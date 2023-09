Slavia - Sparta: Společná sestava derby, vládne Haraslín

Kdo ze soupisek odvěkých rivalů je lepší na své pozici? Debata na toto téma se mezi fotbalovými fanoušky rozhořívá poměrně pravidelně. Proto před nedělním derby přinášejí Livesport Zprávy společnou sestavu Slavie a Sparty bez subjektivních pohledů. Jedenáctka byla vytvořena podle toho, jaké známky si hráči pražských "S" vysloužili v hodnocení Livesportu za dosud odehraných osm ligových kol.

Pro začátek připomenutí, jak se známky hráčů vypočítávají. Nejlepší jedenáctku kola podle známek zveřejňují Livesport Zprávy každý týden, tentokrát je samozřejmě brán v potaz průměr ze všech odehraných kol.

Společná sestava podle průměrných známek. Livesport

Brankář

Peter Vindahl (Sparta) 6.91

Obě "S" už během začátku sezony měnila brankářskou jedničku. Zatímco ve Slavii Ondřeje Koláře vystřídal v poslední době Aleš Mandous hlavně kvůli klesajícím výkonům prvního zmiňovaného, na Spartě přišel Dán Vindahl už jako jasná jednička poté, co první dvě kola odchytal Vojtěch Vorel. Gólman hostující z Alkmaaru měl nahradit Matěje Kováře, a stejně jako on vyniká hlavně hrou nohama. Už si ale připsal nejeden klíčový reflexivní zákrok a v posledních dvou kolech vychytal pokaždé čisté konto (proti Liberci a Karviné čelil v součtu devíti střelám).

Obránci

Asger Sörensen (Sparta) 7.01

Dánský zadák přišel loni v létě z Norimberku, po pěti sezonách ve druhé německé lize. Adaptace na nejvyšší soutěž, navíc na tým, který hraje o titul a pohárovou Evropu, ale netrvala dlouho. Sörensen nepatří mezi nejkonstruktivnější obránce, role "posledního" při zastavování soupeřových útoků ale často připadá právě jemu, a svou práci zvládá velmi dobře.

Filip Panák (Sparta) 6.88

Sedmadvacetiletý odchovanec Karviné je ve Spartě od roku 2019, větší porci zápasů ale odehrál, kvůli chatrnému zdraví, jen ve dvou sezonách. Když ale na hřišti je, dá se dost možná mluvit o nejkonstruktivnějším stoperovi v lize.

Igoh Ogbu (Slavia) 6.98

Jeden z nejžhavějších vývozních artiklů na soupisce Slavie. O třiadvacetiletého Nigerijce bude brzy v Evropě tahanice, v obraně je vedle kapitána Tomáše Holeše stálicí a velké sebevědomí umí podepřít kvalitními výkony. Přesnost jeho přihrávek málokdy spadne pod 90 procent.

Záložníci

Tomáš Wiesner (Sparta) 7.38

Pravý kraj je dlouhodobě bolavé místo ve sparťanské sestavě. Vypadá to, že letenští budou brzy spoléhat na novou posilu Angela Preciada, v lize se jim ale dost osvědčuje sázka na Wiesnera. V bránění má rezervy, směrem dopředu ale potvrzuje, že dřív hrával na ofenzivnějších pozicích, už teď dorovnal svůj střelecký účet z minulé sezony.

Qazim Laci (Sparta) 7.26

V titulové sezoně Sparty častěji naskakoval z lavičky. Od nového ročníku se temperamentnímu Albánci dostává víc prostoru, pere se o místo s Lukášem Sadílkem. Statisticky má zatím navrch – za sedm zápasů nasbíral pět asistencí, včetně "nahrávačského hattricku" proti Jablonci. Chybí jen gól. Za Spartu zatím vstřelil jediný, v předkole LM proti Kodani.

Conrad Wallem (Slavia) 7.22

Leckdo by ze Slavie čekal aspoň jednoho z dvojice Zafeiris – Oscar, známky ale do kombinované sestavy vynesly letní posilu. Wallem ze začátku sezony bojoval se zraněním a chodil do hry z lavičky, v posledních třech zápasech ale hrál od začátku a hlavně proti Karviné ukázal, čeho je schopný – zapsal 1+1. Norského univerzála zdobí hlavně přesné pasy.

Lukáš Provod (Slavia) 7.07

Když Slavia prodala Davida Juráska do Benfiky, řešilo se, koho přivede jako náhradu. Nakonec tu nejlepší možnou našla ve vlastních zdrojích. Provod zažívá na levém kraji hřiště kariérní obrození, stejné místo si zabral i v kvalifikačním zápase české reprezentace proti Albánii. Nejen Slavia doufá, že šikovnému hráči vydrží zdraví.

Útočníci

Veljko Birmančevič (Sparta) 7.30

Předsezonní posila musela naplnit velká očekávání po plonkové sezoně v Toulouse (0+0), navíc na místě Tomáše Čvančary, který po skvělém titulovém ročníku odešel do Mönchengladbachu. Birmančevič se zatím jeví jako trefa, rozborka Slovácka dala štempl na to, jak mu sedí spolupráce s Haraslínem na druhé straně hřiště. Válí napravo, i když před příchodem na Letnou hrál hlavně levé křídlo nebo podhrot.

Mojmír Chytil (Slavia) 7.05

O jeho přestupu do Slavie se vědělo dlouho, na tlak před hlasitým Edenem a pod vedením náročného trenérského štábu se mohl připravit. Aklimatizace se evidentně povedla, v nabité konkurenci sešívaného útoku pomohl ke čtyřem ligovým brankám (3+1). Trpišovský a spol. řeší, kdo z dvojice Chytil – Tijani je lepší od úvodního hvidzu, a kdo víc zatopí unavené obraně po nástupu z lavičky.

Lukáš Haraslín (Sparta) 7.70

Slovenský křídelník má nejvyšší průměrnou známku napříč soupiskami obou rivalů. Nebojí se chodit do soubojů jeden na jednoho a když má den, zastavíte ho jen faulem. Za šest zápasů zapsal 6+2, i z křídla je nejlepším střelcem ligy. Přitom metrika očekávaných gólů, která měří kvalitu šancí, ukazuje, že se měl prosadit dvakrát.