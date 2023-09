Ligový semafor: Teplice padají, Letáček to v Ostravě zamkl a Látal hledá chybu

Ligový semafor: Teplice padají, Letáček to v Ostravě zamkl a Látal hledá chybu

Famózní start Teplic už je minulostí, po další nečekané porážce v 7. kole FORTUNA:LIGY se kouč Zdenko Frťala (53) musí smířit s nepříjemným návratem do reality. Ještě o něco horší start do nového ročníku prožívá Jablonec a Radoslav Látal (53) začíná mít nůž na krku. Zvedá se naopak ostravský Baník, který zatím spoléhá na domácí prostředí a především brankáře Jiřího Letáčka (24).

Červená – Látal hledá chybu

Špatný start do sezony měl Miroslav Koubek s Plzní, situace se ale záhy otočila a Viktoria nyní ničí jednoho soupeře za druhým. Úvodní potíže přežil i Pavel Hapal a tak to podle současných výsledků vypadá, že prvním koučem na hraně by mohl být Radoslav Látal.

Jablonec už podruhé v ligovém ročníku nevyužil poměrně dlouhou přesilovku, a co víc, v Budějovicích i přes výhodu jednoho hráče v poli prohrál 2:1. Po sedmi kolech tak tým ze Střelnice okupuje předposlední pozici ligové tabulky.

"Dostali jsme dárek po hrubé chybě. Ale místo toho, abychom dohráli některé situace, uděláme naivní penaltu. Druhým dárkem byla červená, ale my nejsme schopni dát branku. Naše ofenziva je naprosto žalostná, když netrefíme branku, těžko můžeme získat body. Zápas se trochu podobal tomu v Pardubicích. Buď je chyba ve mně, nebo v hráčích. Jestli na to hráči nemají po psychické stránce, ať tu nehrají," nebral si v rozhovoru pro oficiální web Jablonce servítky kouč Radoslav Látal.

Záchranou pro Severočechy může být reprezentační pauza, ještě před ní ale Jablonec čeká MOL Cup proti pražské Admiře. Po přestávce se poté Jablonec představí v domácím prostředí, soupeřem bude v rámci derby Liberec.

Oranžová – Teplický návrat do reality

Úžasný start Teplic mnohé překvapil. Po cenném skalpu Plzně vyhrál loni dvanáctý tým i duel s Klokany a po remízách s Jabloncem a Spartou se nadále pohyboval v horní polovině tabulky.

Jenže v posledních týdnech už na Teplice padá tvrdá realita. Po porážce ve Zlíně přišlo další nečekané zaváhání, tentokrát v podobě domácí prohry s Pardubicemi. A pozvolný pád, už na deváté místo tabulky, zastaví nyní reprezentační pauza. Během ní bude potřebovat kouč Zdenko Frťala své svěřence uklidnit.

Posledních pět soutěžních zápasů Teplic Livesport

Čas panikařit stále nepřichází, varování to ale pro teplické rozhodně je. "Myslím, že vstup do zápasu byl dobrý. Ve druhé půli tomu chyběl větší klid v některých situacích, prohrávali jsme jednoduché souboje a za vítězstvím jsme nešli tak, jak v předchozích duelech. Vrátili jsme se na zem, musíme přenastavit myšlení, vyříkat si to a jít dál," zmínil na tiskové konferenci trenér Zdenko Frťala.

Teplice mají na restart dvanáct dní, poté se představí na půdě nováčka z Karviné.

Zelená – Neprůstřelný Letáček

Víte, který brankář má před první reprezentační přestávkou nejvíce čistých kont ve FORTUNA:LIZE? Ano, hádáte správně, překvapivě se jedná o Jiřího Letáčka z ostravského Baníku.

Mohou za to domácí duely ve Vítkovicích, kde bývalý gólman Pardubic ve čtyřech duelech neinkasoval jediný gól. Letáček během série pochytal osm střel hostujících celků a především proti Mladé Boleslavi ukázal své schopnosti.

Ze hry Letáček v domácím prostředí naposledy inkasoval branku ve 29. kole minulého ročníku, kdy jej v 83. minutě překonal Matěj Jurásek. V nadstavbové části proti Letáčkovi proměnil penaltu teplický Daniel Trubač, letošní forma čtyřiadvacetileté náhrady za Jana Laštůvku je ovšem skvostná.

"Myslím, že jsme byli lepší než Boleslav a to jsme potvrdili dvěma góly. Soupeř měl také několik šancí, v těch chvílích nás ale podržel Jirka Letáček," chválil Hapal pro oficiální stránky Baníku svého brankáře a přidal důvody, proč v domácím prostředí ještě jeho svěřenci neinkasovali.

"Doma pozorněji bráníme, soupeři nemají vyložené šance. Je to ale zásluha celého týmu, ne jen obrany. Naše hra má vzestupnou tendenci, to mě těší," doplnil Pavel Hapal.