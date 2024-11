Nemají za sebou dobrý zápas. Stoperská trojice Sparty proti Brestu plavala. Všichni tři obránci hrubě chybovali, nedařila se jim rozehrávka a podle někdejšího trenére Letenských Václava Kotala (72) jim chyběla i odvaha a schopnost řídit mužstvo. "Tohle byla lekce a ukázka toho, že v Lize mistrů se vám nic nepromine," říká trenér, který prošel i reprezentačními mládežnickými výběry.

Sparta se v utkání s francouzským soupeřem musela obejít bez několika hráčů z defenzivy. Zranění do hry nepustilo Angela Preciada, Jaroslava Zeleného a Asgera Sörensena. A právě poslední dva by se Pražanům hodili.

"Kvalitní přechod je alfa a omega úspěchu. Jenže sparťané dělali hrůzostrašné chyby, na které se nedalo dívat," kroutí hlavou Kotal. A to ještě Brest spoustu chyb nepotrestal. "Kdyby to jeho hráči řešili rychleji, třeba hned z jedničky, vstřelili o pár branek víc, ale v závěru už bylo znát, že si chtějí hlavně v klidu pohlídat výsledek."

Stoperská trojice ve složení Martin Vitík, Filip Panák a Elias Cobbaut nepůsobila vůbec jistým dojmem. Všichni tři se v prvním poločase dopustili chyby, po které se Brest mohl ujmout vedení.

Nejdříve Cobbaut neodhadl malou domů, Panák pustil lehkovážným způsobem do velké šance útočníka Ludovica Ajorqueho a vše dovršil Vitík, který tak dlouho otálel s rozehrávkou u poloviny hřiště, až přišel o balon a nakonec musel celou akci hasit až v pokutovém území.

"Při zakládání útoku, který chce Sparta hrát, musí být maximální součinnost. Hráči to musí mít naučené. Nejde to, že si tam stoupne někdo jiný a bude to hned umět. Musíte počítat s tím, že vás bude soupeř napadat, dostane vás pod tlak a vy musíte mít řešení, jak si s tím poradit," vysvětluje Kotal, kde viděl hlavní nedostatky.

Těch bylo podle něj až příliš. "Přece nemůže stoper přijmout přihrávku od brankáře a vracet mu ji doprostřed brány. Vždycky se na riziko hraje mimo branku, abyste hlavně neublížil sám sobě. Jenže přesně tohle sparťané dělali," nevěří vlastním očím.

Naráží tím například belgickou posilu Cobbauta, který při druhém gólu odmítl hrát riskantněji a místo, aby přihrál volnému a nabízející se Kaanu Kairinennovi, poslal míč zpátky k Peteru Vindahlovi. Dánský brankář si sice dal horší první dotek s míčem, ale následně už byl pod obrovským tlakem a po jeho špatné rozehrávce vstřelili hosté druhý gól.

Pro Cobbauta to byl teprve třetí start v rudém dresu. Debut si odbyl v MOL Cupu s Brnem a o víkendu proti Baníku zavinil druhou penaltu, když ho ve skluzu trefil do ruky střílející Ewerton.

"Postavit ho mi přijde jako velké riziko," myslí si Kotal. "Během zápasu měl několik situací, kdy mohl vyvést balon, jít s ním nahoru, ale neudělal to. Ale vy to musíte hrát naopak – musíte využít každou možnost hrát nahoru a využít soupeřova presu k tomu, abyste mohl jít do brejku."

Sám zkušený kouč navíc zpochybňuje, zda měli sparťané lpět na výstavbě hry a nepomoct si nákopy následným sbíráním druhých míčů. "Pokaždé to smrdělo průšvihem. Zakládání útoků Sparty bylo vyloženě tragické."

Když se však podívá na sparťanský kádr z obecného hlediska a nehodnotí jen středeční duel, problém vidí především v tom, že klub nedokázal nahradit kapitána Ladislava Krejčího, jenž v létě zamířil do Girony.

"Po jeho odchodu na hřišti není šéf. Není tam hráč, který by tým organizoval, zpacifikoval a srovnal. Typ Jirky Novotného, který neustále, s prominutím, něco mlel. Jarda Zelený ani Filip Panák jimi nikdy nebudou. To jsou kluci, kteří jsou dobří fotbalisté, ale nejsou stavění na takovou roli," dodává bývalý kouč Zbrojovky či Hradce.