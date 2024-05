Baník smetl Slovácko šesti góly a zahraje si v Evropě, Jurečka se stal králem střelců

Ostravský Baník v posledním 5. kole skupiny o titul rozstřílel Slovácko 6:0, a poskočil tak na čtvrtou příčku FORTUNA:LIGY. Díky tomu má v příští sezoně jistotu účasti v kvalifikaci Konferenční ligy. O tu bude ještě bojovat i Mladá Boleslav, jež nestačila na Slavii, s níž prohrála 0:4. V jednokolovém finále ji 31. května na vlastním stadionu čeká Hradec Králové. Mistrovská Sparta si oslavy titulu další výhrou nezpestřila, s Plzní doma remizovala 1:1. Korunu krále střelců pro sebe díky dvěma gólům znovu uzmul slávista Václav Jurečka (29).

Již po osmi minutách se do šance dostal David Buchta, který sám uháněl na Milana Heču, jenže těsně minul bránu. Veledůležitým okamžikem se stala 26. minuta, ve které Ondřej Mihálik stáhl ve vlastním vápně jednoho z hráčů Ostravy. Vysloužil si za to červenou kartu a následný pokutový kop bezpečně proměnil Ewerton. O dvě minuty později se Slezané radovali znovu, když u zrodu akce stál opět brazilský šikula Ewerton. Míč se dostal až k Filipu Kubalovi, jenž střelou z úrovně penalty zvýšil náskok Baníku.

V poslední době často kritizovaný útočník byl při chuti a ve 36. minutě skóroval podruhé, tentokrát dorazil balon do odkryté brány po rohovém kopu. Euforie Ostravany neopouštěla a po zbytek poločasu svěřenci Pavla Hapala dobývali obrannou tvrz Slovácka, i díky Hečovým zákrokům ale další gól nepřidali.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Demolice týmu z Uherského Hradiště pokračovala i po přestávce. Heča sice chytil Kubalův lob, míč se však dostal pouze k Ewertonovi, který se tak stal dalším dvougólovým střelcem zápasu. V 62. minutě navíc veškerou snahu Slovácka o zvrat zahodil do koše nesmyslným zákrokem Pavel Juroška a po červené kartě putoval za Mihálikem pod sprchy.

Přes 10 tisíc diváků se ve Vítkovicích náramně bavilo a bylo svědky dalšího gólu domácích, jenž si v 71. minutě připsal hlavou Abdullahi Tanko. O osm minut později završil rekordní vítězství Baníku v české lize Patrick Kpozo. Levý bek byl ve vápně důrazný a doklepl do brány střelu, kterou Heča nešikovně vyrazil pouze před sebe. Baník tak první výhrou od začátku dubna poskočil na čtvrtou příčku a může se těšit na předkolo Konferenční ligy.

Hlavní cíl Západočechů, uhájit korunu krále střelců pro vykartovaného 18gólového Pavla Šulce, zůstal nesplněn, jelikož se před něj v souběžně hraném zápase dostal díky dvěma přesným trefám Jurečka. O pozici nejúspěšnějšího kanonýra mohl zabojovat také Jan Kuchta, jenže domácí hráč napálil z pokutového kopu jen břevno.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Radost na tribunách však jeho krach ani vyrovnávací trefa Tomáše Chorého v reakci na gól Jaroslava Zeleného ze závěru první půle nezkazily, neboť po závěrečném hvizdu mohla Sparta převzít již 38. pohár pro mistra ligy. letenští ziskem 87 bodů v sezoně vytvořili nový rekord v historii samostatné ligy.

Pro sešívané už se jednalo pouze o rozlučku s neúspěšnou sezonou, v níž musela přihlížet obhajobě titulu rivala z Letné. Přesto však slávisté chtěli ukončit letošní ročník ligy vítězně, k čemuž je přiblížil v 16. minutě jejich nejlepší střelec Jurečka, když si našel centr Matěje Juráska a z voleje umístil míč za záda Matouše Trmala. O další přesný zásah se pak snažil ze střední vzdálenosti David Zima, jehož pokus však prosvištěl těsně kolem levé tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Obrana Bolky podruhé kapitulovala po takřka půlhodině hry, když si centr Mojmíra Chytila našel Ondřej Zmrzlý a procedil míč skrz Trmala. Záhy pak mohl přidat další branku Jurásek, tomu ale gólovou radost překazil úspěšným blokem jeden z obránců modrobílých.

Po změně stran se ve slibných pozicích ocitl Chytil, jehož nejprve vychytal opět Trmal a následně pálil po centru zprava těsně vedle levé tyče. Další příležitost Pražanů pak měl na svědomí Oscar Dorley, jehož přízemní střela z hranice pokutového území si ale taktéž cestu do sítě přes boleslavského brankáře nenašla. Ačkoliv byl Trmal krátký na zakončení střídajícího Micka Van Burena ze 75. minuty, zachránila ho tentokrát branková konstrukce.

Nejlepší střelci FORTUNA:LIGY. Opta by Stats Perform

Ani ta mu však nepomohla o pár minut později, když Jurečka zužitkoval nabídku Lukáše Provoda, a klub z Vršovic tak odskočil na rozdíl již tří gólů. Do listiny střelců se v samém závěru utkání zapsal ještě Christos Zafeiris, který po pohledné individuální akci chladnokrevně uklidil míč k zadní tyči. Pro Mladou Boleslav byla porážka o to hořčí, že kvůli bodovému zisku Baníku v souběžně hraném utkání propadla na pátou příčku tabulky. Postup do Konferenční ligy si tím pádem bude muset uhrát 31. května proti Hradci Králové.

Konečná tabulka F:L