Pardubicím k výhře pomohl kuriózní vlastenec. Vypadám jako blbec, zlobil se brankář Šípoš

Šílený gól, který by slušel silvestrovskému sestřihu fotbalových kuriozit. Přesně takovou branku inkasovalo Dynamo České Budějovice ve skupině o záchranu na půdě Pardubic. Gólman Dávid Šípoš (25) vyrazil míč, pak se jej chystal chytit, ale jelikož do něj nečekaně vrazil vlastní spoluhráč Florent Poulolo (27), míč skončil v síti Jihočechů. Ti nakonec prohráli duel 2:3. "Vypadám jako blbec," zlobil se gólman Dynama.

V utkání sice padlo pět branek, nejvíce pozornosti si ale vysloužil vlastňák Dynama z 69. minuty. "Štve mě to. Já jsem tu situaci vyčítal Poulolovi a on mně. Nevím, já jsem vyrazil míč. Jejich hráči byli někde na úrovni desítky. On tam byl sám, tak jsem na něj zakřičel a šel jsem chytit míč. Jenže on do mě narazil," kroutil hlavou nad kuriozní vlastní brankou gólman Dynama.

"Nechci se vymlouvat. Je to naše chyba, moje chyba. Vypadám jako blbec, zase a znovu. To mě mrzí. Kdybych ten míč vyboxoval, tak by to bylo na jejich hráče, tam nikdo z našich nebyl. Myslel jsem si, že Poulolo zůstane stát a on do mě vrazil. Pak mi ještě vyčetl, že mám být víc zpevněný. Nevím, je to blbý gól a mrzí mě to," opakoval před kamerami.

Dynamo pak dokázalo srovnat, stejně si ale z Pardubic neodvezlo ani bod. "Sice jsme vyrovnali, ale po hezké akci jsme dostali ještě třetí gól. Jsem zklamaný. Nevím, kdo z nás je na vině. Tým hrál dobře, o to víc mě to mrzí. Nepomohl jsem týmu dostatečně," neskrýval smutek brankář Dynama.

Rozčarovaný byl také trenér jihočeského týmu Jiří Lerch. "Mrzí mě to, první půli jsme byli jednoznačně lepší, dostali jsme ale gól do štany, co s námi zacloumal," uvedl nejprve. "Pak přišla naše hrubá individuální chyba, co se jen tak nevidí. Musím se podívat na videu, Poulolo vrazil do Šipiho, takže jsme si dali vlastní gól. To je tragédie," popsal kritický moment. Dynamo nakonec prohrálo 2:3 a dál se musí prát o záchranu. "My zbraně nesložíme. Věřím, že se nám to podaří. Teď v neděli stejně nebudeme poslední," konstatoval.

Nad počinem obránce Dynama při situaci, která skončila vlastní brankou, kroutil hlavou expert Zdeněk Ščasný. "Tohle, co udělal Poulolo, to je úplně mimo chápání. Musel vidět, že jde brankář nahoru, že si jde pro míč. Asi se na něj vůbec nepodíval Strašidelná chyba. Co víc k tomu říct," prohlásil.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

"Šipoš si toho v předcházejících zápasech vytrpěl hodně, ale tady to byla chyba Poulola. Brankář tam šel logicky, gólman míč držel a on do něho nesmyslně vrazil. Poulolo ale začal reagovat, nechtěl to nechat na sobě. Strašný. Za mě jednoznačná chyba stopera," měl jasno bývalý vynikající kouč.

Poulolo odehrál devět zápasů v sestavě Dynama, před měsícem si třeba srazil do vlastní sítě Tuptův centr. Jinak se ale Ščasnému výkonem celkem líbil. "Určitě podal kvalitní výkon. To, že si dal vlastní gól, to se může stát. Spíš mi vadí, jak reagoval, že se snaží to hodit na brankáře," dodal expert O2 TV.

Tabulka FORTUNA:LIGY