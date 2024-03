Analýza derby: Na šachovnici tentokrát táhla Slavia, Spartu překvapila svou pasivitou

S nikým jiným se v Česku neutkávají tak často jako se svým největším rivalem. Trenéři fotbalistů Sparty a Slavie Brian Priske (46) a Jindřich Trpišovský (48) proti sobě v neděli postavili své šiky za poslední rok a půl už posedmé. Dokonale se znají. A jestliže se v hodnocení zatím jejich posledního duelu (0:0) častokrát experti vyjadřovali v tom smyslu, že jim bitva na Letné připomínala šachy, partii plnou strategických tahů vlastně evokuje i dlouhodobé soupeření obou vojevůdců.

V říjnu 2022 se Priske v Česku stále ještě rozkoukával. A jako nováček derby schytal v Edenu krutý debakl 0:4. Užitečná lekce. Od té doby se daly do pohybu pozoruhodné manévry. Sparta okamžitě upustila od hry na čtyři obránce, načež Slavia na to v jarním derby zaregovala a postavila zrcadlově stejné (a pro ni netypické) rozestavení 3-4-3. Výsledek? Remíza 3:3, za kterou byli sparťané vděčni všema deseti.

Priske pochopil, že hrát vabank se Slavií nemůže a v klíčové bitvě o titul nasadil sedm defenzivních hráčů. Sešívaní sice měli většinu času míč ve své moci (dokonce drtivých 83 %), jenže na dostřel se dostávali jen ztuha. A Sparta se doslova probránila k mistrovskému poháru, za což sice sklidila kritiku, nicméně počítají se triumfy… V této sezoně, v níž Slavia začala hrát vzadu se třemi stopery, se dánský stratég rozhodl narušit střed její obrany, když na jejího žulovitého šéfa Igoha Ogbua nasadil podobně neústupného bijce Victora Olatunjiho.

Trpišovského reakce? Ogbua v neděli uklidil mezi náhradníky, vrátil se ke hře na čtyři zadáky, které navíc doplňoval někdy až na defenzivní šestici. Slavia se úplně odklonila od své filozofie, po nepovedeném středečním derby ve čtvrtfinále domácího poháru (2:3p) se vzdala vysokého napadání, radši se soustředila na bránění vlastní poloviny, a to jí přineslo kýžené ovoce. Sparta se totiž ke skoro žádné šanci nedostala.

Klání mezi pražskými velkokluby nabízela v poslední době až na výjimky zajímavou podívanou s velkým množstvím šancí na obou stranách. Naposledy, kdy se jeden z rivalů nedostal ve vzájemném střetnutí přes hodnotu 1,0 xG, bylo ve zmíněném říjnu 2022. Tentokrát to bylo chudé na obě strany a přes jeden očekávaný gól se dokonce nedostal ani jeden z celků.

Svou roli v tom zcela určitě hrála změna přístupu ze strany sešívaných. Mimochodem Ogbu, pro Trpišovského zcela nepostradatelný hráč, chyběl v základní sestavě (když byl k dispozici) teprve podruhé od svého debutu v české lize loni v únoru a vůbec poprvé se na hřiště nedostal ani na minutu. Poslední zápasy proti Spartě se mu nepovedly a jeho nenasazení nebylo až tak překvapivé. Méně očekávané už bylo, že Trpišovský ustoupil od rozestavení se třemi stopery a do boje na Letnou vyšle dozadu čtyřčlenku (Bořil, Zima, Holeš, Vlček).

Možná nejvíc však zaskočil soupeře nízkou intenzitou presinku. I kouč Priske na pozápasové tiskové konferenci přiznal, že takový styl od Slavie nečekal. To, jak málo slávisté napadali, dokládá metrika PPDA. Vyjadřuje, kolik přihrávek tým soupeři dovolí, než jeho akci přeruší obranným zákrokem. Letenští si takhle mohli rozdat v průměru skoro 12 pasů. V první čtvrthodině zápasu to bylo dokonce 60 a mezi 46. a 75. minutou 26 přihrávek. Trpišovského Slavia je přitom známá především svým výrazným napadáním, v této sezoně má průměr 6,65 PPDA.

Úřadující šampion si s tímto stylem hry nedokázal poradit a zmohl se pouze na šest střel, což je nejméně v tomto ligovém ročníku. To samé platí i očekávaných gólech. Sparta si vytvořila xG v mizivé hodnotě 0,18, pro srovnání stejnou si v zápase se Slováckem vysloužil samotný její útočník Adam Karabec v jediné akci, a to když se snažil využít špatné rozehrávky gólmana Milana Heči.

Slavia tak svým stylem hry nepřímo vyjádřila Spartě respekt. Není totiž mnoho týmů, proti kterým by Trpišovský odstoupil od svého tradičního vysokého napadání. Většinou je to naopak jeho celek, který se soupeři snaží vnutit svůj styl hry. Ve výše zmíněné pomyslné šachové partii je tak nyní na tahu Sparta. Co pro duel v nadstavbové části její trenérský štáb nachystá?