Priske sednul Spartě po všech stránkách, kluci trénují víc a lépe než dřív, hodnotí Němeček

Po roce se znovu dočkal, jeho milovaná Sparta dokráčela opět k titulu. Fotbalový expert a bývalá ikona Letenských Václav Němeček (57) je samozřejmě rád, že šampaňské začalo bouchat už kolo před koncem nadstavby, a to po suverénním triumfu 5:0 na hřišti Mladé Boleslavi. Co podle něj dovedlo Spartu k úspěšné obhajobě? Jak je na tom v porovnání se Slavií či co je třeba udělat, aby se za pár měsíců mohla těšit z postupu do Ligy mistrů? Nejen o tom mluvil slavný internacionál v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Sparta obhájila titul. Jak vám to zní?

"Zní mi to přímo skvěle! Těšil jsem se na to. Čekal jsem, že to kluci v klidu dohrají, což se potvrdilo. Jsem za to moc rád.“

Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Co říkáte na to, že Sparta přejela Boleslav tak dominantním způsobem?

"Upřímně, o vítězství v Boleslavi jsem vůbec nepochyboval. Že dáme pět gólů, z toho Kuchta čtyři, jsem ale samozřejmě nečekal. Jen se tím potvrdila velká herní sebedůvěra, kterou Sparta nabírala od začátku ročníku. Tímhle vítězstvím dala na titul štempl.“

Na druhou stranu, Boleslav Spartě cestu ke třem bodům dost usnadnila. Nebyla to z její strany až ostuda?

"Využili jsme šance. Ano, Boleslav byla hodně špatná, během sezony nám už ale bodů sebrala víc než dost. Věřil jsem, že potřetí s ní už ztratit nemůžeme. Že ji porazíme a dojdeme si pro mistrovský pohár.“

Jaké jsou podle vás hlavní důvody úspěšné obhajoby?

"Klíčové bylo, že se po zisku loňského titulu neztrácel čas. Že nikdo v klubu nepropadl falešným oslavám, ale že se začalo okamžitě makat na tom, aby titul skončil u nás i letos. Tohle bylo strašně důležité. Navíc jsme se trefili do posil. Kluci jako Birmančevič, Laci nebo Vindahl hrají fakt výborně, přinesli do mužstva ještě větší kvalitu. V kombinaci s našimi oporami, které si vysoký standard drží už dlouhodobě, mi Sparta přijde ještě o fous lepší než loni.“

Zatímco před rokem se říkalo, že po herní stránce je Slavia pořád před Spartou, nyní už to asi neplatí. Nebo?

"I podle mě už hrajeme většinou lepší fotbal než Slavia. Ta to má hodně uběhané. Když na ni soupeř zvolí správnou taktiku, dostupuje její hráče včas, tak má Slavia velké problémy. My tedy samozřejmě taky. Každý mančaft se dostane do potíží, když ho soupeř dokáže rychle napadat, herně se však rozhodně nemáme za co stydět. Jsem fakt spokojený.“

Co dalšího stojí za tím, že je Slavia opět bez titulu?

"O Slavii se mi mluvit moc nechce. Já mám hlavně radost, že jsme byli o fous lepší, že jsme se v tabulce dokázali dostat zase před ni. Je vidět, že po letech v ústranní stoupáme vzhůru. O Slavii řeknu jen to, že mi u ní chyběla větší kreativita.“

Co další neúspěch znamená pro Jindřicha Trpišovského? Měl by se cítit alespoň trochu v ohrožení?

"Tohle nechci komentovat už vůbec (směje se). Ani mi to nepřísluší, nic mi do toho není. Podle mě odvádí ve Slavii pořád skvělou práci. Je však pouze na vedení klubu, jestli s ním chce pokračovat, nebo si na jeho místo přivede někoho jiného. Tohle vážně není otázka pro mě.“

Tak jinak. Jak velkou zásluhu má na obhajobě titulu kouč Sparty Brian Priske?

"Opravdu velkou. Už první titul byl hodně jeho zásluha. Priske vrátil na Letnou disciplínu, kluci trénují víc a lépe než dřív. Navíc má coby trenér skvělou komunikaci navenek. Po hodně dlouhé době je to manažer, který Spartě sednul po všech stránkách.“

Čtyřmi góly v Boleslavi podtrhl výborný závěr jara Jan Kuchta. Řekl si tím o pozvánku na Euro?

"I když Kuchtič vstřelil čtyři krásné branky a mohlo jich být hned pět, nominace na Euro se určitě nebude řídit zápasem v Boleslavi. Na druhou stranu, Honza dělá pro účast na mistrovství fakt dost. I když třeba gól nevstřelí, spoustu toho odmaká pro tým.“

Ještě nedávno se mluvilo o tom, že by ze Sparty mohl v létě odejít. Měla by ho udržet za každou cenu?

"V podmínkách české ligy se za každou cenu nedá udržet vůbec nikdo. Nemělo by to žádný smysl. Pokud přijde nabídka výhodná pro něj i pro klub, ať jde, nemá význam mu bránit. A myslím si, že mu bránit ani nikdo nechce. Česká liga totiž není top světová soutěž. Pokud tedy dostane někdo šanci posunout se výš, měl by ji včas využít, zvlášť když životnost hráčů je celkem krátká. Nemůžete hrát fotbal do padesáti. Je tak zcela logické, že každý touží po tom vytřískat z kariéry co nejvíc. Hrát co nejvýše a za co nejlepší peníze.“

Hodně pravděpodobný je odchod kapitána Ladislava Krejčího. Jak moc bude Spartě chybět?

"Jestliže Láďa odejde, jakože asi ano, v první řadě Sparta přijde o vůdčí element v kolektivu. Ale ztráta to samozřejmě bude i herně. Láďa je kluk, co to v těžkých chvílích bere na sebe. Dává důležité góly, v psychicky vypjatých chvílích si umí stoupnout k penaltě. Zrovna na jeho pozici jsou však varianty širší, navíc Sparta určitě nespí. Poohlíží se po možnostech, jak by Láďu šlo co nejlépe zastoupit.“

A jak vidíte šance na to proklestit se z předkol do základní skupiny Ligu mistrů? Vyjde to se současným kádrem, nebo Sparta potřebuje posílit?

"Posílit bude třeba, určitě ano. Stále říkám, že abyste se mohl do Champions League dostat a něco tam uhrát, je třeba mít v podstatě dva rovnocenné kádry. Pokud to tak bude, pak je šance hodně velká, ostatně byla už loni. S Kodaní hrála Sparta dobře. A to narazila na velmi silného soupeře, který ani v samotné Lize mistrů nehrál druhé housle.“