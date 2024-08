Zima před odvetou: Union asi bude více riskovat, to pro nás může být výhoda

Obránce David Zima (23) se vůbec nechce spoléhat na to, že fotbalistům Slavie by v úterní venkovní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Saint-Gilloise díky náskoku 3:1 z domácího duelu stačila k postupu i porážka o jednu branku. Podle českého reprezentanta budou hrát Pražané i v Belgii na vítězství. Zima si na tiskové konferenci pochvaloval, že jeho týmu před týdnem sedl soupeřův styl, v odvetném utkání ale očekává jiný obraz hry.

"Cítíme se dobře. Nějaký náskok jsme si získali v prvním zápase, pro nás se ale nic nemění. Musíme být aktivní a zvládnout vítězně i odvetu," citoval klubový web Zimu z tiskové konference v Bruselu.

Před týdnem jeho tým v souboji úřadujících vicemistrů svých zemí většinu času působil lepším dojmem a Union nepouštěl k velkým šancím. "Řekl bych, že nám hodně sedl jejich herní styl, byli jsme na taktiku soupeře dobře připraveni. Doma jsme si s jejich ofenzivou dokázali poradit bez větších problémů. Oba týmy si ale utkání pořádně nastudovaly a očekávám, že nyní to bude trošku jiný zápas," mínil Zima.

"Union asi bude více riskovat, což pro nás může být výhoda. Vzhledem k prvnímu zápasu budou muset něco změnit a je na nás, abychom na to zareagovali a využili toho," přemítal slávistický stoper.

Po návratu z letního mistrovství Evropy v Německu v prvních třech soutěžních zápasech nebyl v základní sestavě a poprvé od začátku naskočil až v úvodním duelu proti Unionu. O víkendu proti Olomouci znovu odpočíval.

"Jsem stoprocentně dotrénovaný, zvládl jsem (před týdnem) celkem v pohodě celý zápas. Teď je potřeba dále makat na hřišti a předvést to nejlepší, co je v mých silách," konstatoval Zima.

Věří, že i v Bruselu budou Pražané pokračovat v dobrých výkonech v obraně. V pěti soutěžních zápasech v sezoně inkasovali jediný gól. "Je to hodně o poctivé práci celého týmu. Zároveň si musíme přiznat, že je to částečně i o štěstí, protože když vám to někdo trefí z 25 metrů, tak s tím nic neuděláte. Je dobře, že góly nedostáváme, ale musíme to potvrdit i v Belgii," dodal Zima.