Sparta začíná být zase Spartou, derby ale zvládne Slavia, predikuje Kalivoda

Válka neporažených, souboj o Prahu i vedení v tabulce. Nedělní derby pražských "S" klepe na dveře, Slavia v neděli přivítá doma Spartu. Čeká se lítý boj na hřišti i na tribunách, na opakování loňského výsledku 4:0 by si asi nikdo nevsadil. Platí to i pro fotbalového experta a bývalého hráče sešívaných Davida Kalivodu (41). Ten ale věří, že tři body zůstanou v Edenu.

Jak vidíte rozložení sil před velkým pražským derby? Kdo je ve vašich očích favoritem?

"Sparta určitě dorazí v lepším stavu než minule, kdy v Edenu prohrála o čtyři góly, od té doby se o velký kus posunula. V lize i v pohárech jsou teď na tom oba celky prakticky stejně. I proto by nás mělo čekat vážně zajímavé a vyrovnané derby, navíc tenhle zápas nemá nikdy favorita. Já osobně si ale přeju, aby to byl hlavně skvělý fotbal. Bez zbytečných excesů na jedné či druhé straně. Zvlášť když atmosféra mezi oběma tábory bude jako vždycky dost napjatá."

Sparta má nejlepší ligový útok, Slavia zase obranu. Nečekal byste to před sezonou spíše obráceně?

"Je pravda, že v minulé sezoně střílela Slavia o pár gólů na utkání víc, pro mě ale tohle není až tak podstatné. V první řadě jsem rád, že Slavia velmi dobře brání a dokázala se zlepšit v zápasech venku. Až na tu ztrátu v Jablonci je to na hřištích soupeřů herně i výsledkově lepší než dřív. Celkově mě těší, co teď Slavia předvádí. Že už doma nerozdává pět šest gólů na potkání, je za mě úplně normální."

Když přejdeme k hráčským kádrům, zvlášť v derby často hrají klíčovou roli brankáři. Má Sparta na tomto postu větší kvalitu než Slavia?

"I Sparta vařila s gólmany trochu vodu. Do poslední chvíle čekala na Matěje Kováře, nakonec ale přišel Peter Vindahl. Ten chytá velmi dobře, to samé se dá ale říct i o Aleši Mandousovi. Že šel mezi tyče až ve chvíli, kdy to přestalo tolik jít Ondřeji Kolářovi, na jeho pozici nemá žádný vliv, ostatně ani Vindahl toho za Spartu ještě neodchytal tolik. Slabinu nebude mít v bráně ani jeden z týmů."

Když porovnáte sílu obou mančaftů v poli, který z nich je na tom aktuálně lépe? Za který byste si radši zahrál vy?

"U mě je to zcela jasné, pořád stojím na slávistickém břehu. Zahrát si před vyprodaným Edenem by mě lákalo fakt moc, ale bohužel už to asi nevyjde. Leda při charitativním mači (směje se). A co se týče toho, který z týmů má silnější kádr, musím ocenit, že Sparta udělala v tomhle velký krok dopředu. Stabilizovala sestavu, vymanila se z problémů, které měla dřív. Zkrátka to začíná být zase ta Sparta jako dřív. Kvalitní vepředu i vzadu, taková je ovšem i Slavia. I její kádr má obrovskou sílu, v tomhle směru je to mezi oběma týmy dost vyrovnané. I proto věřím, že nás v nedělí čeká vážně silné derby."

Jen v roli střídajícího hráče šel poslední tři ligové zápasy na plac Mojmír Chytil, ve čtvrtek v Ženevě nehrál vůbec. Nastoupí podle vás v derby od začátku?

"Nemyslím si to. V tuhle chvíli vykazují větší pohodu jiní útočníci než on, navíc se Mojmír ještě trochu sžívá s tím, co po něm ve Slavii chtějí. Proto bude možná ještě chvíli trvat, než se dostane do top formy. Zvlášť když i intenzita hry je jiná, než na kterou byl zvyklý v Sigmě. Podle mě ho v derby určitě uvidíme, od začátku to ale asi nebude."

Do skvělé formy se dostal Lukáš Provod, jeho přesun na levou stranu zálohy se ukazuje jako skvělý tah. Jak se tam líbí vám?

"Po odchodu Davida Juráska vznikla na levé straně díra, zkoušely se tam různé varianty. Právě Lukáš se jeví jako ta nejlepší z nich. Je na tom skvěle běžecky i fotbalově, nalevo mu to sedí. Určitě může být jedním z klíčových hráčů derby."

Co Sparta? Viděl byste na jejím hrotu raději Jana Kuchtu, nebo Victora Olatunjiho?

"Troufnu si říct, že na hrotu uvidíme Olatunjiho. Pokud to tak bude, jeho perné souboje s Ogbuem by mohly být fakt něco, fanoušci se určitě budou mít na co dívat. Kuchta by pak mohl hrát pod ním nebo ze strany."

David Kalivoda (vpravo) dostává druhou žlutou kartu v derby na jaře 2008, v pozadí sparťan Michal Kadlec. Profimedia

Do prvotřídní formy se rozehrál Lukáš Haraslín, s osmi body vůbec nejproduktivnější hráč soutěže. Máte pro něj slabost i vy? A jak dlouho ho podle vás budeme ještě vídat v dresu Sparty?

"Aktuálně je to určitě jeden z nejlepších hráčů Sparty. Má čísla, dává góly, hlavně směrem do ofenzivy se mi líbí moc. Tenhle příchod se Spartě fakt povedl. Navíc se Lukášovi daří i v derby, trenéři Slavie u něj budou mít jistě vykřičník. Myslím, že to na hřiště bude i dost vidět."

V derby se očekává válka na hřišti i mimo ni. Co říkáte na kauzu odcizených sparťanských vlajek, jež se fanoušci Slavie prý chystají při derby zapálit?

"Že derby holt přináší i hodně třaskavé věci (směje se). O téhle kauze toho ale zase tolik nevím. Nemůžu říct, jestli se to stalo, nebo ne, pravda to být ale může. Tábory fanoušků se často konfrontují i mimo stadiony, k nějaké výměně vlajek tam mohlo klidně dojít. Že pak nějaká shoří, se při derby dělo skoro vždycky. Pokud se to stane i v neděli, doufám, že vše proběhne v nějaké únosné míře. Že se nestane nic, co ohrozí zápas nebo lidi na tribunách."

Slova šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, že Eden bude hořet, ale asi nebyla v danou chvíli úplně nejšťastnější…

"Nic zlého tím pan Tvrdík určitě nemyslel. Bohužel se trefil zrovna do období, kdy se v médiích hodně řešila tahle kauza, k zapalování čehokoliv ale nikoho nepodněcoval. Myslel to tak, že v Edenu bude skvělá atmosféra jako vždycky. Bohužel to jen trochu špatně načasoval. Alespoň tak to vidím já."

Bez ohledu na to, co se stane na tribunách, jaká řežba to bude na place? Dohrají oba týmy v jedenácti?

"Říkalo se, že když není červená, není to derby. Podle mě ale žádné vyloučení tentokrát neuvidíme. Já v to alespoň doufám, po červené kartě totiž většinou upadá krása zápasu. Rozhodně tam ale bude spousta tvrdosti a asi i faulů. Snad ale všechno proběhne v duchu fair play. Jak říkal jeden můj oblíbený trenér, vyhraje ten, kdo na to má nervy."

A jak podle vás derby dopadne?

"Myslím si, že Slavia to zvládne. Viděl bych to 2:0 pro ni."