Zima pasuje do stylu Slavie, ale titul získá Sparta, míní Podaný. Které talenty vidí na Euro?

Minulý rok ztrácela Sparta po 19. kole na první Slavii sedm bodů. A byli to překvapivě rudí, kteří nakonec uzmuli mistrovský titul. Letos jsou karty rozdané opačně – sešívaní budou těmi, kdo se vydá na lov a bude na jaře stíhat výběr Briana Priskeho. Vrátí se zpět na trůn? Jak velkou roli bude hrát nejdražší posila v historii ligy David Zima? A kdo si řekne o pozvánku na Euro v Německu? Bývalý ligový obránce a televizní expert Jakub Podaný (36) odpovídal v rozhovoru pro Livesport Zprávy na důležité otázky před návratem FORTUNA:LIGY.

Očekáváte, že letošní jaro FORTUNA:LIGY bude pro fotbalové fanoušky ještě zajímavější než to loňské?

“Věřím, že to bude ještě lepší nebo minimálně vyrovnané i vzhledem k tomu, že vidíme, jak se zvedá zájem o ligu, jak týmy zvyšují návštěvnost na stadionech. Třeba Sparta dokázala několikrát Letnou vyprodat proti soupeřům, kteří nemají tak zvučná jména. To samé Slavia. Z toho pohledu si myslím, že nás čeká určitě lepší jaro než loni.”

A co se týká sportovní stránky?

“Myslím, že to znovu bude extrémně vyrovnané, protože vidíme, že Sparta i Slavia ztrácejí body naprosto minimálně. Oba týmy se také dokázaly vyrovnat s tím, že zároveň hrály skupiny evropských pohárů, takže jaro slibuje velký boj o první místo. Ale zajímavé to bude i ve spodních patrech.”

Kdo tedy vyhraje titul?

"Oba týmy podle mě nebudou moc ztrácet a Sparta momentálně disponuje náskokem pěti bodů. Slavia má sice dohrávku, ve které je favoritem, ale víc v boji o titul věřím Spartě. Její hra proti papírově slabším soupeřům je přímočarejší. Přijde mi, že zápasy zvládá mnohem snadněji. Ale zápasů bude hodně a bude záležet na nastavení, ve kterém se oba kluby zrovna ocitnou. Na každého může přijít herní či výsledková krize, jako tomu bylo loni v případě Slavie, a zamíchá to kartami. Pro mě je třeba daleko důležitější, jak obě S zvládnou zápasy, ve kterých musí vyhrát, než jak dopadne přímá konfrontace v derby na Letné v základní části. Ta podle mě o titulu nerozhodne."

Tabulka FORTUNA:LIGY před jarní částí sezony. Livesport

Slavia půjde do jara s novým majitelem Pavlem Tykačem. Zřejmě i díky jeho vstupu do klubu si mohla v zimě dovolit utratit za hráče víc než v minulosti. Bude díky tomu pro Spartu ještě silnějším konkurentem?

“Bude zásadní, aby se s těmi finančními prostředky vyvarovali nějakých větších divočin. Slavia ale v posledních letech celkem slušně skautuje hráče a dokáže na domácím i zahraničním trhu vybrat zajímavé posily. Lidé v klubu několikrát ukázali, že uměli zacílit na hráče, které následně ještě zpeněžili. Pokud v tomhle směru bude Slavia pokračovat, bude to dobře nejen pro ni, ale i pro celou ligu.”

Je investice přes čtyři miliony eur do Davida Zima sázka na jistotu? Udělá střední obránce rozdíl v boji o titul?

“Slavia má ultimátní cíl – zisk mistrovského titulu. A příchod Zimy je jeden z kroků, který k němu má klub přiblížit. Za obránce je to velká suma, udělat ze stopera nejdražšího hráče ligy je zvláštní věc. Ale David bude pasovat do slávistické stylu. Je rychlý, tým bude hrát nátlakový fotbal, bude dusit soupeře a logicky její obrana bude hodně vysoko. Pro takový styl potřebujete rychlostní typy a to Zima splňuje.”

A vyplatí se do budoucna?

“Z pohledu finanční stránky je tam vyšší míra rizika než u jiných přestupů, to je jasné. Zimovi na jednu stranu může být jedno, kolik stál. Ale po sportovní stránce ho chápu, že přišel do prostředí, které zná, chce se rozehrát před Euro. Podle mě udělal dobré rozhodnutí. Jemu to rozhodně prospěje.”

Když to vezmu v kontextu slávistické obrany, tak na Zimův příchod někdo doplatí. Kdo to podle vás bude?

“Bude hodně záležet na tom, kolik zápasů slávisté na jaře budou mít, ale trochu se bojím, že to odnese Tomáš Vlček, který je pro mě fantastický stoper. Je to budoucnost českého fotbalu. Líbí se mi jeho přehled, rozehrávka. Takový hráč podle mě musí pravidelně hrát, aby se zlepšoval. Takhle budou hlavní volby Igoh Ogbu se Zimou. Za nimi pak jsou ještě Tomáš Holeš, Jan Bořil a již zmíněný Vlček. A zapomínat by se nemělo ani na Sheriffa Sinyana.”

Který ze dvou aspirantů na titul podle vás v zimě lépe posílil?

