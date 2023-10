Šín je vynikající, jeho čas přijde. Největší problém Baníku? Koncovka, myslí si Matušovič

Ostrava je pro něj stále srdcová záležitost. I proto je Miroslav Matušovič (42) rád, že už to s jeho klubem vypadá o něco lépe. Špatný začátek sezony je minulostí a Baník se behěm reprezentační pauzy nachází na šestém místě tabulky FORTUNA:LIGY, jen dva body od třetí Plzně. Mimo jiné bývalý hráč Sparty se rozpovídal nejen o současné formě Hapalova souboru, ale také nepohodě útočníků či talentovaném Matěji Šínovi (19).

Jak se vám zatím v této sezoně Baník líbí?

"Teď už se mi líbí. Začátek se asi nelíbil žádnému fanouškovi Baníku, moc se nedařilo. Hledala se vhodná sestava i systém. Je pravda, že přišla spousta nových hráčů, to není jednoduché, potřebovali čas. Začátek byl dost vlažný, ale teď je to lepší. I proto, že se ustálila sestava."

Jak vnímáte práci trenéra Pavla Hapala?

"Tlak na trenéra Baníku bude vždy. Každý trenér, který do Ostravy přijde, musí vědět, že tlak na něj bude každý den. Jakmile něco nevyjde, lidi budou hledat senzace. Co se trenéra Hapala týče, mám za to, že toho hodně dokázal, prožil si toho dost. Baníku má rozhodně co dát."

Postavení Baníku v tabulce F:L. Livesport

Čím si vysvětlujete rozdíl mezi výkony a výsledky doma a venku?

"Dneska nenajdete slabého soupeře. V minulé sezoně se doma Baník celkem trápil, teď je to naštěstí lepší. Baník to má totiž vždy postavené na bodech z Ostravy a na svých fanoušcích. Ale je pravda, že venku to pořád není to pravé ořechové. Věřím tomu, že když se začnou objevovat automatismy plynoucí z ustálené sestavy, začne to klapat i venku."

Kde vidíte největší prostor ke zlepšení?

"Koncovka, finále, zakončení. Bylo to už koncem minulé sezony a pokračuje to i teď. Těch šancí mívá Baník dost, ale většinu z nich nepromění. Třeba Kubala se dlouho trápil, Almási byl také zvyklý na jiná čísla. Je to jeden z největších problémů současného Baníku."

Přitom kvalita neschází. Tanko, Kubala, Almási, co by alespoň za jednoho z nich jiné kluby daly. Je to o hlavě?

"Přesně tak, s tím souhlasím. Někdy tam spadne vše, někdy nic, takže je to o pohodě daného hráče. Všichni tři zmínění o sobě ví, že umí dát gól. Už to dokázali. Je to jen o tom, aby se hráč dostal do takové pohody, že nad tím ani nebude přemýšlet. Ale ne vždy to tak asi je. Podívejte se na Kubalu. Ten dal dva góly v předešlém zápase a pět minut před koncem proti Pardubicím přestřelil z metru bránu v absolutní tutovce. Taky si myslím, že doby dominantních střelců jsou pryč. Teď se to rozprostře po celém týmu."

Miroslav Matušovič vede MFK Havířov. MFK Havířov

Zvlášť u Almásiho je to zarážející, ligový gól dal naposledy na konci května. Myslíte, že to dlouhé zranění má vliv ještě doteď?

"Byl dlouhou dobu mimo. Před tím dával mraky gólů, takže si ho po zranění soupeři o to více hlídali. A fanoušci měli o to větší očekávání. Zranění ho prostě přibrzdilo, navíc si zdravotně zažil celkem dost. V růstu ho to dost zpomalilo, bohužel se mu to nedaří protrhnout."

Je někdo, kdo se vám v současném týmu opravdu líbí?

"Individuality vybírám nerad, ale samozřejmě tam jsou někteří rozdíloví hráči. Třeba Ewerton, který v driblinku nebo hře na křídle nemá moc konkurenci ani v lize. Tanko je extrémně rychlý i šikovný. Boula na sebe hodně poutá pozornost, jeho pracovitost je příkladná. Jednoho hráče ale těžko vypíchnu."

Jak se vám pozdávají letní posily?

"Ze začátku se to možná některým fanouškům nelíbilo, devět hráčů je velký počet a trvalo, než si to sedlo. Myslím, že díky posledním výkonům i výsledkům asi nikdo nemůže říct, že by se posily nepovedly."

Chápal jste letní konce Jana Laštůvky a Nemanji Kuzmanoviče a s tím spojené okysličení?

"Asi je jasné, že více času na přípravu a vše kolem je v zimě, léto je mnohem hektičtější. Na druhou stranu kluci mívají smlouvy do konce sezony. Jestli do toho tedy někdy praštit, tak v létě, což Baník udělal. Ale třeba změna Laštůvky za Letáčka se stala už v minulé sezoně, kdy Baník hrál o hodně. Mnozí si klepali na hlavu, proč jde v takové situaci chytat mladý kluk místo takového harcovníka. A vyšlo to."

Domácí fanoušci si zamilovali Matěje Šína. Co vy?

"Na svých mladých by chtěl stavit každý klub, je to ideální scénář, ale ve fotbalovém světě je ideální máloco. Co se Šína týče, je to výborný hráč, víme to. Kromě toho si prošel velkou životní etapou, což ho muselo zocelit. Je to vynikající fotbalista. Ale abych se dostal k tomu, na co asi narážíte, tak si myslím, že to Baník dělá dobře. Někteří hráči jsou tam vyspělejší, zkušenější, možná trochu víc zapadají do systému. Jsem ale maximálně přesvědčený o tom, že jeho čas v Baníku přijde."

Co bude klíčem k tomu, aby se Baník zařadil těsně pod pražská S? Konzistence výkonů?

"S tím souhlasím. Stabilní výkony jsou klíčem. Opakovat domácí výkony i venku. Není to jen o výsledku, ale opravdu o tom, jak to na hřišti vypadá. Nejde hrát jeden víkend skvěle a další se extra trápit. Kádr se celkem proměnil, tak teď je třeba ho konsolidovat. Jasně, když někdo vyletí, je těžké ty kluky udržet. Ale princip zůstává."