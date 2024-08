Mladou Boleslav čeká v Bulharsku odveta 3. předkola KL, vyzve v azylu hrající Beer Ševu

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve čtvrtek nastoupí v Loveči k odvetě 3. předkola Konferenční ligy proti Hapoelu Beer Ševa. Středočechům po úvodní remíze 1:1 může nahrát komorní prostředí v bulharském azylu, kde hraje Hapoel domácí utkání kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Duel má výkop v 19:00, vítěz dvojzápasu se v závěrečné fázi kvalifikace utká s maďarským Paksem.

Mladá Boleslav před týdnem sehrála doma s Hapoelem atraktivní utkání plné gólových příležitostí. Skóre otevřel v 39. minutě z penalty Patrik Vydra, v 50. minutě srovnal tečovanou střelou Tomer Yosefi.

"Nejsme spokojení s výsledkem, měli jsme mnohem více šancí k tomu, abychom vyhráli. Hapoel je ale velmi silný soupeř a musíme k němu přistupovat s respektem," uvedl trenér David Holoubek, jehož tým se na odvetu naladil ligovou výhrou 4:0 nad Českými Budějovicemi. "Kluci se uvolní, atmosféra v kabině bude pozitivní. To je vždy dobrý předpoklad do dalšího utkání. Čeká nás velmi těžký zápas," upozornil 44letý kouč.

Oba celky drží neporazitelnost v evropských pohárech. Mladá Boleslav navázala na dva triumfy proti litevskému Transinvestu, Hapoel v předchozím kole vyhrál a remizoval s bulharským týmem Černo More Varna.

Třetí tým uplynulé sezony izraelské ligy, která znovu začne až 24. srpna, se nemůže v předkolech spolehnout na takřka "nedobytný" stadion v Beer Ševě. Hapoel doma poslední soutěžní zápas prohrál, předtím tam ale ve 14 utkáních ztratil body jen při jediné remíze. Na svém stadionu zdolal v roce 2020 v Evropské lize Plzeň i pražskou Slavii.

"Byli bychom mnohem raději, kdybychom mohli hrát odvetu doma. Taková je ale situace, se kterou se zatím vyrovnáváme dobře a se ctí. I v odvetě se budeme snažit kontrolovat hru," řekl kouč Ran Kozuch. "Měl jsem tu čest v Beer Ševě být, tam je to úžasné a bouřlivé prostředí. Byl by to problém. Teď to bude venkovní zápas i pro soupeře, můžeme to považovat za lehkou výhodu," přidal Holoubek.

Na duel Hapoelu s Černo More Varna přišlo na stadion v Loveči zhruba sedm stovek diváků. I v Bulharsku nyní panují tropické teploty, podle předpovědi se budou šplhat až ke 40 stupňům Celsia. "Bude náročné počasí, což nám nemusí vyhovovat. Zápasů máme v nohách více než soupeř. Očekávám zase utkání s maximální intenzitou, čeká nás hodně těžký zápas. Všichni z týmu tam ale jedeme pro postup," ujistil obránce Martin Králik.