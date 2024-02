Posily? Zlín má střelce z F:NL, nový střed v Plzni. U Zimy jsem čekal, že zůstane venku, říká Nerad

FORTUNA:LIGA znovu klepe na dveře. Už o víkendu započnou jarní boje na ligových trávnících, do nichž se zapojí také nové posily, které občerstvily nejen adepty na titul. Které nejzajímavější tváře se vyplatí sledovat? Komentářem vybraná jména doplní Petr Nerad (30), bývalý mládežnický reprezentant a hráč Baníku či Bohemians.

Markus Solbakken, 23 let, záložník

Největší sparťanské téma zimní pauzy? Přestup norského záložníka se dlouho vlekl, nakonec ale opravdu na Letnou přišel. V přípravných utkáních odehrál poločas proti Kodani a Puskási, proti Bodo/Glimt z toho byla dokonce hodina. Na první pohled jste mohli vidět jeho přehled a cit pro hru. Dá se očekávat, že na něj bude upřena velká pozornost. Do základní sestavy pro úvodní kola se však nejspíš neprotlačí.

Očima Petra Nerada: "V přípravě ukázal, že v sobě má tvůrčí nadstavbu, kromě toho ale výborně funguje jako spojka obrany a útoku, prostě režisér hry. Každopádně si nejsem jistý, jestli hned zapadne do základu. Bude to mít složité, střed zálohy Sparty je totiž vynikající. Není však sporu o tom, že je to velmi dobrý hráč a může být dobrou posilou."

Indrit Tuci, 23 let, útočník

Pro fanoušky Sparty velká neznámá a jeho přesun z Lokomotivy Záhřeb byl vlastně velmi překvapivý. Třiadvacetiletý albánský útočník doteď působil jen v Lokomotivě, za kterou na podzim vstřelil v sedmnácti zápasech šest branek. V přípravě se gólově neprosadil a dá se čekat, že se s Victorem Olatunjim popere o pozici prvního střídajícího útočníka.

Očima Petra Nerada: "Co se sestavy týče, je to podobné jako u Solbakkena, jelikož trenér Priske sestavu moc nerotuje. Bude těžké se do základu dostat, protože přední trojka s Janem Kuchtou, Lukášem Haraslínem a Veljkem Birmančevičem funguje výborně. Ale může to být hráč, který bude střídat a výrazně pomáhat z lavičky. Taky to může být jakési chystání na léto, kdy by mohl převzít roli po Kuchtovi, kdyby přestoupil jinam."

David Zima, 23 let, obránce

Jednoznačně největší příchod zimního přestupového období. Zima se do Slavie vrátil z Turína za 4,5 milionu eur, kde jeho angažmá sice začalo slibně, postupně se ale i kvůli zraněním vytratil ze sestavy. Ve hře o jeho služby byl například i Hamburk z druhé Bundesligy, odchovanec Olomouce si ale vybral návrat do české ligy.

Očima Petra Nerada: "Považuji ho za jednoho z našich nejlepších stoperů, takže jsem čekal, že zůstane v cizině. Pokud nabídky jsou, jsem toho názoru, aby čeští kluci zůstali v zahraničí. Navenek se to může zdát jako pohodlná volba, byť v tom hraje roli více faktorů. Ale stalo se, a tak si myslím, že to pro Slavii může být pomyslný žolík v boji o titul. A to i přesto, že sešívaní problémy v obraně úplně nemají."

Jindřich Staněk, 27 let, brankář

Další megapřestup Slavie. Ta se rozhodla posilnit i brankářský post a ukázala na dosavadní jedničku Plzně. Na západ Čech za něj poslala Lukáše Červa, Matěje Valentu a ještě 24 milionů. Začátek angažmá je ale pro Staňka dost nešťastný, jelikož se odchovanec Sparty v podstatě hned zranil, kvůli čemuž ani nebyl zapsán na soupisku pro jarní fázi Evropské ligy. Stihnout nemá ani první jarní ligová kola.

Očima Petra Nerada: "Je lepší gólman na čáře než jeho konkurent Aleš Mandous. Je sice zraněný, ale stále může být stěžejním krokem, který Slavii dovede tam, kam chce. Na Slavii jdou tři střely za zápas, které prostě gólman musí krýt. Staněk dokáže vytáhnout zákrok zápasu a dovést Slavii k výhře. Považuji to za dobrý přestup, i přes vyšší přestupovou částku."

