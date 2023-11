Slovácko nečekaně vyplenilo plzeňskou Doosan Arenu, výhru 4:1 řídil dvougólový Havlík

Viktoria Plzeň selhala v 15. kole FORTUNA:LIGY před vlastními fanoušky podruhé v řadě, když padla se Slováckem vysoko 1:4. Domácí přitom poslal do vedení Tomáš Chorý (28), který tak navázal na čtvrteční utkání v Konferenční lize, v němž sestřelil Dinamo Záhřeb. Jenže branka Merchase Doskiho (23) nastartovala velký obrat moravského celku, na kterém se mimo jiné podílel dvěma trefami Marek Havlík (28).

Modrobílí vstoupili do zápasu aktivněji a rychlými útoky usilovali o prolomení domácí defenzivy. První větší šance Západočechů v 17. minutě nicméně zapříčinila, že se z úvodní branky radovali domácí. Chorý zůstal nepohlídaný na malém vápně, kde si našel ideální centr Cadua a hlavou překonal bezmocného gólmana. Krátce po půlhodině hry byli viktoriáni krůček od navýšení vedení.

Jana Sýkoru ovšem nejprve v ideální pozici vychytal brankář Milan Heča a následná dorážka Erika Jirky orazítkovala horní tyč. Chvilku před pauzou se před pokutovým územím uvolnil Doski, který utaženou střelou k pravé tyči srovnal stav utkání.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Do druhé půle nastoupili Západočeši jako vyměnění. V prvních minutách si vytvořili hned několik příležitostí a gól z nich nevytěžili jen kvůli perfektním Hečovým zákrokům. V 63. minutě se však neohroženě vydal do pokutového území Pavel Juroška, který po překonání několika obránců přiťukl balon Havlíkovi, jehož rána zaplula do levé šibenice.

Juroška si vzápětí připsal i branku, když do odkryté sítě dorazil střelu Milana Petržely. V 72. minutě se navíc znovu prosadil Havlík, který využil obrovského zaváhání v plzeňské rozehrávce a hlavou překonal domácího gólmana.

Takhle se na hřišti pohyboval Doski. Opta by Stats Perform

Tabulka FORTUNA:LIGY