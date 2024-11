Konec vítězné série. Měli jsme hrát mnohem lépe, řekl Flick po prohře Barcelony v Baskicku

Barcelona v neděli překvapivě padla na hřišti Realu Sociedad (0:1) a ukončila tak svou sedmizápasovou sérii vítězství. Její trenér Hansi Flick (59) po porážce nehledal na výkon svého týmu výmluvy. "Nevytvořili jsme si dostatek šancí. Měli jsme hrát mnohem lépe," uvedl německý kouč.

Pochválil předvedenou hru soupeře a prohlásil, že Barcelona musí jít dál. Flickovi svěřenci jsou stále na čele tabulky LaLigy s 33 body, šest jich mají navíc oproti Realu Madrid, který má však jedno utkání k dobru.

"Nebyl to náš den. Myslím, že se s tímto výsledkem musíme smířit, rozhodl soupeř. Na nic se nemůžeme vymlouvat. Nevytvořili jsme si dostatek šancí. Začali jsme dobře, byl jsem spokojený, ale pak jsme se začali trápit a přišel gól. Udělali jsme několik špatných rozhodnutí a musíme to přijmout," řekl Flick na tiskové konferenci.

Blaugranas až do neděle skórovali v každém utkání, do kterého nastoupili, ale vystoupení v San Sebastianu dohráli bez jediné střely na branku. Domácí si vytvořili několik šancí a mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Flick se nechal slyšet, že bude muset práci týmu pečlivě prostudovat.

"Za prohru si můžeme sami. Mohli a měli jsme hrát mnohem lépe. Neměli jsme takové držení míče, jaké jsme chtěli, a tím jsme trpěli. Zápasy, které jsme odehráli předtím, byly fantastické a já si cením toho, co tým v probíhající sezoně zatím předvedl," dodal německý kouč.

Statistiky utkání. Opta by StatsPerform

"Snažili jsme se do poslední vteřiny, byli jsme jednotní a hráčům jsem to řekl. Nebyli jsme ale dost silní na to, abychom si zasloužili lepší výsledek," uzavřel. Po reprezentační přestávce čeká Barcelonu ligový zápas na půdě Celty Vigo a domácí střetnutí s Brestem v Lize mistrů.