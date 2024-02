Zima se (ne)vyplatí, přou se experti. Kdo získá titul a kvůli komu sleduje Švancara Spartu?

Už v sobotu pokračuje 20. kolem FORTUNA:LIGA. Po zimní pauze naplno vypuknou boje o mistrovský titul. Kdo podle Jana Rajnocha (42), Lukáše Váchy (34), Davida Limberského (40), Petra Švancary (46) či Davida Kobylíka (42) získá ligovou trofej? A na koho se oslovení experti z ligy nejvíce těší? Vybraná pětice odpovídala v anketě Livesport Zpráv.

ANKETA

1) Kdo vyhraje titul a proč?

2) Vyplatí se Slavii investice do Davida Zimy?

3) Na jakého hráče se nejvíc těšíte a proč?

Bývalý reprezentant a hráč Sparty

1) Sparta, je nejvyrovnanější.

“Podle mého názoru titul vyhraje Sparta, protože v tuto chvíli mají v lize nejvyrovnanější výkony. Samozřejmě se uvidí, jak vstoupí do jarní části sezony. Myslím, že už březen ukáže, protože tam jsou velké zápasy v lize, bude MOL Cup a evropské poháry. I tak ale věřím tomu, že to sparťané zvládnou a titul obhájí.”

2) Slavia ví, koho koupila.

“David už několikrát ukázal, že je kvalitní obránce a patří k nejlepším českým stoperům. Ať už při prvním angažmá ve Slavii nebo následně v Serii A, kde mu ale tolik nedrželo zdraví a poté už moc nenastupoval. Slavia každopádně ví, koho kupovala a myslím, že si ho důkladně prověřili, aby tušili, zda bude pro tým přínosem.”

3) Haraslín a Valenta.

“Asi nejvíc na Lukáše Haraslína, který měl velkou formu na podzim a byl jeden z nejlepších hráčů Sparty. I když to rudí mají postavené na týmové hře a hodně na to dbají, tak hrál skvěle a vyčníval. A taky jsem zvědavý na Matěje Valentu, který vypadal velmi dobře ve Slovácku a nyní přestoupil do Plzně, kde bude mít šanci se prosadit.”

Mistr Evropy do 21 let, bývalý hráč Olomouce či Bielefeldu

1) Sparta, má lepší individuality.

“Favorizuji Spartu, protože si myslím, že má v ofenzivě hráče, kteří sami dokáží “udělat” zápas, vyhrát ho jen svou individuální schopností. Ať je to Haraslín, Birmančevič, Laci, Karinen či Kuchta. Navíc má i nebezpečné obránce při standardkách.”

2) Jeho cena na trhu je vyšší.

“Podle mě je Davidova cena na trhu mnohem vyšší, než za kterou jej Slavia koupila z Turína. Může to být nějakých šest sedm milionů eur. David je v Česku hodně nedoceněný. Jsem přesvědčený, že po sportovní i finanční stránce na něm Slavia ještě vydělá. Za rok už může být zase v cizině.”

3) Spíš na ligu, ale Zimy si budu víc všímat.

“Nemám vyloženě jednoho hráče, těším se na celý boj o ligový titul, který bude obrovsky zajímavý. Je to vidět i na zájmu o českou ligu. Jde to neskutečně nahoru. Ale kdybych měl říct jedno jméno, asi to bude zmíněný David Zima. Jsem zvědavý, jestli všem lidem, kteří trochu pochybují, ukáže, že je opravdu dobrý a zařadí se mezi nejlepší hráče v lize na svém postu.”

Bývalý útočník Zbrojovky, Žižkova či Slavie

Slavia kvůli útoku.

1) “Mezi Spartou a Slavií to bude tuhý boj až do konce. Mistra určí nadstavba a rozhodnou v ní maličkosti. Větší kvalita v útoku, proměňování šancí, což bude hovořit pro Slavii. Titul tak získá ona, ale jak říkám, bude to boj. Já se na něj už moc těším!“

2) Hodně mu věřím, těžce se obchází.

