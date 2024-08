Hapal se na hráče kvůli penaltám nezlobil. Sám jsem ji nedal proti Barceloně, připomněl

Trenér Baníku Pavel Hapal (55) se nezlobil na své hráče, že v penaltovém rozstřelu s FC Kodaň neproměnili čtyři z pěti. Po vyřazení s dánským celkem ve 3. předkole Konferenční ligy zavzpomínal na tiskové konferenci na to, jak sám jako hráč zahodil v dresu Sparty pokutový kop proti Barceloně. Podle něj byl Baník ve dvojzápase s dánským favoritem lepší.

Slezané v úvodním utkání na stadionu Parken prohráli 0:1, díky trefě Erika Prekopa na konci první půle dnes ale ztrátu dohnali. Další gól ze hry však ve zbytku zápasu včetně půlhodinového prodloužení nepadl, a tak rozhodly penalty. V nich hosté uspěli v poměru 2:1.

"Penalty jsou dovednost. Vůbec nejsem naštvaný na kluky, že zahodili čtyři penalty, to vůbec ne. V kariéře jsem taky nedal penaltu proti Barceloně a je mi to dodnes vytýkané, spousta lidí si na to vzpomene," řekl Hapal. Zmíněný pokutový kop proti Barceloně neproměnil v březnu 2000 v závěru utkání Ligy mistrů za stavu 1:1. Katalánský celek vzápětí z protiútoku skóroval a na Letné zvítězil.

Statistiky utkání. Livesport

Hapala mrzelo, že Baník proti Kodani nevyužil řadu šancí. "V zápase jsme byli jasně lepší po 90 minut. Střídáními jsme to už chtěli dohrát do penalt, už jsme nebyli tak nebezpeční. I když v prodloužení jsme měli ještě jednu velkou šanci, když šel Tanko sám na bránu, ale bohužel neproměnil. Situací jsme měli dost na to, abychom zápas klidně 2:0 vyhráli, soupeř by to musel ještě víc otevřít," uvedl rodák z Kroměříže.

Na hráče byl hrdý. "Klukům jsem v kabině řekl, že se dokázali vyrovnat evropskému týmu, který nedávno hrál Ligu mistrů a má v tom zkušenosti. My ty zkušenosti nemáme, po 14 letech jsme hráli poprvé evropskou soutěž. Bohužel jsme ještě měli smůlu, že jsme chytli takového soupeře, ale to fotbal přináší. Hráči by neměli proč mít hlavy dole, naopak. Dokázali si, že dovedou s takovým týmem hrát a dobře," mínil Hapal.

"Pokud budou hrát takovým stylem, jakým hrají, nemusí se bát nikoho. Porazili jsme dnes soupeře z evropského ranku a ještě jsme v dvojzápase byli lepší. Kodaň možná byla v domácím zápase fotbalovější, ale my jsme měli gólových situací daleko více než oni a i v dnešním zápase jsme byli fotbalově lepší. Pokud budeme pokračovat v takových výkonech, které jsme předvedli, neměli bychom se ničeho bát," podotkl bývalý hráč a trenér Sparty.