Herní projev Barcelony skřípal, přestřelku ve Villarrealu rozhodl Lewandowski

Villarreal padl ve třetím kole La Ligy na domácím hřišti s Barcelonou 3:4. V ofenzivně laděném klání se do vedení dostali hosté, kteří již na konci úvodní čtvrthodiny disponovali po trefě Frenkieho de Jonga nadějným dvougólovým náskokem. Domácí však ještě před odchodem do šaten vyrovnali a po změně stran se obstřelem na zadní tyč Álexe Baeny dostali do vedení. Katalánci však góly Ferrána Torrese a Roberta Lewandovského utkání nakonec zvrátili na svou stranu a i přes řadu defenzivních chyb se posunuli na třetí příčku.

Žlutá ponorka vstoupila do utkání aktivně a hned dvakrát v průběhu úvodních 10 minut byla blízko vedoucí trefě. Pokus Baeny však zamířil mimo a proti zakončení Alexandera Sörlotha se vyznamenal Marc-André ter Stegen. Hráči Barcelony naopak hned z první větší příležitosti udeřili, když volného prostoru ve vápně využil Gavi a hlavičkou na zadní tyč poslal hosty do vedení

V 15. minutě byla ztráta žlutých již dvojnásobná poté, co domácí obrana nedostoupila de Jonga, který ranou k tyči překonal Filipa Jörgensena. Ve 25. minutě měl na kopačce snížení po rychlém brejku Alfonso Pedraza, přízemní projektil ale ter Stegen vytěsnil na roh. Po něm ale již německý gólman inkasoval, když hlavičkou o tyč snížil Juan Foyth. Ve 40. minutě bylo srovnáno, když pohlednou kombinaci Villarrealu zakončil Sörloth do prázdné brány.

Statistiky utkání.

Krátce po změně stran se na hranici vápna ocitl u míče hostující Oriol Romeu a svým pokusem zamířil jen těsně nad břevno. Skóre se tak znovu měnilo až v 50. minutě, kdy po rychlém protiútoku dokonal obrat střelou k tyči Baena. Jen o chvíli později mohlo být opět srovnáno, rána Lamine Yamala se však do branky nevešla a orazítkovala spojnici břevna a tyče.

Po hodině hry pálil zpoza vápna osamocený Lewandowski, s projektilem polského kanonýra si ale Jorgensen poradil. Blaugranas se tlačili za vyrovnáním, kterého se také v 68. minutě dočkali, když se nadvakrát prosadil Torres. Gólové představení stále nekončilo a jen o tři minuty později šla Barcelona do vedení, když se po střele Yamala do tyče prosadil dorážkou do odkryté branky Lewandowski. Katalánci i nadále hrozili, další trefy se ale již nedočkali.

První gól vsítil z penaltového puntíku hostující Aimar Oroz. Netopýři byli po celé utkání lepším celkem, což se projevilo v 80. minutě, kdy srovnal Hugo Duro. V nastaveném čase ovšem přiřkl tři body hostům nůžkami Nacho Vidal, jenž svou dosavadní jedinou trefu v nejvyšší španělské soutěži vstřelil právě v dresu Los Che. Klub z Pamplony tak ovládl také druhé venkovní střetnutí v ročníku.

