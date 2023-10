Datové zrcadlo ligy: Příčiny ostravského vzestupu? Skvělí Ewerton s Tankem i držení míče

Ostravští fotbalisté o víkendu zvládli obtížné venkovní utkání v Olomouci a po vysoké výhře 3:0 se posunuli už na pátou příčku tabulky FORTUNA:LIGY, kde ztrácejí jediný bod právě na svého moravského soka. V lize svěřenci Pavla Hapala (54) neokusili porážku už pět utkání v řadě, naposledy v polovině srpna nestačili na pražskou Slavii. Plyne jejich současná výsledková série ze zlepšených výkonů a mají dlouhodobě na to, aby atakovali čtvrtou příčku ligové tabulky?

Sobotní duel na Andrově stadionu se hned zkraje z pohledu Baníku příliš optimisticky nevyvíjel. Olomouc napadala jeho rozehrávku vysoko a nedávala stoperu Karlu Pojeznému a záložníkovi Tomáši Rigovi příliš mnoho šancí na konstruktivní výstavbu. Sami pak Hanáci hrozili zejména po levé straně, kde se díky výbornému pohybu Zorvana s Vodhánělem často dostávali do přečíslení.

Poté ovšem znovu přišly velké chvíle Abdullahiho Tanka, jenž byl v jedné z minulých datových analýz 11Hacks pasován do role jedné z nejplatnějších posil právě probíhající sezony FORTUNA:LIGY. Nejprve Baníku vyšel rychlý brejk, kdy Jiří Boula hlavou ve středu hřiště posunul míč na Filipa Kubalu, který následně z první prostrčil míč na nabíhajícího nigerijského rychlíka a ten přehodil vyběhnuvšího gólmana Matúše Macíka.

O necelých 10 minut později se udál další důležitý kontr Baníku a další z mnoha Tankových náběhů za obranu. Tentokrát převzal míč po skvělé průnikové přihrávce Bouly, načež jeho akci zastavil faulem před hranicí velkého vápna brankář Macík a viděl červenou kartu. Následkem toho opustil při střídání hřiště Vodháněl, Baník ještě do poločasu přidal další branku a poté už si utkání pohlídal.

Tanko tedy vylepšil svou ligovou bilanci na pět branek, a to v dosavadních 10 utkáních odehrál pouze 576 minut. S průměrem 0,44 očekávaných branek na zápas (bez penalt) se žádný jiný hráč Baníku nedostává do lepších gólových pozic, a to samé platí také pro zakončení. Aktuálně proměňuje 31 % svých střel a 56 % jeho pokusů zamíří mezi tři tyče, což jsou v rámci domácí soutěže elitní čísla. Výbornou sezonu navíc má také Kubala a k dispozici má kouč Pavel Hapal rovněž Ladislava Almásiho, který je ovšem momentálně pouze stínem sebe sama.

Zcela klíčovým kreativním prvkem týmu je Ewerton. V metrice, která měří celkový přínos hráčových přihrávek po celém hřišti a sleduje, jak zvyšovaly šanci týmu na vstřelení branky (a zároveň snižovaly šanci na její obdržení), je brazilský hračička na své pozici třetím nejlepším hráčem ligy. Co se týče náběhů a driblinku, znovu patří mezi nejlepší, tentokrát zhruba na úrovni Ivana Schranze, Vasila Kušeje nebo Veljka Birmančeviče. Navíc se stará také o zahrávání většiny standardních situací.

Baník si v průměru na zápas vytvoří 1,2 očekávaných branek, což je společně s Mladou Boleslaví čtvrtý nejlepší výsledek za Slavií, Spartou a Plzní. Z hlediska defenzivy pak vyniká především vysokou úspěšností získávání odražených míčů v obranné třetině a velmi dobře brání především svou levou stranu. Společně se středem vápna tam mají soupeři Ostravy velmi nízkou úspěšnost přihrávek i náběhů. Slabina týmu je naopak na pravé straně.

Úspěšnost, s jakou se soupeřící týmy dostávají svými přihrávkami a náběhy do daných zón hřiště. Modrá = nízká úspěšnost, červená = vysoká úspěšnost. Směr hry Baníku je zleva doprava. 11Hacks / Livesport

Další silnou stránkou mužstva je hra ve vzduchu. Vyšší procentuální úspěšnost defenzivních hlaviček má už pouze Viktoria Plzeň a velmi dobře si vede také při těch útočných. I když se Ostravě ve finální třetině daří vzdušné souboje vyhrávat s nadprůměrnou četností, v zakončení hlavou má zatím velkou porci smůly a vstřelila tímto způsobem zatím pouze jedinou branku. Tyto výkony se promítly také do tabulky očekávaných bodů, podle níž by jí mělo aktuálně patřit čtvrté místo ligové tabulky.

Obecně se Hapalův tým snaží co nejvíc držet míč a kombinovat. S průměrem 56 % času s balonem se nachází na úrovni Sparty s Plzní, přičemž větší počet přihrávek na jednu sekvenci už má pouze tým z Letné. Zároveň však umí mnohdy zahrozit také z protiútoků, jak se ostatně ukázalo také v utkání v Olomouci.

Ostravský celek má nyní velkou šanci svou výbornou výsledkovou sérii ještě protáhnout. V následujících čtyřech kláních se totiž střetne postupně s Pardubicemi, Teplicemi, Jabloncem a Karvinou, tedy celky, jejichž současná kvalita je ve vzájemném srovnání objektivně mnohem nižší.