Obrat Realu Madrid režíroval García, Almería se po porážce nadále trápí

Fotbalisté Realu Madrid v 5. kole La Ligy doma otočili vývoj zápasu se San Sebastianem a výhrou 2:1 si udrželi stoprocentní bilanci. Tabulku vedou o dva body před obhájcem titulu a svým velkým rivalem Barcelonou. Ta už v sobotu porazila Real Betis 5:0.

Getafe v posledních několika týdnech žilo především z příchodu diskutovaného Greenwooda, což rozvířilo vlny na sociálních sítích po celém světě. Fanoušci madridského klubu si ovšem 21letého Angličana užívali, což dokazovala například i videa z otevřeného tréninku pro veřejnost nebo rekordně vysoký prodej jeho dresů. Právě před zraky vlastních fanoušků si chtěli Azulones připsat tři body. V tom jim měla zabránit Osasuna, která od startu ligového ročníku střídala výhry s prohrami.

Diváci, kteří se lehce opozdili po cestě na stadion Coliseum Alfonso Perez, nemuseli ničeho litovat, protože první vážnější šance přišla až chvíli před uplynutí půlhodiny hry. Ostřílený Ante Budimir se dostal za obrannou linii, obešel vybíhajícího brankáře domácích a poslal míč do odkrytého zařízení. Celé situaci však přecházelo postavení mimo hru a trefa neplatila.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Azulones se ujali vedení v 36. minutě. Stefan Mitrovič se zorientoval při rohovém kopu nejlépe a předvedl vítězné zakončení hlavou, přičemž asistenci si přesným centrem připsal Damián Suárez. Hosté však těsně před odchodem do šaten vyrovnali. Zmatku v pokutovém území využil Iker Muñoz.

Madridský celek se hned po změně stran vrátil do vedení, která však taktéž přiliš dlouho neudržel. Nejprve se při své premiéře v základní sestavě El Gety prosadil José Angel Carmona parádním zakončením hlavou, které vymetlo pavučinu v šibenici. V 57. minutě využil Budimir příležitost z 11 metrů, poté co byl sestřelen v podobné situaci jako u neuznané trefy z úvodního dějství.

V určitých momentech to vypadlo, že oba celky jsou spokojeny s dělbou bodů. Nakonec to však byli domácí, kteří přidali rozhodující úder. Pár minut před koncem základní hrací doby se stal hrdinou Nemanja Maksimovič. Jednalo se o další přesný přesný zásah hlavou pod břevno. Pro srbského záložníka to byla teprve šestá trefa v barvách Azulones od léta 2018, kdy posílil madridský celek. El Geta dokázala ubránit vítězství i přes obří množství nastaveného času.

Přestože Žlutá ponorka dominovala ve statistice držení míče, mnohem nebezpečnější byli hosté. Na hranici ofsajdu číhal Sergio Akieme, který si v následné situaci jeden na jednoho zkušeně poradil razantní střelou na bližší tyč. Villarreal ale ještě stihl zabrat a nakonec se odcházelo do poločasové přestávky za smírného stavu. Na konci kvalitně sehrané týmové akce stál Gerard Moreno, který se z úrovně pokutového puntíku nemýlil.

Blízko k převážení misek vah ve svůj prospěch byla Žlutá ponorka po protiútoku, který zakončoval razantní střelou Álex Baena, jeho pokus si však pohlídal Luís Maximiano. Na opačné straně zahrozil v 64. minutě sprintem od poloviny hřiště Luis Suárez. Dostal se až ke střeleckému zakončení, které ovšem nemělo správné parametry.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Trestuhodným zahozením situace jeden na jednoho se předvedl o chvíli později také jeho spoluhráč Largie Ramazani. V závěrečných minutách se spustil mírný déšť, který měl povzbuzující účinek na ofenzivu Žluté ponorky. Alexander Sörloth číhal na vzdálenější tyči na přesný centrovaný míč z kopačky Alberta Morena. Norský útočník parádním úderem hlavou rozjásal příznivce domácího celku.

Souboj celků, které v novém ročníku čekaly na výhru, nabídl množství příležitostí na obou stranách. Aktivně hrající Rojiblancos dlouho deptal skvěle chytající Álvaro Valles, hostující obrana však nakonec neuhlídala Dodiho Lukebakia, jenž se trefil hned při svém prvním startu po příchodu z Berlína. Na týmu z Kanárských ostrovů se dost možná podepsaly i dopravní problémy, jelikož 15 hráčů zmeškalo čas odletu letadla a k týmu se připojilo až s časovým odstupem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Sebevědomí hosté byli odměněni za svoji snahu v páté minutě, kdy se ve vápně prosadil nikým nehlídaný postrach všech komentátorů Ander Barrenetxea. Stav oboustranně atraktivního utkání však pomohl překlopit na stranu domácích dvěma asistencemi Fran García, jenž takřka okamžitě po návratu ze šaten našel zakončujícího Federica Valverdeho a stoprocentní bilanci Bílého baletu následně hlavičkou uchoval fotbalový cestovatel Joselu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Aktuální tabulka La Ligy