Démon v masce. Věděl jsem, kam penalty půjdou, říká Grabara. A opřel se do fanoušků Sparty

Při tažení Manchesteru City za triumfem v minulé sezoně Ligy mistrů to byl on, kdo proti pozdějším vítězům vysoce prestižní klubové trofeje podal nejsrdnatější výkon. Nejenže od nich polský brankář Kamil Grabara (24) neinkasoval gól a přerušil jejich sérii 23 zápasů se vstřelenou brankou, ale ještě navrch zlikvidoval Mahrezovi penaltu. Další památný zápas odchytal Grabara v úterý na Letné a není divu, že kolem něj krouží Bayern Mnichov.

V odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Spartě byl od samého začátku v jednom kole. Jen střel přímo na branku napočítali statistikové 15. Celých 80 minut odolával, než po Birmančevičově pokusu kapituloval. "Podle mě je to gólman světové třídy," prohlásil po postupu Kodaně její obránce Nicolai Boilesen.

Grabara nosí od loňského července ochrannou masku, jež mu chrání operovaný obličej. Protihráč z Aalborgu mu do něj v souboji udeřil hlavou, poranil mu oko a zlomil nos. Přesto se gólman na trávníku neohroženě vrhá do všeho. Bylo to tak i na Letné. A když po dvou hodinách intenzivní zápas skončil, přišly penalty a jeho chvíle.

Vytáhl svůj domácí úkol – v deskách měl na papírech rozkreslené všechny možné střelce Sparty a místo, kam nejčastěji zahrávají pokutové kopy. Nepřehlédnutelné poznámky si vzal s sebou k brance a ve chvíli, kdy čelil penaltě sparťan Vindahl, chystal se s jejich pomocí na dalšího protivníka. "Věděl jsem, kam budou mířit. Věřil jsem si. Je to o dost jednodušší, než si lidé myslí," vykládal potom hrdina vyrovnaného dvojzápasu.

Dal si za cíl zneškodnit aspoň dvě penalty, což se mu povedlo. Ladislav Krejčí tu svou napálil do břevna, Asger Sörensen pak volil obvyklou ránu doprostřed. Tam na ni čekal Grabara, který se při jeho pokusu ani nehnul. "Nicméně si vyčítám, že jsem měl mít tři. Na jednu jsem si sáhl," vykládá o Kairinenově penaltě, za níž skočil – přesně podle svých poznámek – ke své levé tyči a málem ji lapil.

Kdo by čekal, že si své know how bude střežit jako oko v hlavě, mýlil by se. Grabara se po zápase vrhl do víru oslav a průhledné desky s diagramy sparťanských penalt nechal ležet na trávníku. Staly se tak majetkem polského fanouška, který je ofotil a pověsil na sociální sítě. "Když hráči Kodaně odešli do šaten a nikdo se pro poznámky nevracel, poprosil jsem podavače míčů, zda by mi je nepřinesl," vysvětlil pro Livesport Zprávy Szczepan Janus, nový majitel cenného materiálu.

Však už také přes Twitter nabídl Grabarovi, že mu ho vrátí – výměnou za dres. A přes největší sportovní polský Youtube kanál se mu omlouval, že odkryl veřejnosti jeho tajemství. "Snad se nezlobí," usmál se fanoušek, který nakonec dal úlovek do dražby a výtěžek pošle na charitu.

Jeho krajan má ve skutečnosti pifku na někoho úplně jiného. Svými skvělými zákroky a především neustálým zdržováním při výkopech proti sobě popudil prchlivější část sparťanského publika. Ta na něj nejdřív pískala, potom po něm začala házet nejrůznější předměty. "Trefilo mě snad tisíc zapalovačů, dokonce i klobása. Fajn. Vážím si soupeřových fanoušků, i když se chovají jako vesničtí burani," citovala dánská média Grabaru, jenž si svou frustraci vylil euforickou a provokativní oslavou před zklamanými příznivci Sparty. "Patří jim to," ucedil Polák.

V posledním kole kvalifikace o Ligu mistrů narazí Kodaň na jeho krajany z Rakówu Čenstochová, ovšem jestli u toho bude i on, není jasné. Vzhledem ke zranění jedničky Manuela Neuera, jenž se stále zotavuje ze zlomeniny nohy, se o něj totiž vážně zajímá Bayern Mnichov, dokonce prý proběhly úvodní rozhovory. Grabara, který se jako mladý talent před lety neprosadil v Liverpoolu, si na Letné možná řekl o angažmá snů...

Přehled utkání Sparta – FC Kodaň