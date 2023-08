Spartu v boji o LM čeká Kodaň. Začátek odvety proti Breidabliku nám nevyšel, ví trenér Dánů

Sparta ve třetím předkole fotbalové Ligy mistrů vyzve Kodaň. Dánský celek v odvetě porazil islandský Breidablik 6:3 a v součtu s prvním zápasem vyhrál 8:3. Trenér Jacob Neestrup (35) ale po zápase úplně spokojený nebyl. Kodani utekl začátek zápasu a od deváté minuty prohrávala. Ještě do poločasu ale dánský mistr otočil na 4:1 a s předstihem rozhodl o svém postupu. "Začátek zápasu byl opravdu špatný. Doufám, že takový výkon už na lavičce Kodaně nezažiju, řekl trenér.

Breidablik do zápasu vstoupil aktivně a po gólu Jasona Dadiho Svanthorssona snížil v součtu obou zápasů na 1:2. "Jejich gól námi otřásl, to si musíme přiznat. Náš výkon se nezlepšil ani v dalších dvaceti minutách. Absolutně jsme neplnili pokyny. S míčem i bez něj jsme nedělali, co jsme měli. Klub jako Kodaň se musí prezentovat mnohem lepším způsobem než my v úvodu zápasu," podotkl Neestrup.

Po půlhodině trenér dánského celku změnil rozestavení. Ze hry stáhl záložníka Williama Clema a do zápasu poslal zkušeného křídelníka Eliase Achouriho. Změna systému Kodaň nakopla. Osm minut po střídání domácí vedli 3:1 a do poločasové přestávky přidali ještě jednu branku. Ve druhém poločase se dvakrát prosadil domácí Orri Óskarsson, jenž hattrickem stvrdil postup dánských mistrů.

I přes vydařenou závěrečnou čtvrthodinu trenéra Neestrupa výkon v první půli trápil. "Určitě jsem měl před zápasem udělat něco jinak. Když tým v úvodu utkání hraje tak špatně, jako my, není to jen chyba kluků na hřišti. Jako trenér se musím zamyslet nad tím, co jsem mohl udělat lépe."

To, že se Kodani úvod zápasu vůbec nevydařil si uvědomují i hráči. "Takový vstup do zápasu je v naší pozici nepřijatelný. Nebyli jsme disciplinovaní a soupeř toho dokázal využít. Kdyby byli trochu přesnější, mohli dát gól na 2:0, místo toho jsme udeřili my a z ničeho nic jsme vyrovnali na 1:1," uvedl Kevin Diks.

V podobném duchu pokračoval i kapitán Rasmus Falk. "V takových zápasech musíme být od začátku stoprocentně koncentrovaní. Tým jako Breidablik není tak špatný, aby nedokázal využít naši nekvalitu. Nakonec jsme oba zápasy zvládli, doma ale nemůžeme inkasovat tři góly. Nebylo to dobré a musíme si o tom promluvit."

Možnost na reparát bude mít Kodaň v sobotu, kdy zavítá na hřiště Randers. V úterý pak nahuštěný program přinese další díl bojů o Ligu mistrů. Dánský mistr na stadionu Parken přivítá pražskou Spartu vedenou koučem Brianem Priskem.