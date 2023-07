Rozlučková sezona v ohrožení. Fotbalový mistr světa Silva si vážně poranil koleno

Fotbalový mistr světa a dvojnásobný evropský šampion David Silva (37) si na tréninku zřejmě přetrhl přední zkřížený vaz v levém kolenu. Pokud se při lékařském vyšetření v příštím týdnu diagnóza potvrdí, přijde zkušený záložník o nadcházející sezonu, v níž se chtěl rozloučit s kariérou. Real Sociedad informoval o hráčově zranění na svém webu.

V uplynulém ročníku Silva pomohl baskickému celku ke čtvrtému místu ve španělské lize a postupu do Ligy mistrů. Do klubu přišel v roce 2020 z Manchesteru City, za který nastupoval deset let a získal čtyři anglické tituly. Předtím hrál španělskou ligu také za Valencii a Celtu Vigo.

Se španělskou reprezentací ovládl MS v roce 2010 a ME v letech 2008 a 2012. Za národní tým do roku 2018 odehrál 125 zápasů a dal 35 gólů.