Kozlův čas po sezoně v Liberci vyprší, Slovan půjde do příští sezony s novým trenérem

Trenér Luboš Kozel (53) po sezoně nebude pokračovat u fotbalistů Slovanu Liberec. Oznámil to na tiskové konferenci po porážce 0:2 v Teplicích v úvodním semifinále ligové nadstavbové skupiny o Evropu. Třiapadesátiletý kouč skončí na přání nového vedení, které do klubu přišlo na začátku dubna. Slovan na sociální síti X uvedl, že se k obsazení pozice trenéra pro příští sezonu nebude do konce ročníku vyjadřovat.

Kozel si po utkání v Teplicích vzal na závěr tiskové konference slovo a novinářům oznámil, že u týmu zůstane jen do konce nadstavby. Severočeši o pár minut později vše potvrdili i oficiální cestou skrz své účty na sociálních sítích.

"Nějaké spekulace šly delší dobu, tak bych chtěl uvést na pravou míru, jak to je. Po sezoně v Liberci končím. Teď mám první příležitost, kdy to můžu říct i veřejně," řekl Kozel. "Informace stejně prosákly ven, což je pro mě docela záhadou, když to věděli tři nebo čtyři lidé. Takže asi nemá cenu chodit kolem horké kaše. Z toho pohledu to pro mě bylo nepříjemné, protože to vnímá i kabina. Ani mně se v tom nedělalo příjemně, i proto jsem to týmu už před nějakou dobou řekl, což pro mě bylo zásadní," uvedl bývalý kouč Ostravy nebo pražské Dukly.

Poslední výsledky Liberce. Livesport

O Kozlově budoucnosti se v médiích spekulovalo od chvíle, kdy počátkem dubna od Ludvíka Karla odkoupil 75,65 procenta akcií klubu podnikatel Ondřej Kania. Do Slovanu se zároveň vrátil jeho bývalý hráč a funkcionář Jan Nezmar, kterého nové představenstvo zvolilo generálním ředitelem.

"Prostě se rozhodli pro jiného trenéra, na což mají samozřejmě právo. Víc bych to zatím nechtěl komentovat. Já se to dozvěděl po zápase s Plzní v momentě, kdy oficiálně vstoupili do klubu, což je podle mě korektní," podotkl Kozel. "V případě určitého výsledku mám ve smlouvě opci i na příští sezonu, ale respektuji, že se nové vedení takhle rozhodlo," přidal.

Kozel působí na severu Čech od srpna 2021. V první sezoně dovedl tým po základní části na osmé místo, v dalších dvou ročnících obsadil sedmou příčku. V minulém ročníku se Slovanem vyhrál nadstavbovou skupinu o umístění. Liberec má stále šanci na poháry, musel by ale otočit dvojzápas s Teplicemi a následně zvládnout i finále skupiny o Evropu i duel proti pátému týmu skupiny o titul.

"Snažím se samozřejmě dojet sezonu co nejlépe. Budeme se snažit, aby to pro mě ani pro mužstvo nebyl příště poslední zápas v téhle sezoně. Jedeme naplno až do konce," ujistil Kozel.