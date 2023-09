Real musel doma otáčet s Getafe, Bellingham rozhodl pátou trefou ve čtvrtém zápase

Fotbalisté Realu Madrid oslavili návrat na Santiago Bernabéu v rámci 4. kola La Ligy výhrou nad Getafe (2:1). Svěřenci Carla Ancelottiho však museli otáčet poté, co hosty poslal do vedení odchovanec Realu Borja Mayoral (26). Po změně stran se o vyrovnání postarala letní posila Joselu (33) a výhru trefil až v nastaveném čase další nováček Jude Bellingham (20). Posila z Borussie Dortmund se ve španělské lize prosadila již popáté. Tři body slaví i Real Sociedad, který v domácím duelu porazil Granadu 5:3 a připsali si do tabulky první tříbodový zisk.

Vstup do utkání se ale Bílému baletu nevydařil, když hned z prvního střeleckého zakončení inkasoval. Chybné rozehrávky Frana Garcíi využil Mayoral, jenž v běhu nejprve obešel domácího gólmana, aby následně zakončil do odkryté branky.

Los Blancos následně zvýšili aktivitu na útočné půli a ve 23. minutě se již po zákroku na Bellinghama radovali z odpískané penalty. Rozhodčí ale po kontrole u videa svoje rozhodnutí přehodnotil a pokutový kop odvolal. Nedlouho po půlhodině hry byl přesto Real blízko vyrovnání, když hlavičku Luky Modriče směřující pod břevno vytěsnil David Soria úchvatným zákrokem na roh. Krátce před koncem úvodního dějství se hostující gólman vyznamenal i proti ráně osamoceného Josela, jenž nebezpečně zakončoval ze středu pokutového území.

Los Galacticos vstoupili aktivně i do druhého poločasu a již ve 47. minutě se radovali z vyrovnání, když se po centru Modriče odrazil míč až k nohám Joselua, jenž se prosadil střelou zblízka. V 54. minutě mohl dokonat obrat střídající Toni Kroos, ránu z hranice vápna ale zastavila levá tyč a s následnou dorážkou si Soria poradil.

O chvíli později si velkou příležitost vytvořili rovněž Azulones, pumelici Carlese Aleňi ale zastavil pozorný Kepa Arrizabalaga. V 65. minutě byla po pokusu Daniela Carvajala ve hře opět branková konstrukce, když španělský obránce napálil pravou tyč. O chvíli později se mohl podruhé v utkání zapsat mezi střelce Joselu, prudký přízemní projektil ale vytěsnil skvělý Soria. Bílý balet i nadále ždímal svého soupeře a v nastavení se přece jen dočkal rozhodující trefy, když se z dorážky prosadil Bellingham.

Dle očekávání to byl Real Sociedad, kdo šel jako první do vedení. V deváté minutě za obranu hostů zamířil nikým nehlídaný Kubo, který si obratně potáhl míč a než ho stihl kdokoliv zastavit, trefil se po zemi k tyči. Do trháku se mohli domácí dostat hned o čtyři minuty později.

Hbitý Japonec si naběhl na elegantní lob před bránu, avšak u balonu byl první brankář Raúl Fernández. Až do 35. minuty panoval relativní klid, nicméně pak zčistajasna přišlo srovnání. Po rohovém kopu se míč od klubka hráčů nečekaně odrazil do sítě od domácího Robina Le Normanda. Po necelých 10 minutách si však favorit vzal vedení zpět. Kubo napřáhl z hranice vápna a jeho rychle klesající rána zapadla krásně k tyči.

Baskové na počátku druhého poločasu poměrně rychle začali utahovat šrouby a snažili se co nejrychleji zápas zlomit na svou stranu. Po sérii menších šancí se jim to povedlo krátce před hodinou hry. Právě tehdy se gólovou ránou k tyči zaskvěl Martín Zubimendi.

Úplně rozhodnuto bylo v 67. minutě, kdy Anderovi Barrenetxeovi senzačně patičkou přiťukl míč do běhu jeden z jeho spoluhráčů a juniorský reprezentant Španělska se nemýlil. Tečku za gólovými hody domácích napsal v 76. minutě Miki Bosch, který si vstřelil vlastní gól a dokonal zmar svého celku. Ten v závěru ještě zmírnili Lucas Boyé a Bryan Zaragoza.

