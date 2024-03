Sparta je jedním z nejtrestanějších týmů Evropy. Může ji to stát titul, upozorňuje Polom

Pouze dva týmy v 15 nejlepších evropských ligách obdržely v aktuální sezoně víc červených karet než pražská Sparta. Jde pro Letenské o alarmující skutečnost a zbytečnou komplikaci? "Je to o chování individualit," nabídl svůj názor expert Roman Polom (32), podle nějž může Sparta v případě pokračování trendu hazardovat s obhajobou titulu.

Hráči španělského Getafe byli vyloučeni devětkrát, zatímco fotbalisté portugalského Famalicãa osmkrát. Pak už přijde na řadu se sedmi červenými kartami Sparta (spolu s Austrií Vídeň nebo švýcarským Yverdonem).

Letenští se navíc vymykají, jsou totiž jediným z hojně trestaných týmů, který je ve své soutěži na prvním místě. Ostatní týmy se pohybují uprostřed tabulky, nebo bojují o záchranu.

"Nemyslím si, že by to pramenilo z herní agresivity. Sparta hraje perfektně v tom, že nefauluje. Hraje sice hodně nátlakově, ale nefauluje kvůli tomu," upozorňuje někdejší bek Sparty Polom na fakt, že i po neděli lídr tabulky FORTUNA:LIGY spáchal ze všech týmů v soutěži nejméně faulů (245).

Ve většině vyloučení jde o zkraty jedinců. "Teď se to prostě nějak schází, nedá se to úplně ohlídat. Nedělní faul Angela Preciada je toho ideálním příkladem," připomněl Polom poslední červenou, kterou dostal ekvádorský bek.

"Trenér se může snažit, jak chce, ale jednotlivce v tomto neohlídá. Roli hrají emoce, nedají se vymazat. Karty někdy vyplynou ze hry, někdy ruční brzdu musíte zatáhnout, zbytek je prostě o hráčích a jejich emocích," uvedl Polom.

Na Briana Priskeho přeci jen čeká důležitý úkol – musí dát svým hráčům opravdu důrazně najevo, že si takové chování nemohou dovolit. "Trenér Priske je podle mě natolik kvalitní psycholog, že to do hráčů teď o to víc vštípí," zmínil Polom a dodal: "Kdyby to takto pokračovalo dál, může to Spartu stát titul."

"Program se bude kumulovat a je potřeba, aby z kádru byli všichni k dispozici. Sezona se bude lámat a všichni musí dát ruku k dílu, nikdo by vlastní blbostí neměl chybět. Jako třeba teď Preciado v Plzni," upozornil Polom na další ligový souboj.

Letenští zkrátka musejí být disciplinovanější. "Chápu emoce v soubojích, kde je to vzájemné. Ladislav Krejčí s Janem Bořilem sice byli na podzim za hranou, ale dá se to pochopit víc než nějaké oplácení nebo třeba lokty," zamyslel se.

Co Spartě škodí, jejím soupeřům vyhovuje – mohou se sparťany pokoušet vyprovokovat. Stačí lehké postrčení nebo slovní provokace od soupeře a oheň je na střeše. Rýsuje se tak recept pro soky souboru z Letné? "Může to tak být. Řekl bych ale, že neděle byla velkým varováním, sparťané by se tím neměli nechat nachytat," uzavřel svůj pohled na celou situaci Polom.