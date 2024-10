Fotbalisté Mladé Boleslavi ve čtvrtek v Jerevanu rozehrají proti arménskému týmu FC Noah ligovou fázi Konferenční ligy. Středočeši se vracejí do hlavní soutěže evropského poháru po 17 letech, jejich soupeře čeká premiéra. Duel na Národním stadionu Vazgena Sarkisjana začne v 18:45 a odřídí ho bulharští sudí v čele s hlavním Radoslavem Gidženovem.

Mladá Boleslav dosud hrála hlavní fázi evropských soutěží pouze v sezonách 2006/07 a 2007/08 v Poháru UEFA. V aktuálním ročníku vyřadila v předkole Konferenční ligy litevský Transinvest, Hapoel Beer Ševa a maďarský Paks. Noah postupoval dokonce od prvního předkola a na své cestě zdolal i favorizované soupeře AEK Atény a Ružomberok.

"Je to trochu neznámá, zápasy jdou navíc rychle po sobě a nemůžeme koukat moc dopředu. Máme ale dost času se na Noah připravit," uvedl mladoboleslavský kouč Andreas Brännström po nedělní ligové remíze 1:1 v Plzni. "Proti Viktorii jsme předvedli mnohem organizovanější výkon než v předchozích zápasech. Přesně takhle musíme hrát v evropských pohárech, zejména venku," přidal švédský trenér.

Většinu kádru tvoří cizinci

Jerevanský klub byl založen teprve v roce 2017 a během krátké existence skončil v arménské lize třikrát na druhé příčce. Portugalský trenér Rui Mota se na hřišti spoléhá především na své krajany a Brazilce, v mužstvu jsou i další cizinci. Domácích fotbalistů nastupuje minimum.

"Osobně s arménským fotbalem zkušenosti nemám. Musíme se co nejlépe nachystat, abychom zápas s neznámým soupeřem zvládli. V takovém případě je hlavně potřeba hrát a plnit úkoly, jak si přeje trenér. Posuzovat naše ambice a soupeřovu sílu nechci, každý tým, který se prokouše kvalifikačními předkoly, musí mít kvalitu," podotkl kapitán Marek Matějovský.

Poslední výsledky Mladé Boleslavi. Livesport

Právě pamětník mladoboleslavské účasti ve skupině Poháru UEFA se může ve čtvrtek stát nejstarším fotbalistou, který nastoupil v hlavní fázi Konferenční ligy. Matějovskému bude v den zápasu 42 let, 9 měsíců a 13 dní, dosavadního rekordmana brankáře Pepeho Reinu by překonal o více než dva roky. Mezi hráči do pole by byl nejstarší dokonce napříč všemi třemi současnými evropskými soutěžemi včetně Ligy mistrů a Evropské ligy.

Stadion Noahu nesplňuje parametry pro evropské poháry, hrát se proto bude na Národním stadionu Vazgena Sarkisjana pro takřka 15 tisíc diváků, který je rovněž v Jerevanu. Středočeši budou čelit bezchybné bilanci soupeře, který odehrál v klubové historii v pohárech pět domácích utkání a všechna vyhrál s celkovým skóre 16:1. Mladá Boleslav na druhou stranu zvítězila ve všech třech venkovních duelech v předkole.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže hraje od této sezony novým formátem. Všem týmům přisoudil los v ligové fázi jednoho soupeře z každého ze šesti výkonnostních košů. Všechna mužstva odehrají tři zápasy doma a tři venku. Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude hrát 1. kolo play off.