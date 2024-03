Derby Sparta – Slavia: Podle experta Šcašného byla Slavia pragamtická

Byla Slavia v defenzivním postavení z pragmatických důvodů, nebo se Sparty v nedělním ligovém derby zalekla? Trenér Zdeněk Ščasný (66) volí spíš první variantu. "Nemyslím si, že by slávisté měli ze Sparty respekt a měnili se kvůli tomu, ale postavili taktiku, se kterou chtěli být úspěšní," míní někdejší trenér či sportovní ředitel Letenských v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Překvapilo vás, že byla Slavia tolik defenzivní?

"Když to dám do souvislosti se středečním zápasem, tak v tom prvním derby oba týmy hrály úplně jinak. Obzvlášť Slavia, která hrála doma, ale udělala obrovské chyby. A myslím si, že z toho že vyplynula její taktika v neděli na Letné."

Mohlo to vypadat, že se Slavia Sparty zalekla?

"To si nemyslím. Viděl bych to tak, že hráli pragmaticky. Dokonce bych i souhlasil s trenérem Trpišovským, který říkal, že si původně mysleli, že budou hrozit z rychlých brejků. Takto ale hlavně eliminovali sílu Sparty na křídlech. Při pohledu na druhou půli se může zdát, že byli slávisté v bloku a trochu zatažení, ale to bylo tím, že Sparta zkrátka umí hrát nátlakově. Obzvlášť v domácích zápasech."

Livesport Daily #206: Jak poslední dvě derby změnila příběh celé sezony, vysvětluje Tomáš Daníček Livesport

Takže vám nepřišlo, že Slavii stačí z derby bod?

"To by byla sebevražda. Ne, to mi fakt nepřišlo. Ano, chtěli hrát zezadu, udržet nulu, ale rozhodně chtěli být v útoku mnohem nebezpečnější."

Trenér Brian Priske nicméně pronesl, že Slavia změnou herního stylu vyjádřila Spartě respekt. S tím tedy nesouhlasíte?

"Je to jeho názor, který musíme respektovat, ale já s tím nejsem úplně ztotožněn. Vnímám to tak, že Slavia zvolila taktiku, se kterou si myslela, že bude úspěšná. Nakonec má jen bod, což je málo, ale určitě to nevnímám tak, že by se ze Sparty podělali."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Dá se to i otočit a říct, že Sparta z převahy nevydolovala víc než jednu střelu na branku…

"Nedávno jsem řekl, že Sparta je dál než Slavia, ale bylo vidět, že nyní narazili na dobře organizovanou defenzivu. Když pomineme nějaké chyby v rozehrávce, tak si Sparta nic nevytvořila. Ukázalo se, že s dobře organizovaným soupeřem může mít problém. Na druhou stranu byl to jeden zápas, což je malý vzorek. Chtělo by to mít podložené více případy."

Překvapilo vás, že se slávisté vrátili ke čtyřčlenné obraně?

"Tah s Vlčkem na kraj byl výborný! A i Bořil si na druhé straně splnil, co měl. Obecně se dá říct, že jim to vyšlo. Na tři stopery moc nedávalo smysl hrát."

Jak se vám líbil debut Jindřicha Staňka?

"Brankáře se mi moc nechce hodnotit, ale co bylo jednoznačné, tak to, jaká jistota ze Staňka vyzařovala. To se Slavii musí nechat, že to byl dobrý krok, na obranu měl dobrý vliv, dodal jí na klidu."

Postavení na čele FORTUNA:LIGY. Livesport

Slavia se nyní musí spoléhat na to, že jí pomůže někdo z ligy a Spartu obere o body. Třeba už nyní v neděli Plzeň. Věříte tomu, že Letenští někde klopýtnou?

"Budu upřímný a řeknu, že nic jiného jim nezbývá, protože takhle má Sparta výhodu do nadstavby a další derby by se hrálo na Letné, což je obrovská výhoda. Vůbec však nevěřím tomu, že by Sparta někde klopýtla. Kromě Slavie nevidím v lize tým, který by jí vzal body. Možná Plzeň, ale moc tomu nevěřím."

To se dozvíme už v neděli, kdy bude Sparta pravděpodobně rotovat sestavu po utkání s Liverpoolem. Opravdu by nemohlo dojít k překvapení?

"Kádr Sparty je v současné době něco záviděníhodného, nebojím se toho. Plzeň také hraje poháry, jsou na tom stejně."