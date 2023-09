Slavia vyhlíží posilu na levý kraj hřiště. Mohla by dorazit už v pondělí, hlásí Trpišovský

Trenér Jindřich Trpišovský (47) je před první reprezentační přestávkou v sezoně spokojený s tím, že fotbalisté Slavie podávají stabilní výkony. Pražané v úvodu sezony přes kvalifikaci Evropské ligy prošli do skupiny a v domácí soutěži jim bez porážky patří druhé místo tabulky o skóre za obhájcem titulu Spartou. Trpišovský na tiskové konferenci po vítězství 5:1 nad Karvinou uvedl, že červenobílí v závěru přestupního období ještě pravděpodobně přivedou posilu na levý kraj hřiště, představena by mohla být v pondělí.

"Vždy máme trochu z první repre pauzy hrůzu. Většinou do ní vstupujeme v dobrém rozpoložení, pak ale ti hráči odjedou a vypadnou z rytmu a režimu, na který jsou zvyklí. Je to pak s otazníkem, jak do toho naskočíme. Určitě během začátku sezony nebylo všechno růžové, ale kromě zaváhání v Jablonci, kde jsme z jediné střely dostali gól, podáváme konstantní výkony," řekl Trpišovský po utkání sedmého ligového kola.

Slavia z úvodních 11 soutěžních zápasů v sezoně prohrála jen ve čtvrtek venkovní odvetu 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem 1:2, ale po domácím vítězství 2:0 postoupila do hlavní fáze. "Podařilo se nám projít přes kvalifikaci, i když první poločasy v obou venkovních zápasech nám nevyšly tak, jak jsme chtěli. Pořád je to ale kvalifikace, kde je to hodně specifické, rozhodují maličkosti a nastavení. Jsme v Evropské lize, za což jsme šťastní," uvedl Trpišovský.

Aktuální forma fotbalistů Slavie. Livesport

Jednání se sedmi hráči

"V Jablonci jsme ztratili dva body po asi nejhorším výkonu v lize, tým ale funguje a trénuje velice dobře. Má vnitřní život a řád. Mám z něj lepší pocit než v minulé sezoně, je dále. Navíc jsou v něm i hráči, kteří podávají zajímavé individuální výkony. Samozřejmě máme na čem pracovat, ať už je to defenzivní složka, výkony venku nebo vstupy do poločasů," poznamenal sedmačtyřicetiletý Trpišovský.

S vedením klubu ještě plánují posilovat. "Poslední dva tři dny probíhala spousta intenzivních jednání hlavně se zahraničím, oslovili jsme snad sedm hráčů. Během těch dvou dnů ani jeden přestup nedopadl z různých důvodů. Teď je ve hře varianta jednoho hráče, který by mohl dorazit zítra. Tam jsou jednání hodně blízko. Je to hráč na levou stranu, objevil se v poslední době, kdy jsme ho rychle nakoukávali," řekl bývalý trenér Žižkova či Liberce.

"U ostatních hráčů jsme nenašli dohody s kluby, které neměly náhradu nebo čekaly na lepší nabídku. Narychlo se dělaly další sondy a možnosti, vypadli z toho dva hráči. Zkoušeli jsme ještě tři hráče z české ligy, ani tady se ale kluby nedomluvily. Tenhle jeden přestup asi dopadne během zítřka. Pak je ještě jeden hráč ze zahraničí, to je také čerstvé. Bude ale trvat déle, než se najde nějaká shoda," mínil kouč českého vicemistra.

Poprvé v ligové sezoně nasadil do branky Aleše Mandouse, který mezi tyčemi nahradil gólmanskou jedničku Ondřeje Koláře, chybujícího v odvetě s Luhanskem. "Ta změna byla plánovaná už dopředu. Chtěli jsme dát Mandymu prostor, dobře trénuje, má na to. Už před Luhanskem jsme se na tom domluvili, změna by byla tak jako tak. Samozřejmě, Ondrovi to ve čtvrtek nevyšlo, o to víc se to nabízelo. Byl to ale jen jeden zápas. Uvidíme po repre pauze, co se stane, jaké budou oba mít rozpoložení," řekl Trpišovský.

Přehled zápasu Slavia –⁠ Karviná 5:1