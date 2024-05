Pět důvodů, proč Sparta vyhrála titul: MVP Birmančevič, náhrada Kováře i reakce na krizi

Historie se po dlouhých 23 letech opakuje – Sparta suverénním vítězstvím 5:0 v Mladé Boleslavi obhájila titul, což se jí podařilo naposledy v ročníku 2000/01. Co výběr Briana Priskeho ke 38. ligovému triumfu dovedlo? Livesport Zprávy vybraly pět hlavních důvodů, proč je českým šampionem znovu klub z Letné.

MVP Birmančevič

V minulé sezoně zasáhl v dresu Malmö a posléze v barvách Toulouse do 37 zápasů, ve kterých zaznamenal pět gólů a tři asistence. V té aktuální Veljko Birmančevič nastoupil do 46 utkání a jeho statistika zní 21+12. Ve FORTUNA:LIZE má bilanci 16+11, z toho 11 branek vedlo k vyrovnání stavu či Spartu posunulo do vedení. Nikdo jiný nemá v lize lepší čísla.

Nebylo divu, že Sparta uplatnila opci na trvalý přestup z francouzského celku už během března, aby měla klid.

Zajímavé je, že srbský křídelník zaujal sportovního ředitele Tomáše Rosického už v roce 2021, kdy mířil z Čukarički do Švédska. "Okamžitě nás upoutal, ale už jsme tam byli pozdě," přiznal před rokem, když se na Letné objevilo tou dobou nepříliš známé jméno.

Birmančevičovy statistiky ve FORTUNA:LIZE Livesport

Birmančevič ve Spartě brzy zacelil díru po Tomáši Čvančarovi. Do hry navíc přinesl trochu jiné prvky, jeho český předchůdce je přece jen profilovaný jako hrotový útočník, zatímco agilní Srb platí za typického křídelního hráče.

Letenští s ním trefili jackpot. Jeho přestup z Toulouse se odhadoval na dva miliony eur a mnozí dosud nevěřícně kroutí nad tím, jak se to Pražanům povedlo. Nyní se mu totiž odhaduje trojnásobná hodnota. A pokud by Sparta svolila k přestupu, reálná suma by rozhodně nešla pod 10 milionů eur.

Povedlo se nahradit Kováře

Matěj Kovář, kterého Sparta přivedla na hostování z Manchesteru United, působil předloni v létě v brance Pražanů jako zjevení. Vypracoval se však v oporu, která pomohla na Letnou vrátit titul. A vysloužil si přestup do Bayeru Leverkusen. Náhradu sportovní úsek našel nizozemské lize – z Alkmaaru dorazil dánský dlouhán Peter Vindahl.

Zpočátku čelil narážkám, zda dokáže Kováře plnohodnotně nahradit. Postupem času však ukázal, že se Sparta nespletla. Byť ani on se nevyhnul chybám, dá se s klidem označit za jeden z klíčových článků, proč rudí obhájili titul. Dnes jej mnozí experti považují za jednoho z nejlepších brankářů v lize.

Obzvlášť po výkonu v derby v nadstavbě, kdy vytáhl několik těžkých zákroků a pomohl týmu, jenž hrál půl hodiny v početní nevýhodě, k ubránění bezbrankové remízy.

Udržel 12 čistých kont, víc má v lize už jen Martin Jedlička (13) a celkem v sezoně předvedl 87 zákroků, což bylo před duelem v Mladé Boleslavi páté nejvyšší číslo.

I Vindahla měla Sparta původně zapůjčeného s opcí k případnému odkupu. Uplatnila ji stejně jako u Birmančeviče na začátku března, dánský brankář vyšel na přibližně 1,5 milionu eur (cca 36,6 milionu korun).

Produktivita týmu

O Birmančevičově umění už byla řeč. Sparťanská síla se však během sezony ukrývá i v tom, že udeřit umí více hráčů. Vždyť ve dvacítce nejproduktivnějších fotbalistů ligy mají Letenští hned čtyři zástupce. V elitní desítce dokonce tři.

Kromě srbského křídla za to umí vzít i Lukáš Haraslín (12+6), který je v produktivitě na sedmé příčce a to ještě pár zápasů nestartoval v základní sestavě.

Ladislav Krejčí byl stejně jako v loňské sezoně oporou Letenských. Profimedia

Oporou je útočník Jan Kuchta (17+7), který v první polovině sezony plnil spíš roli falešné devítky vytvářející servis právě dvěma úderným křídlům. Na jaře však začal střílet branky i on sám. Na půdě Středočechů rozhodl o triumfu hostů hattrickem.

Jedinou kaňkou úderného tria Sparty je bilance ve velkých zápasech proti Slavii a Plzni – dohromady jim v pěti zápasech vstřelili pouze dvě branky.

Produktivní je rovněž kapitán Ladislav Krejčí, který skóroval osmkrát, z toho třikrát z pokutových kopů. V minulé sezoně dal 13 gólů, z toho osm po exekucích penalt. Asistencemi spoluhráče zásobovali zejména střední záložníci Kaan Kairinen (2+6) a Qazim Laci (1+7).

Dokázala vyjít z krize

Byť to měl být životní zážitek, na prvních 14 březnových dnů by sparťané nejraději zapomněli. Euforii z postupu přes Galatasaray v Evropské lize vystřídala ledová sprcha, když dvojzápas s Liverpoolem dopadl z pohledu Letenských celkovým skóre 2:11.

Na výběr Briana Priskeho v tomto období padla deka. V lize Pražané doma remizovali se Slavií a přišli o vyloučeného Angela Preciada. Následně schytali čtyřgólový příděl v Plzni, kde musel předčasně do sprch kapitán Krejčí.

Statistiky utkání Liverpool – Sparta. Opta by Stats Perform

Kdo čekal, že na odvetu v Anglii trenér klíčové postavy pošetří, spletl se. Sparta i přes úvodní debakl jela na Anfield v plné síle. V následujících zápasech to bylo na její hře znát, ale nepoznamenalo to její výsledky. Byť její výkony proti Hradci Králové a Českým Budějovicím nevypadaly dobře, tým zapsal tři body a nepřipustil zaváhání.

To přišlo až doma s Mladou Boleslaví (1:1), kde však tým znovu dohrával bez hříšníka Preciada. Zbylé zápasy základní části proti Bohemians, Baníku a Olomouci sparťané zvládli a do nadstavby šli z prvního místa s náskokem čtyř bodů.

Neprohrála v derby

Byť se to přímo netýká Sparty jako takové, tak ztráty úhlavního rivala v boji o mistrovský titul hrály v cestě Krejčího a spol. za obhajobou důležitou roli. Když vezmeme v potaz zápasy v základní části s týmy, které v minulé sezoně skončily v elitní šestce, a přidáme k nim i Baník, jenž šel v této sezoně nahoru, zjistíme, že Sparta v nich uhrála oproti Slavii o pět bodů víc (29 z 36).

Zatímco Letenští padli pouze jednou – v Plzni (0:4) – Slavia prohrála oba vzájemné zápasy s Plzní, k tomu zapsala dvě remízy se Spartou a dva body ztratila i doma v Edenu s Olomoucí.

Zvrátit vývoj sezony nedokázali svěřenci Jindřicha Trpišovského ani v nadstavbě, kde mohli stáhnout náskok úhlavního rivala ze čtyř na pouhý bod. Ale i třetí střet pražských "S" skončil smírně. S tím rozdílem, že slávisté nevyužili více jak 30 minut početní výhody po vyloučení Haraslína.

Sparta tak uhájila náskok, odmítla dramatický závěr skupiny o titul a po 23 letech jej obhájila.