu se nám tolik nepovedl. I ostatní týmy už potom věděly, že nějakou kvalitu taky máme. Nějak nám ten konec nesedl, hlavně výsledkově. Dost zápasů jsme měli slušně rozehraných, třeba doma s Plzní, i Karvinou jsme mohli zmáknout," mínil Matějovský.

"Prostě se to nepovedlo a musíme se snažit pracovat dál, abychom byli lepší. Určitě chceme být v tabulce co nejvýš. Průběh podzimu ukázal, že by to mohlo jít. Věřím, že se nastartujeme a budeme zase vítězit. Uvidíme, na co co bude stačit."

Zatím nemá jasno, zda si po sezoně znovu prodlouží o další rok kariéru a smlouvu, jak tomu bývalo v minulých letech. "Ještě jsem o tom nepřemýšlel. Každý rok zmiňuji, že tohle řešíme až na konci sezony. Otevřeně přiznávám, že rok od roku je těžší se s těmi mladými kluky držet. Člověk si to prostě potom musí vyhodnotit se všemi lidmi, kterých se to týká, a udělat nějaké rozhodnutí," podotkl Matějovský, který 20. prosince oslavil 42. narozeniny.

V Silvestrovském derby internacionálů nad 35 let se podobně jako předloni blýskl hattrickem a zařídil Spartě obrat a výhru 3:2 nad Slavií. "Vypadá to, že si to vždy šetřím v lize a pak něco dám tady. Snad jsem si to tady nevystřílel," podotkl s úsměvem Matějovský, který navíc neproměnil penaltu, neboť neuspěl s dloubákem.

V derby nastoupil proti spoluhráči z Boleslavi Marku Suchému, jenž v minulosti působil v Edenu. Ve středočeském klubu navíc nedávno hrával i s dalším slávistou Milanem Škodou. "Ale nic jsme nehecovali a nevypisovali. Já to zase úplně tolik neprožívám. Mám s těmi kluky dobré vztahy. Že nastupovali za Slavii, to je fotbal," řekl Matějovský.

Derby bral jako dobrý trénink před blížícím se začátkem zimní přípravy v Boleslavi. "Měli jsme nějakých 10 dní volno. Teď už samozřejmě plníme individuální plány. Včera jsem byl běhat, měli jsme tam posilovnu. Dnes to beru jako fajn trénink, nebo že se člověk hýbe a neleží. Já vím, že jinak už to nejde. Člověk se musí furt hýbat, aby mohl fungovat," dodal aktuálně třetí nejstarší ligový hráč za Josefem Jindřiškem z Bohemians 1905 a Tomášem Hübschmanem z Jablonce.