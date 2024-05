Hapal se na Letné rozčiloval kvůli vyloučení Kpoza. Hráči se drželi navzájem, tvrdil

Zklamání se v něm mísilo se vztekem. Trenér ostravského Baníku Pavel Hapal (54) těžce nesl porážku na Letné 1:2 ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul. Ještě víc mu vadilo vyloučení Patricka Kpoza (26) po necelé hodině hry. "Spartu jsme trápili, i když nás bylo o jednoho méně. Ale červená karta vám zápas rozhodne. Byla velmi polemická, myslím, že si ti hráči drželi navzájem," tvrdil po utkání rozhořčeně kouč Baníku. Letenští přesilovku přetavili ve vítězný gól už po pár desítkách vteřin.

Baník na Letné vzdoroval, přesně jak se čekalo. Sparta vedla od 30. minuty po gólu Veljka Birmančeviče, ale hosté po přestávce zásluhou výstavního voleje Michala Frydrycha vyrovnali. Pak ale ostravský tým musel do deseti, když byl vyloučen Kpozo za faul právě na srbského křídelníka. V běžeckém souboji se drželi oba hráči, sudí vše vyhodnotil jako faul hráče Baníku.

"Červená karta byla polemická. Ale padla a už s tím nic nenadělám. Zápas ovlivnila," konstatoval Hapal před kamerami O2 TV. Nakonec byl hrdý, jak jeho tým domácím vzdoroval. "Nebáli jsme se hrát a nakonec jsme Spartu trápili, i když nás bylo o jednoho méně," dodal Hapal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bývalý trenér Zdeněk Ščasný v roli experta O2 TV Sport viděl červenou kartu pro zadáka Baníku jako hodně přísnou. "Kdyby to písknul proti mě, tak budu řvát," přiznal bývalý kouč a funkcionář Letenských.

"Kdyby to rozhodčí písknul pro mě, tak budu tvrdit, že červená karta byla. Vím, že to je alibistické vyjádření, vím, že to ani není moc férové vyjádření, ale takhle bych to jako trenér vnímal," přiznal Ščasný. "Byla to přísná červená," dodal.