Lukáš Červ, 22 let, záložník a Matěj Valenta, 23 let, záložník

Dva mladí záložníci byli součástí balíčku, který putoval do Plzně za Staňka. Červ byl v létě údajně jednou nohou ve Spartě, z třaskavého přestupu však nakonec sešlo. Červ už je v lize zaběhnutým hráčem, a to díky angažmá v Liberci, kde se vypracoval v klíčovou postavu týmu Luboše Kozla. Valenta zažil prolomový půlrok ve Slovácku, kde se pod taktovkou trenéra Martina Svědíka rozehrál do slušné formy.

Očima Petra Nerada: "Výborný krok. Zapadá to do novější koncepce klubu. Tipuji, že oba kluky obehraje a pošle je do zahraničí. Plzeň díky nim posílila velmi dobře. Oba už nějakou dobu prokazují, že v lize patří mezi ty lepší záložníky. Jedná se pro ně o další krok vpřed. Tohle se dle mě opravdu povedlo."

Bienvenue Kanakimana, 24 let, útočník

Jablonec už s Vyškovem obchodoval v létě, kdy přivedl Alexise Aleguého. Ten svůj potenciál ještě nenaplnil. O Kanakimanovi se mluví už dlouhodobě. Jednu dobu ho chtěl Baník, nicméně na podzim útočník z Burundi spíše stagnoval. Minulá sezona, kdy vstřelil čtrnáct branek, je však velkým příslibem.

Očima Petra Nerada: "Poslední dvě sezony ukazuje, že má opravdu velkou kvalitu. Přesun do ligy dává smysl. Skok z druhé do první ligy je výrazný, ale je to dobrá cesta. Pochybuji, že by Kanakimana stál nějakou extra částku, takže je to pro Jablonec dobré i pro případný přeprodej. Zajímal se o něj i Baník, kvalitu ukazuje dlouhodobě, není to tak, že by měl nahodile dobrý půlrok."

Ebrima Singhateh, 20 let, útočník

Po kmenovém útočníkovi Slavie, který na podzim v dresu Vlašimi vstřelil osm druholigových branek, toužilo také více klubů. Nakonec odešel hostovat do Olomouce, kde by měl dotírat na jedničku v útoku Lukáše Juliše. Dřímá v něm velký potenciál, v přípravě se gólově prosadil jednou.

Očima Petra Nerada: "Juliš má zdraví celkem chatrné. Myslím, že to je za něj vhodná záplata – a taky mu bude trochu šlapat na paty, byť je hierarchie asi daná jasně. A třeba se i do nějakých zápasů bude typologicky hodit víc. Pozvánka do první ligy se nabízela. Od Olomouce je to velice dobrý krok, hostováním nic neriskuje. Když se mu zadaří, dokáži si představit, že se na Sigmu klidně může ještě jednou vrátit, jelikož si nemyslím, že by se hned prosadil do kádru Slavie."

Quadri Adediran, 23 let, útočník

Na radaru ho měly Pardubice, nakonec jde do Baníku. Původně mělo jít o přestup, ale kvůli zdravotním potížím je z toho jen půlroční hostování. Nigerijec, jenž se v českém fotbale uvedl v dresu Dukly, v sobě má něco navíc. I proto ho chtěla Slavia. Jedná se o dynamického hráče, který by mohl osvěžit útok Baníku. Bude mít ale pořádně tvrdou konkurenci.

Očima Petra Nerada: "Podzim moc dobrý neměl, byl celkem pod kritikou, čekalo se víc. Přesun do Baníku mě trochu překvapil, ale jelikož je to hostování, nemá Baník asi moc co ztratit. Může mu to sedět s Tankem dohromady. Když budou hrát doma a bude se dobývat, může být Adediran dokonce i platnější. Není to špatná posila. A když se nepovede, nic se neděje."

Tomáš Schánělec, 21 let, útočník a Cletus Nombil, 23 let, záložník

I přes to, že Zlín hraje o sestup, nevsadil na známá a zkušená jména. Naopak – sáhnul do Gruzie a do české a slovenské druhé ligy. Ze sparťanské rezervy si přivedl Schánělce, nejlepšího střelce týmu. Z Petržalky dorazil střední záložník Nombil, který se v minulosti mihnul na testech v akademii letenských a v hledáčku ho měly například i České Budějovice.

Očima Petra Nerada: "Schánělec druhou ligu přerostl, očividně je to gólový útočník, to Zlín potřebuje. On sám se bude chtít ukázat. Co se Nombila týče, je to takový klasický zlínský přestup. Condeho také nikdo neznal a teď hraje v Curychu. Toto může být něco podobného, fyzický středopolař se vždycky hodí."