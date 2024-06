Sportovní ředitel Baníku Mikloško promluvil o rozpočtu, posilách i situaci kolem Ewertona

Čtvrté místo v nejvyšší soutěži, povedený útok na Evropu a třetí nejvyšší domácí návštěvnost. Ostravská chlouba Baník se dere mezi českou elitu, ale na nejlepší trio to pořád nestačí. A to ani finančním rozpočtem. Přiznává to sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško (62). "Baník je stabilizovaným klubem. Ale finanční možnosti Sparty a Slavie jsou nesrovnatelně odlišné. A také Plzeň je z hlediska rozpočtu jinde," potvrdil. Na klubovém webu promluvil také o posilách a plánech.

Baník Ostrava dotáhl do úspěšného cíle snahu o postup do evropských pohárů. "Viděli jsme, že mužstvo na to má. Proto jsme se rozhodli jednoznačně se za nic neschovávat a vyhlásit, že se o to chceme pokusit. A i když nás poněkud zklamaly domácí výsledky, ani ne tak hra, jako právě výsledky, tak se to nakonec podařilo," tvrdí Mikloško, který je smutný z toho, že se Baníku nevedlo lépe na domácí půdě.

"Naštěstí se nám extrémně dařilo ve venkovních utkáních, kde jsme po Spartě, Slavii a Plzni nasbírali nejvíce vítězství," dodává.

Baník skončil v lize na 4. místě. Livesport

Mikloška rovněž těší tradičně úžasné fanouškovské podpoře. V hledišti si podle sportovního ředitele vedli Ostravští lépe než hráči na trávníku. "Fanoušci nás zkrátka překonali. Byli fantastičtí. Oni skončili třetí, my čtvrtí. Ale skvělým způsobem nás povzbuzovali i venku. Tam byli úplně nejlepší z celé ligy. Moc jim za to díky," tvrdí bývalý vynikající gólman.

Velká trojka je finančně jinde

Neskrývá, že Baník Ostrava je díky podnikateli Brabcovi finančně stabilizovaným klubem. Na druhou stranu dokáže přiznat, že z pohledu peněz a výše rozpočtu jsou pražská "S" jinde než Baník. "Jejich finanční možnosti jsou zcela nesrovnatelně odlišné, také Plzeň je z hlediska velikosti rozpočtu díky častému a úspěšnému působení v evropských pohárech v uplynulých letech výrazně jinde, než jsme my," hlásí Mikloško.

Baník ale podle něj patří do skupiny dalších šesti sedmi, možná osmi klubů s podobnými možnostmi. "I mezi nimi bychom našli dva tři kluby s vyšším rozpočtem, než máme my. I když ty rozdíly už tam pak nejsou tak velké. To ale neznamená, že rezignujeme na snahu dostat se v tabulce postupem času ještě výš," naznačuje ambice a následně odtajní, na jaké změny v kádru se fanoušci mohou během léta těšit.

Ewerton má za sebou skvělou sezonu. Opta by Stats Perform

"Tento tým se stále teprve buduje. Teď bude záležet na tom, do jaké míry se nám podaří udržet stávající kádr. Budeme samozřejmě dělat vše pro to, aby tady zůstal Ewerton. Nemáme to ve vlastních rukou, v těch to má on sám, případně kluby, které by o něj měly zájem. Ale řekl nám, že pokud nedostane nabídku ze zahraničí, která by mu dávala smysl, a měl by tím pádem zůstat v Česku, pak jedině u nás. V Baníku se mu líbí, je tady spokojený," prozrazuje Mikloško, že by opora měla dál oblékat dres FCB.

"Jinak ale potřebujeme posílit prakticky ve všech řadách. Já bych byl spokojen, kdyby se nám podařilo přivést dva tři kvalitní hráče. Na druhou stranu lze očekávat, že třeba dva hráči odejdou na hostování. Uvidíme, jak a s kým se nakonec dohodneme," dodává.

Ve hře je návrat Almásiho

Je jasné, že při sestavování kádru musí šéfové myslet i na pohárovou Evropu. "Vzít v úvahu to musíme, nicméně zároveň musíme být obezřetní. Pokud bychom rozšířili kádr na, dejme tomu, sedmadvacet hráčů, pak je zde samozřejmě nebezpečí, že kdyby se nepodařilo postoupit v poháru dál, ideálně do základní skupiny, byl by kádr pro ligu až příliš široký. Mým úmyslem je posílit kádr tak, abychom měli dva zhruba kvalitativně stejné hráče na každý post," prozrazuje.

Řeč přišla i útočníka Ladislava Almásiho, jenž by se mohl vrátit z hostování v Osijeku. "Uvidíme, klub může uplatnit opci. Pokud by se vrátil, následně se rozhodneme, co dál," dodává Mikloško s tím, že určitě bude po postupu do druhé nejvyšší soutěže také baníkovská rezerva. Vše ale bude probíhat s perspektivou posunu hráčů do A týmu. "Chceme, aby B-tým byl samostatným mužstvem, které se bude snažit ve druhé lize obstát a kvalitativně přitom své perspektivní hráče posouvat."