“Slavia trochu překvapila, když přivedla Jindřicha Staňka, nečekal jsem, že z Plzně přestoupí v rámci české ligy. Sešívaní za něj dali na zdejší poměry nemalé peníze a ještě dva relativně mladé hráče. Pro Viktorku to byl dobrý deal, cítím, že udělá trochu přestavbu týmu. Ale zpátky ke Slavii. Nenapadlo by mě, že bude masivně posilat defenzivu, spíš jsem očekával příchod ofenzivního hráče. Gólového útočníka například. Zdá se, že Jindřich Trpišovský víc cílí na rozšíření kádru a větší výběr. To samé udělala Sparta, když přivedla Indrita Tuciho a Markuse Solbakkena. Rozšířila tím svoje možnosti.”

Nicméně posily do základní sestavy to asi zatím nebudou, že?

“Tuci vytvoří konkurenci na Honzu Kuchtu a trochu tím nastartuje i Victora Olatunjiho, od kterého se na podzim čekalo trochu víc. A střed pole je pro Briana Priskeho stěžejní, je to v jeho systému opravdu náročná pozice. Celý podzim se mluvilo, jestli by Sparta neměla do středu někoho přivést a vyřešila to Solbakkenem.”

Sparta si vybrala pro přípravné duely silné soupeře a všechny porazila. Jaký signál do směrem k jaru vysílá?

“Upřímně říkám, že ani ne tolik výsledky v zimní přípravě, ale už podzimní zápasy ukázaly, že Sparta má zažitý systém, hráči vědí, co se po nich chce, plní to a výsledky v přípravě jen dosvědčují, že to momentálně dělají dobře.”

Jedno z hlavních témat jara bude i to, zda se Baník přihlásí do boje o Evropské poháry. Jaké šance mu dáváte?

“Na to jsem opravdu zvědavý. Bude to znovu na Ewertonovi, kterého Slezané získali i pro jarní část sezony. Na podzim udělal pro Baník spoustu práce, dokázal ho kolikrát nastartovat a změnit ráz zápasu, vstřelit důležitý gól. On bude na jaře klíčovou postavou.”

Program 20. kola FORTUNA:LIGY. Livesport

Konkurentem pro Baník bude Mladá Boleslav, která vyměnila sportovní úsek, novým trenérem se stal David Holoubek. Vybral si dobře?

“Čekal jsem, že se David Holoubek vrátí do ligy o něco dřív, že ho nějaká nabídka zaujme a bude se chtít zapojit do ligového dění dříve. V posledních letech působil u mládežnických výběrů, což je úplně odlišná práce než vést ligový klub. V Boleslavi bude muset vyřešit defenzivu, protože to je zásadní věc, která Středočechy sráží. V ofenzivě mají hráče na velmi dobré úrovni, ale obrana je slabší a limitovala i předchozího trenéra Marka Kuliče.”

I tak má Boleslav 27 bodů stejně jako Baník a na pátou Olomouc ztrácí jen bod. Do takového angažmá je na jednu stranu radost přijít, ne?

“Bude tam velký tlak, protože jsou blízko dobrému výsledku. Vedení klubu se pro změnu rozhodlo nejen kvůli neuspokojivým výsledkům v závěru podzimu, takže nyní bude na Holoubkovi, aby ukázal své know-how a dokázal klubové ambice naplnit. Aby se pohybovali kolem té šestky a pokusili se zaútočit na skupinu o titul.”

Z Mladé Boleslavi bude bojovat o Euro například Vasil Kušej, ale padají i další jména. Kdo si podle vás na jaře řekne o nominaci u trenéra Ivana Haška?

“Pokud si třeba Matěj Ryneš přenese formu i do jara a bude podávat znovu dobré výkony, tak by pozvánku rozhodně měl dostat. Styl Sparty mu sedí a myslím si, že na jaře by mohl vynikat. Rád bych viděl víc ve hře i slávistu Matěje Juráska, má v sobě něco výjimečného. Moc se mi líbí a baví mě, když hraje. Chtělo by to, aby měl větší vytížení, sbíral minuty a čísla a stal se platným členem Slavie.”

Půjde to s velkými slávistickými ambicemi a velkou konkurencí?

“Konkurence je tam obrovská, tlak roste, potřebují se pokaždé tři body… Není to už jen o tom, že je tam někdo mladý s talentem, který se může dobře prodat. Jurásek musí ukázat, že do sestavy patří. Podle mě šanci dostane, ale bude to na něm, jak se k tomu postaví.”

Pojďme na závěr do spodku tabulky – kdo sestoupí a kdo půjde do baráže?

“Nejblíže k tomu mají České Budějovice. A to nejen tím, že jsou poslední, ale vlastně i tím vším, co se kolem klubu v poslední době odehrávalo. Ale přiznám se, že klukům hrozně fandím, protože jsou ve strašné situaci. Snad si během volna trochu odpočinuli, vyčistili si hlavu a zapomněli na ten tlak, byť v jejich pozici je to ohromně těžké. Začátek pro ně bude důležitý, musí se chytit dobrým výsledkem a ideálně se bodově posouvat. Jakýkoliv bodový zisk z nich bude shazovat napětí, že jsou dole a odkázáni k sestupu.”

Věříte, že Jiří Kladrubský a Jiří Lerch zvládnou udržet Dynamo v první lize?

“Tým nemá zas až takovou kvalitu a bude hodně záležet na tom, jak budou fungovat jako celek. Pro Jirku a jeho kolegu to bude těžký úkol.”

A co ostatní týmy, které jsou v záchranářských bojích také namočené?

“Zlín udělal několik změn a působí na mě s novým trenérem mnohem sympatičtěji, než tomu bylo předtím. Bronislav Červenka udělal dobré výsledky s týmem, který byl v jednu chvíli absolutně odepsaný. Ale baráž je pořád velkým strašákem a bude složité se jí vyhnout. Podobné je to v případě Karviné.”