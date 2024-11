Neporazitelnost pokračuje i bez Koubka. Jako proti Atlétiku před 12 lety, zářil Bakoš

Když fotbalisté Plzně před 12 lety zdolali Atlético Madrid 1:0 a poprvé porazili v pohárech španělský celek, nastoupil Marek Bakoš (41) za Viktorii v základní sestavě. U teprve druhého vítězství Západočechů nad soupeřem z Primera División byl někdejší útočník už jako kouč. Společně s Janem Trousilem (48) proti San Sebastianu úspěšně zastoupili hlavního trenéra Miroslava Koubka (73), který chyběl na lavičce kvůli trestu, a mužstvo dovedli k nečekanému triumfu 2:1. Slovenský asistent na tiskové konferenci obě výhry srovnal a byl rád, že realizační tým v neobvyklém složení pomohl hráčům k zážitku na celý život.

Západočeši dosáhli na druhou výhru v jedenáctém pohárovém utkání proti španělským soupeřům. "Je pravda, že před zápasem jsme vzpomínali na vítězství nad Atlétikem. Myslím, že se to dá k tomu přirovnat. Porazili jsme velkého soupeře, přední tým ze španělské ligy plný vynikajících technických hráčů, který hrál v plné sestavě," řekl Bakoš.

"Za pár dní nastoupí proti Barceloně a určitě budou hrát důstojnou roli. Je to velké vítězství pro celý náš klub, pro hráče. My si ho užíváme. Určitě se to dá srovnat s tím, když jsme tehdy porazili Atlético a zajistili si první místo ve skupině Evropské ligy," doplnil jednačtyřicetiletý bývalý slovenský útočník.

S druhým asistentem a dalšími kolegy museli na lavičce zastoupit trenéra Koubka, který si odpykal disciplinární trest za červenou kartu v minulém kole v Soluni proti PAOK. Zatímco Trousil dělal rozhovor před utkáním a v zápise oficiálně figuroval jako kouč, Bakoš zamířil na tiskovou konferenci po duelu.

"Když jsme to řešili s hlavním trenérem, jak to bude vypadat, dohodli jsme se, že to bude vycházet ze situace. Honza má silné věci v koučování standardních situací, případně v odehraných situacích. Pěkně to vyšlo, že někdy byl na lajně delší dobu on, někdy já. V kabině jsem někdy vystupoval já, někdy Truska. Byla to kooperace, měli jsme rozdělené úlohy," podotkl Bakoš.

"S tím jsme šli do zápasu, abychom byli jako tým. Nebylo to jen o nás, ale zapojili se do toho kondičáci, trenéři brankářů. Celý tým pracoval v určitém speciálním režimu. Jsme rádi, že jsme jako celý tým pomohli hráčům zvládnout zápas a že z toho budou mít krásný zážitek do konce života," doplnil.

Koubek mohl sledovat duel jen z hlediště, příprava na utkání se nicméně příliš nelišila. "Trenér nemohl působit na lavičce, to bylo trochu specifické. Ale co se týče nějaké přípravy na zápas, rozcvičení, celého dne, nic se neměnilo. Program byl jasně stanovený až na malinkou věc, že trenér nemohl působit v útrobách stadionu a na hřišti. Výsledek je odrazem toho, že to kluci až tak necítili. Vedli si skvěle. Taktické pokyny vycházely, my jsme se jen snažili to ukoučovat, podržet a podpořit tým," líčil Bakoš.

Bývalý slovenský reprezentant se chvílemi nechal poměrně strhnout hrou. "Co se týká mých osobních pocitů, je pravda, že mě to chytilo. Občas přišel rozhodčí, že jsem mimo zónu. Vůbec jsem o tom nevěděl, zápas mě vtáhl," připustil Bakoš.

"Zažil jsem kopec zápasů jako asistent trenéra, ale tohle byla premiéra na této pozici, že jsem se dostal na lajnu. Není to emočně jednoduché, velký obdiv trenérovi, který to zvládá i v úctyhodném a krásném věku. Dnes to vyšlo super, ale vrátíme se do starých kolejí," usmál se Bakoš.

Západočeši v pohárech v základní době neprohráli už 24 zápasů po sobě a po úvodních třech remízách si proti favoritovi připsali první vítězství v hlavní fázi soutěže. "Je to krásná série, kéž by skončila co nejpozději. Tým je na evropské scéně silný. Musí zvládat i zápasy kvalifikace. Dokáže zvládat zápasy, ve kterých je i není favoritem. Dokážeme se nezaleknout silného oponenta, ať už to byl PAOK venku, Frankfurt, doma top španělský klub. Jsme rádi, že umíme čelit těmto týmům. Jsou před námi další výzvy. Jsme rádi, že v Evropě jsme a že nás čekají další atraktivní zápasy," dodal Bakoš.

Tabulka Evropské ligy