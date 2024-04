Real Madrid se na Lunina může spolehnout. Nečekaný hrdina mezi třemi tyčemi září v Lize mistrů

Několikrát se psalo o tom, že by brankář Andrij Lunin (25) mohl opustit Real Madrid. Od té doby, co v létě roku 2018 zamířil z Ukrajiny do Španělska, absolvoval tři hostování na Pyrenejském poloostrově a šance, že by mohl někdy pravidelně chytat v dresu Bílého baletu, byla malá. Ve středu se už ale psal jiný příběh – Lunin zvládl penaltový rozstřel proti Manchesteru City a zajistil španělskému velkoklubu místo v semifinále Ligy mistrů.

Tři tyče madridské branky hájil pět sezon v kuse neodmyslitelně Thibaut Courtois. Jenže do letošního ročníku vůbec nezasáhl, v srpnu si totiž vážně poranil koleno. Real moc dobře věděl, že nahradit belgického reprezentanta nebude jednoduché. Během letního přestupového období každopádně angažoval narychlo Kepu Arrizabalagu a ten v průběhu podzimní části opravdu pravidelně nastupoval. Jenže i jeho nakonec trápily zdravotní trable.

Postupně se tak čím dál více zapojovala do dění až volba číslo tři v podobě rodáka z ukrajinského Krasnohradu. Až se Lunin ve finále stal pro trenéra Carla Ancelottiho tím, kdo získal postavení gólmanské jedničky. "Nejnáročnější zkušenost, jakou v kariéře můžete získat, je přesně takový mač proti Manchesteru City. Víte totiž, že budete muset trpět," povídal Lunin po odvetném čtvrtfinálovém utkání milionářské soutěže v rozhovoru pro španělskou televizní stanici Movistar.

Luninovy statistiky. Opta by Stats Perform

A měl pravdu, byl to pro něj pořádný očistec. Domácí vyprodukovali hned 34 střel na bránu, z toho 10 z nich musel zlikvidovat on sám. Ukázalo se však, že tahle praxe mu byla přínosem. Při pokutových kopech pak vychytal exekutory Bernarda Silvu a Matea Kovačiče a zásadním způsobem dopomohl k postupu do semifinále. "Nedokázal bych běhat ani pět minut tak jako mí spoluhráči. Natož pak 120 minut," popisoval, jak náročný duel podstupoval.

Stěží odhadovat, jaké bude jeho postavení, až se do kupy dá Courtois. V kuloárech se hovoří také o tom, že klub má zájem o vykoupení Kepy, který v madridské metropoli působí formou hostování z Chelsea. Tuhle sezonu by na každý pád měl dochytat Lunin. Evidentně je ve formě, Ancelotti tak v tomto ohledu nebude mít potřebu něco měnit. "Někdy hrajete zápasy, ve kterých nemůžete ukázat, že jste lepší. A musíte je prostě jenom ubojovat," dodal Ukrajinec.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Lunin se skvělým výkonem neprezentoval v Lize mistrů poprvé, už v osmifinále se zaskvěl v duelu na půdě Lipska, kde pochytal devět soupeřových střel, udržel čisté konto, a zásadně se tak podílel na těsné výhře 1:0.

