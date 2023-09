Osasuna dlouho trápila mistra, Barceloně k výhře nakonec pomohla až přísná penalta

Fotbalisté Osasuny podlehli ve 4. kole La Ligy úřadujícím mistrům z Barcelony 1:2. Úvodní gól vstřelil těsně před koncem prvního dějství stoper Jules Koundé (24), pro něhož se jednalo o druhou ligovou trefu v dresu katalánského celku. Zrzci sice dokázali odpovědět ve druhém poločase zásluhou Chimyho Ávily, ale Xaviho svěřencům nakonec zařídil vítězství gólem z diskutabilně odpískané penalty Robert Lewandowski (35). Tři body si na své konto připsala také Girona, jež o výhře 1:0 nad Las Palmas rozhodla v naprostém závěru, když se trefil Portu (31). Ani jeden gól neviděli fanoušci v utkání mezi Mallorcou a Athleticem.

Barcelona mohla otevřít skóre hned v první minutě hry. Po závaru ve vápně se k dorážce dostal Frenkie de Jong, ale nezamířil přesně, a jeho rána tak pouze orazítkovala pravou tyč. Los Rojillos si první šanci ke skórování vypracovali ve 23. minutě. Střelu Josého Manuela Arnáize ale Marc-André ter Stegen vyrazil na rohový kop.

Po půl hodině hry měl další příležitost domácích na noze Aimar Oroz. I tentokrát byl však úspěšnější barcelonský gólman. V nastaveném čase prvního poločasu poslal Barcelonu do vedení gólem po rohovém kopu Koundé, který svou hlavičku umístil přesně k levé tyči.

Ve druhém poločase Katalánci pokračovali v dominanci v držení balonu, šance však přicházely pomaleji. V 71. minutě mohl vedení Blaugranas navýšit Lewandowski, který se ve vápně snažil usměrnit na branku centrovaný balon. Skvělým zákrokem ho ale zneškodnil Aitor Fernández. Čtvrt hodiny před koncem se domácí fotbalisté mohli radovat z vyrovnání. Ávila vyslal z hranice pokutového území nádhernou střelu, která se odrazem od tyče dostala až do sítě.

V 86. minutě však dostala Barcelona příležitost vzít si vedení zpět, když se Alejandro Catena dopustil v pokutovém území jemného faulu ohodnoceného červenou kartou. K penaltě se postavil Lewandowski a střelou po zemi nedal brankáři šanci.

Nejaktivnějším mužem celé první půle byl bez debat hostující Sancet. Ten poprvé zahrozil v 10. minutě, kdy střelou zpoza vápna jen o kousek minul levou tyč. Do podobných míst pak zamířil i o necelou čtvrthodinu později, když se v pokutovém území zbavil obránce a vypracoval si největší šanci úvodního dějství.

Domácí kontrovali pouze dlouhými nákopy na energického Cylea Larina, ten se však k žádné příležitosti vstřelit svůj první gól za Mallorku nedostal.

O poznání nápaditější byli domácí zkraje druhého poločasu. Chytrý centr z přímého kopu vracel hlavou do nebezpečného prostoru Muriqi a jeden z obránců si míč srazil do brány, gól ale neplatil kvůli ofsajdu. Z bratrské dvojice Williamsů působil v útoku hostů aktivněji Nico, těsně před odehranou hodinou se ale k zakončení dostal starší Iňaki, nicméně balon poslal do náruče Predraga Rajkoviče.

Tato akce Basky očividně nabudila a jejich výpady stále více voněly po gólech. Relativně blízko k němu měl v 65. minutě střídající Iker Muniain, jeho lob však Rajkovič zastavil zákrokem připomínajícím volejbalový blok. Piráti se posléze z tlaku přece jen vymanili a sami zahrozili, pokus unikajícího Muriqiho ovšem přes tělo obránce až na Unaie Simóna neprošel.

Girona zvítězila na vlastním hřišti nad Las Palmas 1:0. Hlavní zápletkou zápasu byl dlouhou dobu souboj zkušeného uruguayského útočníka Cristhiana Stuaniho s týmem rozhodčích. Ti totiž kapitánovi katalánského celku překazili v úvodní půli hned dvakrát gólovou radost. V prvním případě předcházel brankové situaci ofsajd, v tom druhém zase faul spoluhráče.

Rozhodnutí tak přišlo až minutu před koncem, kdy přesnou hlavičkou z malého vápna rozhodl o porážce týmu z Kanárských ostrovů Portu. Ten si před sezonou musel sáhnout do vlastní kapsy, aby se vyplatil ze smlouvy a mohl se vrátit do týmu z Getafe.

