Budějovice do druhé ligy? Řekneme si v květnu. Tenhle tým prohrávat nebude, hlásí Kladrubský

Fotbalová veřejnost má jasno. Odborníci, fanoušci… Všichni je odepisují. České Budějovice se po podzimu krčí na poslední příčce tabulky s pětibodovou ztrátou na pozice zaručující záchranu, navíc je sužují finanční problémy. Tamní patriot a asistent trenéra Jiří Kladrubský (38) má však jasno: "Řekneme si v květnu. Tenhle tým prohrávat nebude."

Bývalý sportovní ředitel Dynama Jan Podroužek vás v rozhovoru pro Livesport Zprávy označil za největší adepty na sestup. Jak to vidíte vy?

"Všichni nás odepisují, všichni nás tam chtějí dostat. Ať si to všichni myslí, pro nás je to nejlepší možná výchozí pozice. Jedině dobře, protože tým je momentálně díky všemu tomuhle neskutečně semknutý. Mám na to jasnou odpověď: OK. Řekneme si v květnu."

Situace v klubu není ideální, o finančních problémech se toho napsalo už hodně. Navzdory tomu jste v přípravě neprohráli. Jdete tedy do sobotního zápasu s Baníkem v nejlepším možném rozpoložení?

"Když budu počítat i Bohemku (poslední zápas podzimní části F:L, remíza 0:0 – pozn. red), šest utkání v řadě jsme neprohráli. V Turecku jsme udrželi dvakrát čisté konto. A to je přesně to, na čem jsme s Jirkou Lerchem pracovali. Určitou kvalitu nahoru máme, měli jsme problém dozadu. V defenzivě i organizaci hry jsme aktuálně lepší. Příprava je však vždycky nějaká, rozhoduje se v lize."

Postavení Dynama na chvostu tabulky F:L. Livesport

Pracovali jste i s psychikou hráčů? Nebylo to pro ně jednoduché období – zpožděné výplaty, všichni je vidí ve druhé lize…

"Určitě ano. Pořád klukům říkám, že si žijeme ve vlastní bublině. Samozřejmě, že to vnější vlivy mohou ovlivnit. Snažíme si nic nepřipouštět, občas je to složité, zvlášť když jde o ty zmiňované peníze… Kluky musím pochválit, každý trénink i zápas to vypadalo, že žádné problémy nejsou. Jen si přeju, aby to takhle pokračovalo dál."

Kouč Jiří Lerch si v týdnu na tiskové konferenci pochvaloval soustředění v Turecku. Co byste vypíchl vy?

"Musím se opakovat. Defenziva a organizace hry. Neříkám, že to tam v minulosti vůbec nebylo, jenže nebylo to tak důsledné. Hrál se hezký fotbal, v čemž chceme pokračovat. Teď je pro nás ale na prvním místě defenziva, nesmíme dostávat góly. To je celé. Zlepšilo se to, ovšem opravdu to uvidíme až v sobotu."

Na podzim vám chyběl výrazný střelec. Může se to s příchodem Jakoba Tranzisky změnit?

"Neslibujeme si to pouze od něj. Máme tu i další hráče. Pořád říkám, proč se nemůže probudit Kobra (Zdeněk Ondrášek). Nakonec může dávat góly i Martin Prášek... Není to jen o útočnících, ale o celém mančaftu. Celý tým vyhrává, celý tým prohrává. Mně je osobně úplně jedno, kdo ty góly dá. Chci tři body."

Je pro vás stěžejní i setrvání talentovaného záložníka Patrika Hellebranda?

"Stoprocentně! Je to nadstandardní hráč. Všichni vědí, že mu chybí čísla, protože dneska je taková doba. My ho využíváme jinak. Moc nám pomáhá a já jsem rád, že tady zůstal."

Program fotbalistů Českých Budějovic. Livesport

Hodně prostoru dostali také hráči z rezervy, která se na podzim v ČFL prezentovala velmi dobrými výkony. Má někdo z nich blízko do základní sestavy?

"Martin Prášek, Tomáš Hák a Petr Zíka jsou přeřazeni do kádru áčka. Všechny ty kluky znám rok a půl. Moc dobře jsem věděl, co umějí. Jsem moc rád, že s námi jeli do Turecka a ukázali se v dobrém světle, a to všichni. Mohou nastoupit, neříkám, že hned od začátku, ale šance, že naskočí v průběhu, je velká."

Na konci podzimu nebyl ideální ani vztah s fanoušky. Zlepšilo se v tomto ohledu něco? I když jich nechodilo moc, v bitvě o záchranu jsou potřeba…

"Komunikuju s nimi. Mají svůj názor, OK. Já jim ho neberu, ani nepotvrzuju. Je to jejich pohled. Řekl jsem jim, že je potřebujeme, ostatní neřeším. V kontaktu jsme, ale jestli v sobotu přijdou, nevím."

Veřejnost vás vnímá jako hlavního trenéra, přestože je jím oficiálně Jiří Lerch. Dynamo pro vás znamená opravdu mnoho, dopadá na vás tlak?

"Já se za hlavního trenéra nepovažuju. S Jirkou se vzájemně doplňujeme. Díky němu mám možnost, kterou už třeba mít nikdy nebudu… V pondělí to na mě malinko dopadlo. Vstával jsem asi ve čtyři ráno a nebylo mi moc dobře. Ale od té doby nic. Čekám na sobotu, až se to spustí. Moc se těším. Užívám si to."

Na ligové vítězství čekáte od 7. října, kdy jste porazili Karvinou. Z dalších osmi zápasů jste získali jediný bod. Co se na hřišti musí změnit, aby se vše obrátilo k lepšímu?

"Něco si člověk představuje, přeje, ovšem realita může být jiná. V přípravě jsem viděl, že se prohrát může. Ale tenhle mančaft prohrávat nebude!"