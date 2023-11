Ligový semafor: Zlín už má z nul zase radost, Eden zažil (ne)vídané střelecké trápení

Ani v aktuální sezoně nebude neporaženého týmu, Slavia totiž doma ve FORTUNA:LIZE předvedla mizerný výkon a s Plzní prohrála 1:2. To Viktorka, které se do branky vrátil uzdravený Jindřich Staněk, slaví v Edenu po dlouhých devíti letech a nedávné nečekané domácí zaváhání s Karvinou je tak téměř zapomenuto. Po změně trenéra se stále zvedá Zlín, který ve třetím soutěžním utkání udržel čisté konto a pokud v podobném trendu bude pokračovat, brzy může opustit poslední příčku.

ČERVENÁ – První porážka od derby

Ani v této sezoně se nenajde tým, který by prošel nejvyšší soutěží bez porážky. Slavia předvedla v Edenu mizerný výkon a padla s Viktorií Plzeň 1:2. Za vše mluví především dvě statistiky. Za celé střetnutí vyslali domácí jen dvě střely mezi tři tyče a zahrávali jediný rohový kop. To je mizérie, na kterou vršovické mužstvo není zvyklé.

Slavia přitom v posledních letech na domácím stadionu pravidelně atakuje dvouciferný počet rohových kopů a za poslední tři sezony se jen dvakrát stalo, aby od praporku rozehrávala za celé utkání jen dvakrát. V sezoně 2021/22 se tak událo v duelech proti Hradci Králové a Mladé Boleslavi, v obou případech to ale Pražanům vadit nemuselo.

Co se nízkého počtu střel týče, něco podobného zažili sešívání v domácím prostředí naposledy před třemi lety. V ročníku 2019/20 jim ale dvě střely stačily na hubené vítězství 1:0 právě proti Plzni.

Jen jednou mezi tři tyče Slavia doma mířila před dlouhými deseti lety v památném utkání proti Teplicím. Hosté se tehdy radovali z drtivého vítězství 7:0 a gólman Slavie Radek Černý hovořil o nejhorším dni svého života.

Po šlágru 14. kola FORTUNA:LIGY rozhodně tak zle jako před deseti lety není, varování je to ovšem značné, což moc dobře ví i kouč sešívaných Jindřich Trpišovský. "Plzeň se postupem času zlepšovala a my zhoršovali. Byl to velký a důležitý zápas a je to pro nás velká škoda. Chyběla nám soubojovost a agresivita, v tom byl soupeř lepší. Je to první prohra v sezoně, po dlouhé době jsme padli doma. V hlavě mi ale leží druhá půle a náš výkon," hodnotil porážku trenér Slavie.

Slavia prohrála v lize poprvé od klíčového utkání minulé sezony, kdy padla v nadstavbové části proti Spartě a přišla o pozici lídra. Na první pozici se vrátil úřadující mistr z Letné, který aktuálně disponuje dvoubodovým náskokem na svého úhlavního rivala.

ORANŽOVÁ – Zlín opět s nulou

Nula, nula a zase nula. Tohle číslo muselo dlouho zlínské fanoušky v této sezoně strašit. V posledních týdnech už jim ale dělá radost. Na startu sezony tým bodově strádal, když prohrával utkání a často i výrazným rozdílem. Po odchodu Pavla Vrby zapracoval Zlín na defenzivě a nula nyní svítí v kolonce obdržených branek, což je pro zlínský celek dobrou zprávou.

Zlín udržel nulu v Olomouci, senzačně porazil Baník v poháru a neinkasoval ani na půdě Pardubic. Poprvé od konce srpna tak bodoval naplno a venku uspěl poprvé od 21. května, kdy v rámci skupiny o udržení porazil taktéž Pardubice.

Aktuální forma fotbalistů Zlína. Livesport

Tři čistá konta v řadě udržel po dvou letech. Na přelomu října a listopadu roku 2021 na zlínské defenzivě vyhořeli útočníci Pardubic, Českých Budějovic a Jablonce. Nový kouč Bronislav Červenka tak mohl být spokojen, s chválou to ale nepřeháněl.

"Od vedení klubu jsme dostali nějakou šanci, dáváme do toho svá srdce a duše. Budeme nadále pracovat velmi usilovně a výsledky se snad dostaví," zmínil Červenka, podle kterého je základem správné rozestavení defenzivy.

"Hrajeme ze zabezpečené obrany, hráči jsou více u sebe a dobře dostupujeme. Díky tomu je to pro nás jednodušší," dodal.

ZELENÁ – Viktorka ukončila čekání

Uzdravený Jindřich Staněk, dvougólový Erik Jirka a devítileté čekání na vítězství v Edenu je definitivně u konce. Plzeňská Viktorka se po šokujícím nezdaru v domácím prostředí s Karvinou skvěle připravila a Slavii na jejím hřišti ji udolala poprvé od 21. dubna roku 2014.

Tehdy u toho ze současných hráčů Viktorky byli jen Radim Řezník a kapitán Lukáš Hejda, necelou hodinu poté za vítěze odehrál Stanislav Tecl, nynější útočník Slavie.

Plzeň uspěla v Edenu díky skvělému napadání a aktivitě, kterou hosté hýřili po celých devadesát minut. Tři body ale mají především zásluhou dvou branek slovenského záložníka Erika Jirky.

Ten ve své kariéře prožil pátý večer minimálně se dvěma góly. Vůbec poprvé podobně zazářil v květnu roku 2017, kdy hattrickem udolal Trenčín. V dresu Trnavy se dvakrát prosadil ještě proti Prešovu, dvě trefy zaznamenal i v dresu Górniku Zabrze proti Gdaňsku a poslední dvougólový večer před nedělí prožil v říjnu minulého roku při vítězství Plzně ve Zlíně poměrem 3:0.

"Má kvalitní koncovku a v Plzni je tak trochu utajovaný. V tréninku vidím, že Erik má tvrdou a skvělou střelu, proto mu dávám více prostoru. Obě situace chladnokrevně zakončil a pro mě to není nic neobvyklého," chválil svého svěřence v rozhovoru pro klubový web Miroslav Koubek, který mimo jiné oslavil nad Jindřichem Trpišovským už třetí výhru v řadě. Loni si totiž dvakrát poradil se Slavií na lavičce Hradce Králové.

