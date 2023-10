Baník mohl mít Součka i Trpišovského, tvrdí manažer Balda. Dnes řídí Slask, polského lídra

Na čele polské Ekstraklasy se po 10. kole vyhřívá Slask Wroclaw. Tradiční klub, který se pyšní dvěma mistrovskými tituly a hraje na jednom z nejhezčích stadionů v Polsku, vede z pozice sportovního ředitele teprve dvaatřicetiletý Čech. David Balda, který před časem působil třeba v Baníku Ostrava, cítí, že po několika štacích je právě ve Slasku na správném místě.

Možná vám to jméno zatím nic neříká. David Balda hrál jako teenager za mládežnické reprezentace, tehdy však nosil příjmení Balažovič. To si změnil, když šel na zkušenou do Anglie, kde dostal příležitost pracovat pro hráčskou agenturu World in Motion. Pozici skauta a manažera ale nakonec vyměnil za křesla ve sportovních vedeních na Slovensku a v Polsku. Úplné začátky však prožil ve svých 23 letech v Baníku, o angažmá ve významném ostravském klubu dnes ale příliš dobře nemluví.

Jak to vlastně před devíti lety v Ostravě vypadalo?

"Do Baníku jsem nastoupil ve svých 23 letech a přijal jsem funkci, která zahrnovala čtyři pozice. Neoficiálně jsem už byl sportovním ředitelem, jenže tak mladého člověka by nikdo neoznačil za ředitele. Když jsem měl v Baníku na starosti přestupy, sestoupili jsme z posledního místa. V polovině následující sezony jsme byli na čtvrtém místě a prodali jsme hráče za 2,5 milionu eur. Pak měl přestupy na starosti někdo jiný, vyhodili trenéra a situace se zdramatizovala. Já jsem tehdy například navrhoval koupi Tomáše Součka, tehdy byl k mání za 40 tisíc eur, ale pro Baník byl příliš drahý. Ve finále stál 16 milionů. Mohli jsme získat trenéra Trpišovského, ale vedení dalo přednost trenérovi rezervy za cenu o dva tisíce eur nižší. To byla špatná rozhodnutí a po změně majitele se to muselo na někoho hodit. Neměl jsem žádnou mediální moc, abych se bránil."

I proto jste zmizel z Česka? Kam vedly vaše další kroky?

"Odešel jsem do Rakówa. Představte si ale, že jdete v pětadvaceti letech do klubu z jiné země, neumíte polsky a jste sportovní ředitel. Určitě jsem byl mladý, nezkušený, chtěl jsem všechny vyhodit a udělal jsem si nepřátele, to mi nepomohlo. Ale bylo to potřeba. Přivedli jsme tehdy trenéra Marka Papszuna, změnili jsme tým a podařil se postup do Ekstraklasy. Kdybych se tehdy nechoval tvrdě, možná by se to nestalo. Z Rakówa jsem pak rychle odešel, ale za rok jsem se vrátil v roli skauta."

Právě v Čenstochové se tehdy objevil Tomáš Petrásek, který tak nějak potají mimo český fotbal vyrostl až do širšího kádru reprezentace. To byla tehdy vaše práce?

"Období ve skautingu Rakowa pro mě byla velká škola, jsem za ni velmi vděčný. A ano, Petráška jsem přivedl. Prosadil jsem i příchod Petra Schwarze. Ale také Frana Tudora, který byl v té době půl roku bez klubu a nebyla velká vůle ho přivést. Nakonec se stal oporou."

V profesním životopise máte i prestižní agenturu World in Motion, pro kontrast jste ale působil také v Senici…

"Ano, po Rakowě jsem měl pauzu a odešel jsem do Anglie. V jedné z nejlepších fotbalových agentur na světě jsem si po celou dobu budoval síť kontaktů, ale nabídka ze Senice mě zaujala. Byl jsem sice trochu unavený fotbalem v Česku a na Slovensku, ale zdálo se, že majitel má vizi, koncepci a nabízí velmi dobré podmínky. Nakonec se ale ukázalo, že vizi nebyl schopen realizovat a prodal klub druhému člověku. Ten ho následně prodal třetímu, takže jsem měl během roku tři majitele, přičemž jen ten první do toho dal nějaké peníze…"

Takže to byl pád do bahna?