“Určitě ano. Přiznám se, že já bych na Davida hrát fakt nechtěl. On je samá ruka, samá noha, hrozně těžce se na hřišti obchází. Je to takovej hajzlovskej pavouk, ale to myslím jen v dobrém, navíc se umí tlačit do rozehrávky. Slavia ho určitě udělala i s výhledem na Euro. Když se mu bude dařit, mistrovství Evropy ho nemine, klidně může patřit do základní sestavy. Já Zimovi hodně věřím. On je totiž vážně dobrej."

3) Kvůli Krejčímu si pouštím Spartu.

“Na Láďu Krejčího ze Sparty. Sleduji ho už od jeho odchodu ze Zbrojovky, hrozně moc mu fandím. Je to obrovská osobnost celé ligy a všude říkám, že se Sparta v zimě nejvíc posílila tím, že Láďu udržela v týmu. Je to kluk, kvůli kterému si pouštím Spartu v televizi. Pokud se budu mýlit a titul skončí opět na Letné, jsem si jistý, že to bude hlavně díky němu.“

Bývalý prvoligový hráč, šéf PFS Praha Západ

1) Když bude zdravá, tak Sparta.

"Myslím, že titul získá Sparta. Neměla v zimě tolik změn, a to nemluvím jen o hráčích, ale i o vedení. Slavia pustila asistenta Köstla k reprezentaci, má nového majitele. Bude to těsné, ale o 0,01 procenta mi to vychází pro Spartu. Ať už z pohledu toho, že jsem sparťan, nebo i pocitově. Je pravda, že Sparta bude mít na začátku jara náročnější program, čeká ji Evropská liga s Galatasaray. Pokud postoupí, pak už na tom budou se Slavií stejně, co se týče utkání. Pro Slavii možná mluví širší kádr, ale když bude mít Sparta zdravé hráče, je tam také obrovská kvalita. Spartě sedí styl, co jí ušil trenér Priske, Slavii může trvat, než to zase poskládá."

2) Podobně jako Hancko ve Spartě.

"Myslím, že jo. Je to podobný příklad jako Hancko, který přišel také z ciziny a vypracoval se v obrovskou oporu. David Zima má ve Slavii nějakou historii, může dát defenzivu Slavie dohromady. Na podzim tam nějaké nedostatky byly, Zima tomu může dát řád.“

3) Jsem zvědavý na Šulce s Panákem.

"Na tohle se mě ptají i v tom směru, kdo se může prosadit směrem k Euro. Řeknu dva hráče. Ze Sparty Filipa Panáka, u něj se všechno odvíjí od zdravotního stavu. Když bude v pořádku, tak může být hodně vidět. Budu zvědavý taky na to, jak si povede plzeňský Pavel Šulc. Moc mu pomohlo hostování v Jablonci a podzim odehrál ve skvělé fazoně. Tak čekám, jak na tom bude s formou teď na jaře. Pokud mu to vydrží, tak si on říká o reprezentační dres."

Bývalý reprezentant a obránce Plzně, sportovní ředitel Jiskry Domažlice

1) O pár procent víc věřím Spartě.

"Když to nemůže být Viktorka Plzeň, tak je mi to asi jedno. To by musela Plzeň všechno vyhrát a obě S ztrácet body, což to druhé moc nepředpokládám. Hlavně doufám, že to Viktorka na jaře Spartě i Slavii znepříjemní a bude se jí dařit. Když už bych se měl rozhodnout, kdo udělá titul, tak je to 51:49 pro Spartu.“

2) Finančně asi ne.

"Myslím, že finančně asi ne, ale herně ano. On jde do známého prostředí, ví, jak to ve Slavii funguje. Taky jde za známým trenérem. Jestli si Slavia myslela, že potřebuje posilu na místo stopera, tak bere osvědčeného a prověřeného hráče. To, jestli může být trumfem v boji o titul, nevím. Ale je to možné.“

3) Jsem zvědavý na Petrželu.

"Asi řeknu Milana Petrželu. Jsem zvědavý, kolik toho zvládne na jaře odehrát, přeju mu, aby mu drželo zdraví. Dal jsem mu tu metu 594 zápasů, abychom, až jednou budeme spolu sedět v hospodě, mohli říct, že máme dohromady tisíc ligových utkání."