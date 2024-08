Odpískalo Malmö boj o postup do Ligy mistrů? Před odvetou na Spartě řeší prodej největší hvězdy

Dobrá zpráva pro Spartu. Její švédský soupeř v boji o postup do Ligy mistrů nejspíš přijde před odvetou na Letné o jednu z velkých opor. Podle mnohých nejlepší hráč Malmö Sebastian Nanasi ve čtvrtek zamíří do francouzského Štrasburku, kde podstoupí zdravotní prohlídku. Pokud bude vše v pořádku, pak talentovaný hráč za rekordní odstupné ve výši 11 milionů eur změní adresu. Píše o tom uznávaný expert Fabrizio Romano na sociální síti X.

"Štrasburk se dohodl na podpisu talentovaného Sebastiana Nanasiho z Malmö za jedenáct milionů eur. Jde o rekordní transfer fotbalisty ze švédské ligy. Zájem o hráče mělo více klubů, ale úspěšný bude Štrasburk. Ve čtvrtek odcestuje hráč se svými agenty do Francie, aby byl přestup dokončen, když v klubu podstoupí lékařskou prohlídku," napsal uznávaný expert na síti X.

"Pro Spartu je to dobrá zpráva, ale zase na druhou stranu, když jsme slyšeli Veljka Birmančeviče, Sparta na tohle nebude moc hledět. Oni se budou soustředit na sebe. A je jedno, jestli tam hraje Petr nebo Pavel," poznamenal k situaci gólman Dušan Melichárek, který v minulosti za švédský klub dlouho chytal. Teď vše hodnotil v roli experta ve studiu Nova Sport 3.

"Je pravda je Nanasiho ofenzivní síla a kreativita je vysoká. Na druhou stranu, jeden hráč tým nedělá. Je to kvalitní, výborný fotbalista, ale je v silách Malmö ho nahradit. Úplně bych se neupínal na jednoho hráče s tím, že by dojel na Spartu a udělal Malmö zápas," dodal.

"Záleží na tom, jaká bude dohoda. Třeba ten přestup neudělají teď," brzdil trochu nadšení Tomáš Vaclík, bývalý brankář Sparty a druhý z expertů ve studiu. Nezdálo se mu, že by se obchod uzavřel už před odvetou na Letné. "Jedenáct milionů eur, to se bude těžko odkládat," oponoval Melichárek.

Hodnocení hráčů Malmö v duelu se Spartou. Livesport

"Myslím to tak, že by nechali Nanasiho odehrát ještě odvetu play off na Spartě. Prodat hráče takhle mezi zápasy není moc vídaná věc," vysvětloval Vaclík. "Chápu, ale za tuhle cenu. Navíc jednání už běžela delší dobu. Takže to nebude jenom tak," vyjádřil svůj názor Melichárek.

Když se ve studiu dozvěděli, že informaci zveřejnil právě Fabrizio Romano, tak se Vaclík rozesmál. "Aha, jestli to napsal Fabrizio, tak je hotovo," uzavřel rozpravu o Nanasiho přestupu.

Přehled zápasu Malmö – Sparta 0:2