"Kluci hráli bez výplaty přes sedm měsíců. Bylo to psychicky velmi náročné období, i já jsem si přidával a hledal způsoby, jak zařídit další peníze, ale všichni sponzoři byli nespokojení. Těžko se divit, marketingový servis se nedařilo zajistit. Byly dluhy i vůči hráčům, kteří už byli z klubu venku, takže začalo blokování přestupů, všechno prostě bylo proti nám. Ale vytvořili jsme pěkný tým, byli jsme v semifinále Slovenského poháru. Hráčům jsem upřímně řekl, že je nemůžu zaplatit. Já taky nedostával výplatu, snažil jsem se být ke všem férový."

Nakonec jste se ale do Polska vrátil, i když Slask Wroclaw je poněkud prestižnější adresa než skromný Raków Čenstochová.

"Po Senici jsem si dal rok pauzu. Byl jsem ve SkillCorneru a 11TeamSports, takže to byla úplně jiná etapa. Slask ale vypadal zase jako výzva. Papírově bylo určitě mnoho lepších lidí než já, ale městu se líbila moje osoba, vize i zkušenosti. Už jsem byl starší, mluvil třemi jazyky a měl kontakty po celém světě. A jelikož jsem prostředí znal, sledoval jsem každý zápas a měl jsem i své informace o některých problémech, tak jsem měl návrhy jejich řešení. Jenže jakmile mě přijali, spustila se mediální lavina: Balda byl vyhozen z tohohle i z tamtoho klubu, podváděl tady, podváděl tam... Jsem zvědavý, co by ti lidé napsali teď."

Protože aktuálně vedete Ekstraklasu?

"Teď je ticho, protože co by měli psát o úspěchu?"

Klub vás ale zjevně podržel...

"Byl spíš pasivní. V médiích se mě nezastal. V té době byl v marketingu a komunikaci trochu strach, nechtěli mě konfrontovat a spíš jen sledovali, jak to bude pokračovat. Slask měl své vlastní problémy. Takže nějaká podpora nebyla, přece jen jsem pro ně byl nový člověk. Teprve po příchodu Patricka Attachnyho jsem cítil, že komunikace v klubu stojí za mnou. Tehdy jsem si řekl: Dejte mi čas, obhájím se výsledky a přestupy. Tu důvěru jsem dostal a teď cítím obrovskou podporu."

Jak tedy nyní vidíte vaše angažmá ve Slasku do budoucna?

"Není žádným tajemstvím, že mám smlouvu na tři roky. Rád bych ve Slezsku zůstal co nejdéle, protože momentálně pro sebe nevidím v Polsku lepší klub. Jsem si vědom toho, že se stále učím. Ale každý dobrý ředitel se musí stále učit, protože fotbal jde neustále dopředu a je třeba sledovat trendy. Přestěhoval jsem se do Wroclawi, líbí se mi klub, atmosféra, město. Máme tu všechno a já jsem se zamiloval od první chvíle."

V posledních dvou sezonách byl Slask na 15. místě a jen těsně unikal sestupu. Sportovně to tedy nyní vypadá skvěle, ale máte představu i o dalších oblastech v klubu?

"Máme nového šéfa klubu, Patryk Załęczny s městem už spolupracoval, má dobré vztahy a je otevřený fanouškům. Má rád výzvy a do týmu přinesl novou krev. Společně jsme přinesli sportovní energii, zkušenosti a trochu šílenství. On je mladý, houževnatý a je to prostě tvář Slasku. Klub vypadá tak, jak vypadá prezident, ředitel a trenér. Nejsme oškliví (smích), nejsme líní. Takže klub je svěží a je sexy. Samozřejmě ne tak sexy jako Johnny Depp, ale je to dobrá image."

Takže v plánech asi figuruje i touha naplnit stadion pro 45 tisíc diváků?

"Je o co bojovat. Však si říkáme, že pokud přijde den, kdy budeme spokojeni, bude něco špatně. Dneska máme skvělou návštěvnost, chodí 17-20 tisíc lidí, ale mým snem je, abychom tenhle stadion naplnili úplně, nebo alespoň aby přišlo 30 tisíc na zápas s Legií. Město na to má potenciál. Je velké, má stadion, fanoušky, mezinárodní letiště a také všechno pro to, aby lákalo zajímavé hráče. Dnes Slask funguje opravdu dobře, máme už přes sto zaměstnanců a je to opravdu skvělý klub. Když pominu kádr a rozpočet, tak organizačně jsme na úrovni Sparty nebo Slavie Praha."