Girona i bez Krejčího přetlačila Leganés, tři body bere v LaLize téměř po měsíci

Girona se oklepala ze dvou ligových porážek po sobě, když ve velmi atraktivním utkání 12. kola španělské nejvyšší soutěže porazila doma Leganés 4:3. Poprvé od konce září sledoval utkání svého týmu pouze z lavičky náhradníků český obránce Ladislav Krejčí.

Navzdory špatné formě z poslední doby začali domácí lépe, dominovali v držení míče a byli blízko gólu. Arnau Martínez ale z hranice pokutového území přestřelil. Proto nebylo překvapením, že Girona poprvé v této sezoně skórovala během 30 minut, když se po neúspěšném odkopu hostů dostal míč po přihrávce Bryana Gila k Migueli Gutiérrezovi, který otevřel skóre.

Slušný start domácích se zadrhl o chvíli později, kdy Leganés dalo Gironě historicky vůbec první gól v LaLize. Hosté se prosadili díky dobře vypracované akci, kterou zakončil Renato Tapia do dolního rohu. Po půlhodině hry poslal Gutiérrez nádherný centr na Martíneze, který zvýšil na 2:1. Ke zděšení domácích fanoušků Leganés před přestávkou vyrovnalo – Daley Blind ztratil míč a Juan Cruz z hranice pokutového území krásně zakroutil míč do šibenice.

Klidný začátek druhého poločasu nabral na tempu, když Matija Nastasič podrazil Bojana Miovskiho na hranici pokutového území. Poté, co přezkoumání VAR ukázalo, že se jednalo o zákrok uvnitř pokutového území, ukázal sudí Mateo Busquets Ferrer na penaltový puntík. Střídající veterán Cristhian Stuani prvním dotykem skóroval z pokutového kopu.

Girona pak zaslouženě zvýšila na 4:2. Zhruba 20 minut před koncem utkání se Blind vydal na ojedinělý úprk po levé straně a poté vyslal nízký centr, jež do vlastní sítě usměrnil nešťastník Sergio González. Pak se opět probudili Los Pepineros a konkrétně to byl někdejší křídelník Barcelony Munir El Haddadi, jenž nádhernou kroucenou střelou snížil na 3:4. Navzdory pozdnímu náporu hostů dotáhla Girona bláznivý zápas do vítězného konce a získat tři body, které ji v tabulce vynesly na 10. místo.